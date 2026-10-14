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Od fjordů k milionářům. Ze syna vychoval hvězdu, trénoval v Realu, teď vyzve Spartu

Autor:
  13:40
Hans Erik Ödegaard, trenér fotbalistů Lilleströmu a otec fotbalové hvězdy...

Hans Erik Ödegaard, trenér fotbalistů Lilleströmu a otec fotbalové hvězdy Martina Ödegaarda. | foto: Profimedia.cz

Norský kapitán Martin Ödegaard hledí na míč.
Norský záložník Martin Ödegaard hlavičkuje míč před anglickým střelcem Harrym...
Kapitán Arsenalu Martin Ödegaard během utkání s Bayernem.
Dánský záložník a kapitán Arsenalu Martin Ödegaard v utkání s Portem.
21 fotografií
I během zimních měsíců v drsném počasí mezi sněhovými závějemi malému Martinovi pořád házel míč. „Musel jsem vymyslet způsob, aby s ním pořád mohl hrát, aby piloval techniku a vyrovnal se klukům z Brazílie nebo z jižní Evropy, kde můžou trénovat celoročně,“ vyprávěl kdysi Hans Erik Ödegaard, otec známého fotbalového záložníka Arsenalu.

Zatímco Martin Ödegaard se v úterý večer podílel na vítězství v Champions League proti Lille, Hans Erik Ödegaard bude nejsledovanějším členem rodiny ve čtvrtek.

Jako trenér Lilleströmu se v Praze postaví Spartě v Evropské lize.

Klub sídlící nedaleko Osla není sice v evropských pohárech úplným nováčkem, ale v hlavní fázi hrál naposled před šestadvaceti lety. Od té doby čtyřikrát vypadl v předkolech, před čtyřmi lety mu nevyšel postup do Konferenční ligy.

Sparta – Lilleström

výkop čtvrtek 18.45

rozhodčí: Matoša - Žunič, Kasapovič (všichni Slovinsko)

Sparta na úvod Evropské ligy vyhrála v Jerevanu proti Araratu-Armenia 4:1, Lilleström podlehl doma Torreense 1:2.

V prosinci 2024 tým dostal pět branek na stadionu mistrovského Bodö/Glimt a stvrdil sestup do druhé ligy. Co s tím?

Klub angažoval Hanse Erika Ödegaarda, jenž předchozí čtyři sezony poměrně úspěšně vedl provinční Sandefjord. Nejenže loni druhou ligu suverénně vyhrál bez porážky, ale k tomu přidal i triumf v norském poháru, když ve finále zdolal prvoligový Sapsborg.

Tím si klub z Lilleströmu, čtrnáctitisícového městečka v aglomeraci Osla, zajistil účast v Evropě. Souboj v předkole s albánskou Egnatiou rozhodl, že bude účastníkem přece jen lukrativnější Evropské ligy, kdežto poražený se přesunul jen do Konferenční ligy.

V září při premiéře norský tým podlehl doma portugalskému druholigovému Torreense 1:2, přestože hosté dohrávali v deseti. Neznamená to však, že na Spartě bude outsiderem.

I díky trenérovi Ödegaardovi v norské lize konkuruje zavedeným klubům, po dvaadvaceti kolech letošního ročníku je Lilleström zatím šestý.

Před ním jsou jen Rosenborg, Molde, Tromsö, Bodö/Glimt a Viking Stavanger, s kterým Sparta vypadla před čtyřmi lety v boji o Konferenční ligu. Bylo to tenkrát při premiéře trenéra Briana Priskeho.

Možná i po těchto zkušenostech si dánský kouč v posledních letech do kádru přivedl tři norské fotbalisty.

Stoper Tobias Guddal a útočník Jonatan Brunes patří do základní sestavy, středopolař Sivert Mannsverk se zotavil ze zranění a o víkendu poprvé v sezoně hrál.

Hans Erik Ödegaard, trenér fotbalistů Lilleströmu a otec fotbalové hvězdy...

Většinu kádru Lilleströmu tvoří domácí fotbalisté, nejhodnotnějším z nich je záložník Gustav Nyheim s cenovkou dva miliony eur. To u Sparty má podle specializovaného serveru Transfermarkt jedenáct hráčů cenu minimálně čtyři miliony eur, Brunes s Karabcem mají hodnotu dokonce osm milionů eur.

Pro Lilleström je však klíčovým mužem právě dvaapadesátiletý kouč Ödegaard. Jako středopolař hrál první ligu za Strömgodset a Sandefjord.

Trenérskou kariéru začal v roce 2009 v druholigovém Mjöndalenu jako asistent. Když to po šesti letech dotáhli do nejvyšší soutěže, Ödegaard už dál nepokračoval.

