Šílené. Výjimečný večer, na který se nezapomíná, řekl kouč Lens. Slavii chválil

Lens hrál takřka celý druhý poločas v přesile, přesto dvakrát inkasoval. Gól na 1:2 dostal dvě minuty před koncem, přesto v nastavení dokázal skóre otočit.
„Bylo to šílený zápas,“ pronesl německý kouč francouzského týmu.
Pro vás se šťastným koncem.
Hrát proti Slavii není jednoduché. Pořád na vás vyvíjí tlak, nenechá vás vydechnout, je tam spousta osobních soubojů, do toho ji ženou fanoušci. Byl to zápas, na který můžeme být pyšní. Jsem rád, že jsme ho zvládli.
|
Nejkratší debut, po něm smršť. Trpišovský o červené: Když chcete vidět faul, vidíte ho
Věřil jste?
Už před zápasem jsem týmu věřil, přijeli jsme pro dobrý výsledek a ten si odvážíme.
Jak vám bylo dvě minuty před koncem, když jste dostali druhý gól?
Ještě nebyl konec a já jsme byl přesvědčený, že jeden gól určitě dáme a vyrovnáme. Naštěstí se to povedlo poměrně rychle. Viděli jste, jak tým reagoval?
Že slavili i hráči z lavičky?
Ano, ukazuje to na skvělou atmosféru v týmu. Byl to jedinečný moment pro všechny, kteří hráli Ligu mistrů poprvé. Byl to výjimečný večer, na který jen tak nezapomenou.
Přesto, nepochyboval jste? Zvlášť když se Slavia dostávala často za vaší obranu.
Na defenzivě musíme zapracovat, hlavně po ztrátě míče. Ale nezapomínejte na kvalitu Slavie. Já ji viděl třeba proti Barceloně a hrála opravdu dobře. Má opravdu skvělý tým.