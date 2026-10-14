Od fjordů k milionářům. Ze syna vychoval hvězdu, trénoval v Realu, teď vyzve Spartu

Zatímco Martin Ödegaard se v úterý večer podílel na vítězství v Champions League proti Lille, Hans Erik Ödegaard bude nejsledovanějším členem rodiny ve čtvrtek.
Jako trenér Lilleströmu se v Praze postaví Spartě v Evropské lize.
Klub sídlící nedaleko Osla není sice v evropských pohárech úplným nováčkem, ale v hlavní fázi hrál naposled před šestadvaceti lety. Od té doby čtyřikrát vypadl v předkolech, před čtyřmi lety mu nevyšel postup do Konferenční ligy.
Sparta – Lilleström
výkop čtvrtek 18.45
rozhodčí: Matoša - Žunič, Kasapovič (všichni Slovinsko)
Sparta na úvod Evropské ligy vyhrála v Jerevanu proti Araratu-Armenia 4:1, Lilleström podlehl doma Torreense 1:2.
V prosinci 2024 tým dostal pět branek na stadionu mistrovského Bodö/Glimt a stvrdil sestup do druhé ligy. Co s tím?
Klub angažoval Hanse Erika Ödegaarda, jenž předchozí čtyři sezony poměrně úspěšně vedl provinční Sandefjord. Nejenže loni druhou ligu suverénně vyhrál bez porážky, ale k tomu přidal i triumf v norském poháru, když ve finále zdolal prvoligový Sapsborg.
Tím si klub z Lilleströmu, čtrnáctitisícového městečka v aglomeraci Osla, zajistil účast v Evropě. Souboj v předkole s albánskou Egnatiou rozhodl, že bude účastníkem přece jen lukrativnější Evropské ligy, kdežto poražený se přesunul jen do Konferenční ligy.
V září při premiéře norský tým podlehl doma portugalskému druholigovému Torreense 1:2, přestože hosté dohrávali v deseti. Neznamená to však, že na Spartě bude outsiderem.
I díky trenérovi Ödegaardovi v norské lize konkuruje zavedeným klubům, po dvaadvaceti kolech letošního ročníku je Lilleström zatím šestý.
Před ním jsou jen Rosenborg, Molde, Tromsö, Bodö/Glimt a Viking Stavanger, s kterým Sparta vypadla před čtyřmi lety v boji o Konferenční ligu. Bylo to tenkrát při premiéře trenéra Briana Priskeho.
Možná i po těchto zkušenostech si dánský kouč v posledních letech do kádru přivedl tři norské fotbalisty.
Stoper Tobias Guddal a útočník Jonatan Brunes patří do základní sestavy, středopolař Sivert Mannsverk se zotavil ze zranění a o víkendu poprvé v sezoně hrál.
Většinu kádru Lilleströmu tvoří domácí fotbalisté, nejhodnotnějším z nich je záložník Gustav Nyheim s cenovkou dva miliony eur. To u Sparty má podle specializovaného serveru Transfermarkt jedenáct hráčů cenu minimálně čtyři miliony eur, Brunes s Karabcem mají hodnotu dokonce osm milionů eur.
Pro Lilleström je však klíčovým mužem právě dvaapadesátiletý kouč Ödegaard. Jako středopolař hrál první ligu za Strömgodset a Sandefjord.
Trenérskou kariéru začal v roce 2009 v druholigovém Mjöndalenu jako asistent. Když to po šesti letech dotáhli do nejvyšší soutěže, Ödegaard už dál nepokračoval.
Následoval tehdy čerstvě šestnáctiletého syna Martina do Realu Madrid, kde se v tamní akademii ujal dorostenecké kategorie do 17 let. V té době už měl Martin za sebou jako patnáctiletý starty v nejvyšší norské soutěži i za národní mužstvo.
I když věkově spadal do týmu otce, působil v béčku Realu a jako nejmladší hráč v historii klubu si připsal i start za áčko, bylo mu 16 let a 157 dnů.
Jejich společné působení v Realu trvalo dva roky, než Martin už jako plnoletý zamířil na hostování do Heerenvenu. Hans Erik ještě dokončil sezonu a v létě 2017 se vrátil do Norska.
Rok působil u mládeže Mjöndalenu, další dva roky v Godsetu, než ho v lednu 2021 angažoval Sandefjord.
A dál už ten příběh znáte.