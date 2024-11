Kouč Brestu o Spartě: Nestojí proti nám jen český soupeř, ale i evropský

Kdysi jako kouč rok působil v Nice a než loni převzal fotbalový klub z Brestu, dělal především sportovního ředitele. Naposled v anglickém Watfordu.

Ve své první sezoně v Brestu tým ve francouzské lize senzačně dovedl ke třetímu místu a přímému postupu do Champions League. V ní zatím porazil oba rakouské outsidery Sturm Graz i Salcburk, naposled sebral body Levekusenu (1:1).

Ten výsledek zvoní a Sparta musí mít ze soupeře respekt.

Do Prahy si Brest přijel pro třetí výhru, která by mu za jistých okolností po polovině soutěže už mohla zajistit postup do vyřazovací fáze.

„Víme o tom. A myslím si, že na postup máme. K tomu potřebujeme úspěšný výsledek na Spartě,“ řekl Roy.

Věříte si hodně?

Chceme se zaměřit na svůj výkon, diktovat tempo. Když budeme hrát dobře, přijde i dobrý výsledek. Možná i remíza by byla dobrá. Sparta je nepříjemný protivník, určitě nám zápas zkomplikuje. Nestojí proti nám jen český soupeř, ale i evropský. S poháry má mnohem víc zkušeností než my. Přijeli jsme s pokorou, jsme skromní, ale zase máme obrovskou touhu uspět.

Fotbalisté Brestu slaví trefu do sítě Bayeru Leverkusen.

Sparta prožívá těžké období, prohrává v lize, řeší se i záležitosti mimo hřiště, chybí ji opory. Jste ve výhodě?

Tak to pozor, to bych neřekl. Já ani nevím, kdo jim přesně chybí. Soupeř má svůj styl a uvidíme, jak se změny v sestavě projeví. Budeme se snažit, abychom přečetli jejich způsob a na jejich hru si co nejrychleji zvykli. Spartu úplně dobře neznáme, ale samozřejmě jsme v přípravě nic nepodcenili. Pak je jedno, koho nasadí.

Její sportovní ředitel, někdejší vynikající záložník Tomáš Rosický, prohlásil, že Liga mistrů dává Spartě zabrat, že ji vysává energii pro domácí soutěž. Jak je to u vás?

Tomáš má pravdu. Na začátku sezony jsme přesně tohle s hráči řešili. Jak bude těžké hrát dvě soutěže, z toho jedna z nich je Liga mistrů. Sparta je zvyklá hrát dvakrát týdně, my ne. Musíme si uvědomit, že to vyžaduje obrovskou koncentraci, mentální i fyzickou odolnost. Myslím si, že nám to zatím jde. Mám i štěstí, že až na výjimky je mužstvo kompletní a můžu sestavou rotovat, klidně vyměním sedm osm hráčů.

Ale do Prahy s vámi nepřiletěl Abdallah Sima, který tady hrál za Slavii. Navíc je to váš nejlepší střelec v Lize mistrů, dal už tři branky. Bude vám chybět hodně?

Ani nevíte, jak mu záleželo na tom, aby se do Prahy vrátil. Chtěl tady moc hrát, ale bohužel s námi cestovat nemohl, po zranění ještě není připravený. Ale už to vypadá dobře. Chtěli jsme ho minule už na Leverkusen, ale nešlo to. Příští zápas v Lize mistrů už by hrát mohl.

To vás čeká Barcelona venku. I proto budete chtít na Spartě vyhrát a zajistit si komfortní pozici. Souhlasíte?

Může se zdát, že když máme sedm bodů, tak nejsme na Spartě pod tlakem výsledku. Řekl bych, že tím, jak jsme úspěšní, pod tlakem jsme. S jídlem roste chuť.