Yamal žádal kouče Atlética. Když se ti to nelíbí, běž hrát tenis, reagoval Simeone

  13:31
Na posledním tréninku fotbalistů Barcelony před čtvrtfinálovou odvetou Ligy mistrů na Atlétiku Madrid trenér Hansi Flick uprostřed hřiště horlivě diskutoval s jedním z funkcionářů UEFA. „Podívejte se, tráva je vysoká, neposekali ji a hřiště nepokropili.“
Barcelonský útočník Lamine Yamal po prohře s Atlétikem Madrid v úvodním...

Barcelonský útočník Lamine Yamal po prohře s Atlétikem Madrid v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů. | foto: ČTK

Barcelonský útočník Lamine Yamal kličkuje mezi třemi protivníky z Atlétika...
Rumunský sudí István Kovács uděluje žlutou kartu stoperovi Barcelony Cubarsímu...
Barcelonský kouč Hansi Flick se po porážce s Atlétikem snaží uklidnit své...
Barcelonský kouč Hansi Flick během utkání s Atlétikem.
Drobné rýpance provázejí už tak výbušný souboj španělských rivalů. Barcelona před týdnem doma podlehla 0:2 a řešila především výkon rumunského rozhodčího Istvána Kovácse. Že pro ni neodpískal pokutový kop, že zároveň nevyloučil obránce Pubilla.

Atlético dalo první gól v závěru poločasu z přímého kopu, který sudí odpískal za faul Cubarsího a za zmaření vyložené šance ho na doporučení VAR vyloučil. Druhou branku přidalo po přestávce.

Červenou kartu Flick zpochybňoval. A před odvetou se mu nelíbil trávník.

Liga mistrů
čtvrtfinálové odvety

úterý 21.00
Atlético Madrid – Barcelona (první zápas 2:0)
Liverpool – Paris St. Germain (0:2)

středa 21.00
Bayern – Real Madrid (2:1)
Arsenal – Sporting Lisabon (1:0)

„UEFA problém nejdřív zlehčovala. Pak klub ujistila, že v případě potřeby pořadatelé hřiště upraví, protože musí být připraveno podle protokolu,“ napsal probarcelonský deník Mundo Deportivo.

„Věřím, že se situace vyřeší,“ prohlásil pak barcelonský sportovní ředitel Deco.

Barcelona čelí pořádné výzvě. V Lize mistrů se nestává, aby po domácí prohře o dvě branky dokázal tým souboj zvrátit a postoupit. A vzhledem k bojovnému a agresivnímu stylu soupeře je úkol o to těžší.

„Můžeme to otočit, je to možné. Já tomu věřím,“ prohlásil trenér Flick.

„Víme, že hrajeme proti silnému soupeři, ale bude to jiný zápas. Musíme být dobří ve všech aspektech hry a využít šance. Musíme se soustředit na kvalitní výkon a ne tolik na výsledek, protože když hrajeme dobře, jsme schopni dávat góly.“

Barcelona má v Lize mistrů průměr 2,72 vstřelené branky na zápas. Ale v historii se podobný obrat z osmatřiceti případů povedl jen jednou.

K čemu ten VAR máme? Flick se čertil na sudí, vadila mu červená i podivná ruka

Před sedmi lety vyhrál Manchester United v osmifinálové odvetě 3:1 v Paříži nad St. Germain. Rozhodující gól dal v nastavení z penalty Marcus Rashford, který v úterý večer nastoupí v dresu Barcelony.

Mužstvo však bude spoléhat na jiné křídlo. Osmnáctiletý Lamine Yamal v předvečer odvety přišel na tiskovou konferenci s vizáží, která připomínala LeBrona Jamese, basketbalovou legendu legend. A mluvil sebevědomě.

„Budeme bojovat a půjdeme až na doraz. Odmala na sebe beru víc zodpovědnosti. Není to problém, je to výsada. Užívám si každou chvíli se spoluhráči a jsem jim za všechno vděčný,“ vykládal Yamal. „Cítím se skvěle a moc se těším. Jsem motivovaný. Doufám, že můžu něco změnit.“

V prvním zápase se neprosadil, soupeři si ho hlídali. Když obešel jednoho protivníka, narazil hned na druhého. „Doufám, že mi Cholo prokáže laskavost a budu hrát jen jeden na jednoho,“ prohodil s úsměvem. Cholo je přezdívka soupeřova trenéra Diega Simeoneho.

„Jestli chce provozovat sport, kde se hraje jeden na jednoho, může se dát na tenis,“ reagoval později na své tiskové konferenci Diego Simeone.

Soupeři se za poslední dva měsíce potkají popáté, bilance je dva dva. Ve čtvrtfinále španělskému poháru Atlético vyhrálo 4:0, v odvetě padlo 0:3. Před deseti dny v La Lize zvítězila Barcelona v Madridu 2:1 a před týdnem Atlético v Barceloně 2:0.

Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
14. 4. 21:00
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
15. 4. 21:00
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
14. 4. 21:00
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
15. 4. 21:00
Sporting CP Lisabon

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Chorý v průšvihu. Červená karta udělena správně, řekla komise. Jaký dostane trest?

Tomáš Chorý ze Slavie dostává žlutou kartu v duelu s Plzní.

Fotbalový reprezentant Tomáš Chorý v neděli v ligovém utkání v Hradci Králové nenastoupí. Komise rozhodčích červenou kartu, kterou slávistický útočník dostal ve víkendovém duelu 29. kola proti Plzni,...

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

Slavia protestuje proti vyloučení Chorého: Plivnutí nelze prokázat, kartu zrušte

Slávista Tomáš Chorý opouští hřiště po červené kartě za plivnutí na plzeňského...

