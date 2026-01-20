Chválil Slavii, v Praze chtěl trénink kvůli zimě. Aspoň všichni budou běhat, řekl Flick

  19:30
Brazilský útočník Raphinha měl obličej zahalený do nákrčníku a na hlavě čepici, že mu byly vidět jen oči. I většinu jeho spoluhráčů byste na hřišti těžko rozeznávali. Když kouč Hansi Flick před tréninkem v pražském Edenu svolal fotbalisty Barcelony do kruhu, kde k nim dvě minuty promlouval, bylo vidět, jak jim je zima. „Aspoň všichni budou muset běhat, aby se zahřáli,“ pronesl s úsměvem Flick krátce předtím na tiskové konferenci.
Trenér Barcelony Hans Flick na tiskové konferenci před utkáním se Slavií.

Trenér Barcelony Hans Flick na tiskové konferenci před utkáním se Slavií. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Jan Bořil a Youssoupha Sanyang na tréninku před zápasem proti Barceloně.
Předzápasový trénink slávistických fotbalistů. Vlevo Tomáš Chorý, Erik Prekop...
Předzápasový trénink fotbalistů Barcelony.
Robert Lewandowski na tréninku před zápasem se Slavií.
6 fotografií

V úterý večer na Slavii to byla neobvyklá událost. Barcelona na hřišti soupeře den před utkáním Ligy mistrů trénink většinou neabsolvuje.

„Je lepší se připravit doma. Máte na to víc klidu i času. Tady jsme kvůli zimě udělali výjimku. Proto jsme do Prahy přicestovali dřív, abychom se na zdejší počasí adaptovali,“ líčil Flick.

Slavia versus Barcelona. Druhá část fotbalové sezony v Česku začne mimořádným soubojem, v Praze se představí jeden z největších klubů světa.

Slavia – Barcelona

středa 21.00

rozhodčí: Kavanagh - Cook, Hussin (všichni Anglie)

Předpokládaná sestava Slavie: Staněk – Holeš (Vlček), Zima, Chaloupek – Douděra, Moses, Sadílek, Bořil – Provod, Chorý, Sanyang.

Sedmý zápas v základní fázi, Slavia má tři body za remízy s Bodö/Glimt, v Bergamu a doma Bilbaem. Prohrála s Arsenalem, na Tottenhamu a na Interu. Příští týden hraje na Kypru proti Pafosu. Pokud by obě lednová utkání základní fáze vyhrála, má naději na postup do vyřazovací fáze.

V tiskovém sále v Edenu nebylo k hnutí, když Flick a před ním obránce Alejandro Balde odpovídali na otázky novinářů. Výraznou převahu mezi reportéry měli ti ze Španělska.

Ti čeští se ke slovu dostali u každého jen jednou. A tak mohl zaznít dotaz i na Slavii.

„Je to mužstvo, které hraje otevřeně, odvážně, vzadu jeden na jednoho. Má trenéra, který chce útočit a dokážou v tom být velmi nebezpeční. Čekám opravdu obtížný zápas, ale jsme dobře naladění. Musíte hrát opravdu na úrovni Ligy mistrů a ukázat, že sem patříme. Uvidíme, kdo to zvládne líp,“prohlásil Flick.

Když ve třetím patře stadionu vyšel z výtahu, při pohledu na šrumec v sále vykulil oči a hlavou pokynul na pozdrav.

Německý trenér španělského týmu mluvil před zápasem na Slavii anglicky. „Bude se překládat,“ tázal se a zároveň si bral do ruky sluchátko od přístroje na simultánní tlumočení.

Po jedné z odpovědí se naklonil k tiskovému mluvčímu a požádal o láhev s vodou. Když mu ji asistentka donesla, ukázal směrem k ní palec nahoru a hned zakroutil bílým uzávěrem.

Přijeli pro podpis až z Německa, ale měli smůlu. Jaký byl přílet Barcelony do Prahy?