Následoval tehdy čerstvě šestnáctiletého syna Martina do Realu Madrid, kde se v tamní akademii ujal dorostenecké kategorie do 17 let. V té době už měl Martin za sebou jako patnáctiletý starty v nejvyšší norské soutěži i za národní mužstvo.

Martin Ödegaard z Realu Madrid uniká ležícímu Ašrafovi Hakimímu z Interu.

I když věkově spadal do týmu otce, působil v béčku Realu a jako nejmladší hráč v historii klubu si připsal i start za áčko, bylo mu 16 let a 157 dnů.

Jejich společné působení v Realu trvalo dva roky, než Martin už jako plnoletý zamířil na hostování do Heerenvenu. Hans Erik ještě dokončil sezonu a v létě 2017 se vrátil do Norska.

Rok působil u mládeže Mjöndalenu, další dva roky v Godsetu, než ho v lednu 2021 angažoval Sandefjord.

A dál už ten příběh znáte.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

2. kolo

NK Celje vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 2.50
  • 3.48
  • 2.79
Olympique Lyon vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 2.21
  • 3.77
  • 3.06
Saint-Gilloise vs. Real Sociedad //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 2.41
  • 3.71
  • 2.76
KKS Lech Poznaň vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 4.75
  • 4.55
  • 1.63
SCU Torreense vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 7.58
  • 5.29
  • 1.38
Red Bull Salcburk vs. AC Milán //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 3.61
  • 3.94
  • 1.95
AZ Alkmaar vs. Hapoel Be'er Sheva FC //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 1.28
  • 5.97
  • 9.75
AC Sparta Praha vs. Lillestrom SK //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 1.34
  • 5.51
  • 8.25
Benfica Lisabon vs. Celtic Glasgow //www.idnes.cz/sport
15.10. 21:00
  • 1.24
  • 6.32
  • 9.84
Stade Rennes vs. OFI Kréta FC //www.idnes.cz/sport
15.10. 21:00
  • 1.23
  • 6.26
  • 10.30
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Juventus FCJuventus 1 1 0 0 5:0 3
2. Crystal PalaceCrystal Palace 1 1 0 0 4:0 3
3. AC Sparta PrahaSparta 1 1 0 0 4:1 3
4. Besiktas IstanbulBesiktas 1 1 0 0 4:1 3
5. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 1 1 0 0 3:0 3
6. FerencvárosFerencváros 1 1 0 0 3:1 3
7. Benfica LisabonBenfica 1 1 0 0 2:0 3
8. LeverkusenLeverkusen 1 1 0 0 2:0 3
9. OFI Kréta FCOFI FC 1 1 0 0 2:0 3
10. BournemouthBournemouth 1 1 0 0 2:1 3
11. Olympique LyonLyon 1 1 0 0 2:1 3
12. SCU TorreenseTorreense 1 1 0 0 2:1 3
13. Olympiakos PireusPireus 1 1 0 0 2:1 3
14. Red Bull SalcburkRB Salcburk 1 1 0 0 1:0 3
15. Omonia NikósieOmonia Nikósie 1 1 0 0 1:0 3
16. Sunderland AFCSunderland 1 1 0 0 1:0 3
17. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 1 0 1 0 0:0 1
18. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 1 0 1 0 0:0 1
19. Stade RennesRennes 1 0 1 0 0:0 1
20. Sturm GrazSturm Graz 1 0 1 0 0:0 1
21. Jagiellonia BělostokBělostok 1 0 0 1 1:2 0
22. Anderlecht BruselAnderlecht 1 0 0 1 1:2 0
23. Lillestrom SKLillestrom 1 0 0 1 1:2 0
24. Real SociedadReal Sociedad 1 0 0 1 1:2 0
25. AZ AlkmaarAlkmaar 1 0 0 1 0:1 0
26. Celta VigoCelta Vigo 1 0 0 1 0:1 0
27. Levski SofiaLevski 1 0 0 1 0:1 0
28. Celtic GlasgowCeltic 1 0 0 1 1:3 0
29. AC MilánAC Milán 1 0 0 1 0:2 0
30. NK CeljeCelje 1 0 0 1 0:2 0
31. HoffenheimHoffenheim 1 0 0 1 0:2 0
32. Olympique MarseilleMarseille 1 0 0 1 1:4 0
33. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 1 0 0 1 1:4 0
34. FC Viktoria PlzeňPlzeň 1 0 0 1 0:3 0
35. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 1 0 0 1 0:4 0
36. NEC NijmegenNijmegen 1 0 0 1 0:5 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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