Dvanáct hodin po konci nedělního fotbalového šlágru s Plzní (0:0) zveřejnila Slavia protest proti rozhodnutí sudího Marka Radiny, jenž v závěru zápasu po přezkumu u videa vyloučil domácího útočníka...

Ať nám majitelka Dynamo prodá, jinak klub přijde o stadion, vyzvaly Budějovice

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu. Město chce subjekt dočasně získat, aby ho stabilizovalo. Ve středu...

14. dubna 2026  13:45

Yamal žádal kouče Atlética. Když se ti to nelíbí, běž hrát tenis, reagoval Simeone

Barcelonský útočník Lamine Yamal po prohře s Atlétikem Madrid v úvodním...

Na posledním tréninku fotbalistů Barcelony před čtvrtfinálovou odvetou Ligy mistrů na Atlétiku Madrid trenér Hansi Flick uprostřed hřiště horlivě diskutoval s jedním z funkcionářů UEFA. „Podívejte...

14. dubna 2026  13:31

Toalety na stadionu v Opavě zdemolovali fanoušci Zbrojovky, škoda čtvrt milionu

Poničené záchody v areálu fotbalového stadionu v Opavě od některých fanoušků...

Policie v Opavě prověřuje sobotní zdemolování záchodů v areálu tamního fotbalového stadionu. Speciální kontejner poničili někteří fanoušci Zbrojovky Brno, předběžná škoda se pohybuje okolo čtvrt...

14. dubna 2026  13:27

Překvapilo ho, když se viděl v korupční kauze. Chci své jméno očistit, řekl Rataj

Žižkovský brankář Jan Sirotník vykopává míč po šanci opavského Tomáš Rataje.

V neděli gólem zařídil svému týmu remízu v lotyšské lize, teď hodlá český fotbalista Tomáš Rataj z Jelgavy spolupracovat s etickou komisí, která ho podezřívá z nekalých praktik v minulosti. „Byl jsem...

14. dubna 2026  12:20

Vždyť se jich jen letmo dotkl! Stopera United vyloučili za tahání vlasů, kouč zuřil

Stoper Manchesteru United Lissandro Martínez tahá za vlasy útočníka Leedsu...

Za stavu 0:2 to byla pro Manchester United další komplikace. Lisandro Martínez ani nechtěl věřit, že sudí drží v ruce červenou kartu. Při domácí porážce s Leedsem (1:2) ji argentinský fotbalista...

14. dubna 2026  11:50

Nemůžeme najít cestu ven, říká Kričfaluši. Na tréninku ale vypadáme dobře, diví se

Jabloneckého záložníka Filipa Zorvana se snaží zastavit Ondřej Kričfaluši z...

Nepomohla změna trenéra. Nepomohly přesuny v sestavě. Mužstvo neoživily ani návraty některých marodů. Fotbalisté ostravského Baníku jsou sedm kol před koncem první ligy pouhé dva body od sestupu......

14. dubna 2026  10:30

POHLED: Plivnutí, nebo prsknutí? A není to vedlejší? Chorý ukázal, že je nepoučitelný

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Můžete namítnout, že plivnutí není prsknutí, takže zdůvodnění komise rozhodčích, která po pondělním poledni posvětila diskutované vyloučení fotbalisty Tomáše Chorého v závěru nedělního šlágru s...

14. dubna 2026  9:18

Manchester United znovu ztratil, Leeds po 45 letech slaví výhru v lize na Old Trafford

Fotbalisté Leedsu slaví výhru nad Manchesterem United.

Fotbalisté Manchesteru United nepotvrdili roli jasného favorita a v dohrávce 32. kola Premier League prohráli s patnáctým Leedsem 1:2. Jediný gól domácích, kteří od 56. minuty hráli v deseti,...

13. dubna 2026  20:50,  aktualizováno  23:22

Budoucí slávista Halinský po Spartě: Báli jsme se. Bral jsem to jako derby

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín vede míč v zápase s Teplicemi, brání ho Denis...

Slávista se z něj definitivně stane až v létě, ale už v dresu Teplic bral fotbalový obránce Denis Halinský ligový zápas se Spartou stejně prestižně, jako by šlo o derby. „Byl jsem vyhecovaný. Je...

13. dubna 2026  17:36

V lednu podržen, teď odvolán. Za Janotkův konec údajně nemohou jenom výsledky

Tomáš Janotka sleduje své svěřence v odvetném zápase osmifinále Konferenční...

Ještě před pár týdny se na letišti fotil s nadšenými fanoušky Sigmy, kteří mu děkovali za senzační postup do osmifinále Konferenční ligy. V neděli večer se Tomáš Janotka přesvědčil, jak dovede být...

13. dubna 2026  16:35

Ústí se nadechlo k vítězné sérii. Moulis: Na psy se nám hrálo hůř

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Fotbalisté ústeckého Viagemu chytili ve druhé lize druhou mízu. Na hřišti se jim zapálila lýtka – a díky třem výhrám v řadě, ta poslední byla 2:1 v Českých Budějovicích, se pohybují v zacílených...

13. dubna 2026  9:55,  aktualizováno  16:11

Hapal: Vždy jsem byl odvolávaný a dnes jsem jedním z těch, kdo trenéra odvolal

Pavel Hapal na svém prvním tréninku coby nový kouč Sigmy.

Z kanceláře se vrací na ligovou střídačku. Pavel Hapal, generální sportovní manažer Sigmy Olomouc, nahradil ve funkci trenéra odvolaného Tomáše Janotku. Zatím jen dočasně. Předseda klubu Ondřej...

13. dubna 2026  13:58