Při dotazu na čerstvý odchod nedávné brankářské jedničky Ter Stegena do Girony se podivil: „My už jsme to oficiálně potvrdili?“ Když mu novinář odvětil, že to udělal obránce Balde tři minuty před ním, rozesmál se. „Aha, tak to jo, takže je to venku.“

Barcelona nedorazila do Prahy zápas jen tak odehrát. V Lize mistrů je totiž na pozicích, z nichž je daleko k přímému postupu do osmifinále. „V Lize mistrů není lehký žádný zápas. V každém jste pod tlakem. Musíme hrát týmově. Soupeř dobře brání, vysoko presuje, to přesně od něj čekáme. Vím, že naposled hráli v prosinci, takže měli dost času se na nás připravit,“ řekl Flick.

V šesti zápasech na podzim Barcelona vyhrála jen třikrát, podlehla Paris St. Germain doma, na Chelsea dostala tři branky stejně jako v Bruggách, kde však aspoň uhrála remízu. Za týden v poslední kole základní fáze hostí Kodaň.

„Určitě můžeme být lepší, ale tak je to vždycky,“ pokýval Flick. „Máme mladý tým, který má potenciál se zlepšovat.“

Trpišovský před Barcelonou: Nejhorší je, když hráči musíte říct, že není v sestavě

V dalších odpovědích popisoval, jaké to bude hrát bez potrestaného Yamala a zraněného Ferrána Torrese. Ujistil, že Raphinha je po nachlazení v pořádku, fit je i středopolař Pedri po ostrém zákroku Solera z Realu Sociedad.

Právě nedělní ligová porážka v San Sebastianu se v Edenu rozebírala nejvíc. „Jsme nespokojení s výsledkem, ale špatně jsme nehráli. Předvedli jsme dobrý výkon, jen jsme měli být důraznější a šikovnější v zakončení,“ pronesl Flick.

Slavia zase doufá, že mizernou koncovku si Barcelona přenese i do Prahy.

Vstoupit do diskuse
7. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 6 6 0 0 17:1 18
2. Bayern MnichovBayern 6 5 0 1 18:7 15
3. Paris Saint-GermainPSG 6 4 1 1 19:8 13
4. Manchester CityManchester City 6 4 1 1 12:6 13
5. Atalanta BergamoBergamo 6 4 1 1 8:6 13
6. Inter MilánInter 6 4 0 2 12:4 12
7. Real MadridReal Madrid 6 4 0 2 13:7 12
8. Atlético MadridAtlético 6 4 0 2 15:12 12
9. LiverpoolLiverpool 6 4 0 2 11:8 12
10. Borussia DortmundDortmund 6 3 2 1 19:13 11
11. TottenhamTottenham 6 3 2 1 13:7 11
12. Newcastle UnitedNewcastle 6 3 1 2 13:6 10
13. ChelseaChelsea 6 3 1 2 13:8 10
14. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 6 3 1 2 12:8 10
15. FC BarcelonaBarcelona 6 3 1 2 14:11 10
16. Olympique MarseilleMarseille 6 3 0 3 11:8 9
17. Juventus FCJuventus 6 2 3 1 12:10 9
18. Galatasaray IstanbulGalatasaray 6 3 0 3 8:8 9
19. AS MonacoMonaco 6 2 3 1 7:8 9
20. LeverkusenLeverkusen 6 2 3 1 10:12 9
21. PSV EindhovenEindhoven 6 2 2 2 15:11 8
22. FK KarabachKarabach 6 2 1 3 10:13 7
23. BruggyBruggy 7 2 1 4 12:17 7
24. NeapolNeapol 6 2 1 3 6:11 7
25. FC KodaňKodaň 6 2 1 3 10:16 7
26. Benfica LisabonBenfica 6 2 0 4 6:8 6
27. Pafos FCPafos 6 1 3 2 4:9 6
28. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 6 2 0 4 7:15 6
29. Athletic BilbaoBilbao 6 1 2 3 4:9 5
30. Olympiakos PireusPireus 6 1 2 3 6:13 5
31. Eintracht FrankfurtFrankfurt 6 1 1 4 8:16 4
32. Bodo/GlimtBodo/Glimt 6 0 3 3 9:13 3
33. SK Slavia PrahaSlavia 6 0 3 3 2:11 3
34. Ajax AmsterdamAjax 6 1 0 5 5:18 3
35. VillarrealVillarreal 6 0 1 5 4:13 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 7 0 1 6 5:19 1
Zobrazit více
Sbalit

