Yamal žádal kouče Atlética. Když se ti to nelíbí, běž hrát tenis, reagoval Simeone

Drobné rýpance provázejí už tak výbušný souboj španělských rivalů. Barcelona před týdnem doma podlehla 0:2 a řešila především výkon rumunského rozhodčího Istvána Kovácse. Že pro ni neodpískal pokutový kop, že zároveň nevyloučil obránce Pubilla.
Atlético dalo první gól v závěru poločasu z přímého kopu, který sudí odpískal za faul Cubarsího a za zmaření vyložené šance ho na doporučení VAR vyloučil. Druhou branku přidalo po přestávce.
Červenou kartu Flick zpochybňoval. A před odvetou se mu nelíbil trávník.
Liga mistrů
„UEFA problém nejdřív zlehčovala. Pak klub ujistila, že v případě potřeby pořadatelé hřiště upraví, protože musí být připraveno podle protokolu,“ napsal probarcelonský deník Mundo Deportivo.
„Věřím, že se situace vyřeší,“ prohlásil pak barcelonský sportovní ředitel Deco.
Barcelona čelí pořádné výzvě. V Lize mistrů se nestává, aby po domácí prohře o dvě branky dokázal tým souboj zvrátit a postoupit. A vzhledem k bojovnému a agresivnímu stylu soupeře je úkol o to těžší.
„Můžeme to otočit, je to možné. Já tomu věřím,“ prohlásil trenér Flick.
„Víme, že hrajeme proti silnému soupeři, ale bude to jiný zápas. Musíme být dobří ve všech aspektech hry a využít šance. Musíme se soustředit na kvalitní výkon a ne tolik na výsledek, protože když hrajeme dobře, jsme schopni dávat góly.“
Barcelona má v Lize mistrů průměr 2,72 vstřelené branky na zápas. Ale v historii se podobný obrat z osmatřiceti případů povedl jen jednou.
|
Před sedmi lety vyhrál Manchester United v osmifinálové odvetě 3:1 v Paříži nad St. Germain. Rozhodující gól dal v nastavení z penalty Marcus Rashford, který v úterý večer nastoupí v dresu Barcelony.
Mužstvo však bude spoléhat na jiné křídlo. Osmnáctiletý Lamine Yamal v předvečer odvety přišel na tiskovou konferenci s vizáží, která připomínala LeBrona Jamese, basketbalovou legendu legend. A mluvil sebevědomě.
„Budeme bojovat a půjdeme až na doraz. Odmala na sebe beru víc zodpovědnosti. Není to problém, je to výsada. Užívám si každou chvíli se spoluhráči a jsem jim za všechno vděčný,“ vykládal Yamal. „Cítím se skvěle a moc se těším. Jsem motivovaný. Doufám, že můžu něco změnit.“
❝ We promise that if we get eliminated, it will be fighting until the very end. The comeback is possible. ❞
─ Lamine Yamal pic.twitter.com/aAbyf3OYYq
V prvním zápase se neprosadil, soupeři si ho hlídali. Když obešel jednoho protivníka, narazil hned na druhého. „Doufám, že mi Cholo prokáže laskavost a budu hrát jen jeden na jednoho,“ prohodil s úsměvem. Cholo je přezdívka soupeřova trenéra Diega Simeoneho.
„Jestli chce provozovat sport, kde se hraje jeden na jednoho, může se dát na tenis,“ reagoval později na své tiskové konferenci Diego Simeone.
Soupeři se za poslední dva měsíce potkají popáté, bilance je dva dva. Ve čtvrtfinále španělskému poháru Atlético vyhrálo 4:0, v odvetě padlo 0:3. Před deseti dny v La Lize zvítězila Barcelona v Madridu 2:1 a před týdnem Atlético v Barceloně 2:0.