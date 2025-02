Ať už penalty nekope! Proti kritice kouče se Lookman ohradil: Cítím se zneuctěný

Ademola Lookman z Atalanty Bergamo právě neproměnil penaltu, do osmifinále Ligy mistrů tak následně postoupily Bruggy. | foto: AP

Atalanta Bergamo, loňský vítěz Evropské ligy, v úvodním vyřazovacím kole Ligy mistrů selhala. Před týdnem podlehla v Bruggách 1:2 gólem z nastavení z penalty, která byly velmi sporná.

Zdravé naštvání si však do odvety hráči nepřinesli, to spíš frustraci. Po prvním poločase hosté vedli 3:0 a zdálo se, že je hotovo. Do druhé půle však přišel Lookman. Hned snížil, další trefu mu sudí neuznali a vzápětí se postavil k pokutovému kopu.

„Penalty mu nejdou ani na tréninku, nedává je. Určeni byli Retegui a De Ketelaere, ale Lookman dal předtím gól a v euforii se to rozhodl vzít na sebe. Tohle gesto jsem ani trochu neocenil,“ prohlásil Gasperini na tiskové konferenci.

Lookman s penaltou naložil bídně, poslal míč doprostřed branky. Dát gól, Atalanta ještě mohla o postup zabojovat.

Proti trenérově kritice se Lookman druhý den odpoledne ohradil v prohlášení. Tvrdil, že ho k penaltě vybídl hráč, který na ni byl určen.

„Ale během svého působení jsem se vypořádal s mnoha těžkými okamžiky. O většině jsem nikdy nemluvil, protože podle mě je třeba tým chránit. To musí být na prvním místě. O to bolestnější pro mě je, co se stalo.“

Gasperini se zlobil také na kapitána Rafaela Tolóie, jenž dostal v závěru červenou kartu za strkanici s Maximem De Cuyperem, kterého se pokusil neúspěšně zezadu trefit hozeným míčem a poté ho povalil na zem.

„To nebylo pěkné. Nesmíme nikdy ztrácet hlavu. Atalanta musí opustit Ligu mistrů důstojně, protože odehrála skvělé zápasy proti Realu Madrid, Arsenalu a Barceloně,“ řekl kouč.