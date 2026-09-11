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Šílené. Výjimečný večer, na který se nezapomíná, řekl kouč Lens. Slavii chválil

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  8:00
Kouč Dinno Toppmöller s Abdallahem Simou v Edenu.

Kouč Dinno Toppmöller s Abdallahem Simou v Edenu. | foto: Reuters

Tomáš Chorý se chybou podepsal pod prohru Slavie.
Jindřich Trpišovský po prohře s Lens.
Jindřich Trpišovský po prohře s Lens. Za ním je zklamaný Tomáš Chorý.
Útočník Lens Ivanovič slaví gól do sítě Slavie.
33 fotografií
Bylo hodinu po zápase a Dino Toppmöller, trenér fotbalistů RC Lens, si ještě utíral pot z čela. „Pokud si mě pamatujete z tiskovky před zápasem, vypadal jsem mladší. Během utkání jsem o trochu zestárl,“ prohodil s úsměvem. Už měl dobrou náladu, jeho tým v úvodním duelu Ligy mistrů v Praze na Slavii po nevídaném dramatu vyhrál 3:2.

Lens hrál takřka celý druhý poločas v přesile, přesto dvakrát inkasoval. Gól na 1:2 dostal dvě minuty před koncem, přesto v nastavení dokázal skóre otočit.

„Bylo to šílený zápas,“ pronesl německý kouč francouzského týmu.

Pro vás se šťastným koncem.
Hrát proti Slavii není jednoduché. Pořád na vás vyvíjí tlak, nenechá vás vydechnout, je tam spousta osobních soubojů, do toho ji ženou fanoušci. Byl to zápas, na který můžeme být pyšní. Jsem rád, že jsme ho zvládli.

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Věřil jste?
Už před zápasem jsem týmu věřil, přijeli jsme pro dobrý výsledek a ten si odvážíme.

Jak vám bylo dvě minuty před koncem, když jste dostali druhý gól?
Ještě nebyl konec a já jsme byl přesvědčený, že jeden gól určitě dáme a vyrovnáme. Naštěstí se to povedlo poměrně rychle. Viděli jste, jak tým reagoval?

Že slavili i hráči z lavičky?
Ano, ukazuje to na skvělou atmosféru v týmu. Byl to jedinečný moment pro všechny, kteří hráli Ligu mistrů poprvé. Byl to výjimečný večer, na který jen tak nezapomenou.

Tomáš Chorý se chybou podepsal pod prohru Slavie.
Jindřich Trpišovský po prohře s Lens.
Jindřich Trpišovský po prohře s Lens. Za ním je zklamaný Tomáš Chorý.
Útočník Lens Ivanovič slaví gól do sítě Slavie.
33 fotografií

Přesto, nepochyboval jste? Zvlášť když se Slavia dostávala často za vaší obranu.
Na defenzivě musíme zapracovat, hlavně po ztrátě míče. Ale nezapomínejte na kvalitu Slavie. Já ji viděl třeba proti Barceloně a hrála opravdu dobře. Má opravdu skvělý tým.

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1. Paris Saint-GermainPSG 1 1 0 0 6:1 3
2. Bayern MnichovBayern 1 1 0 0 5:0 3
3. FC BarcelonaBarcelona 1 1 0 0 5:1 3
4. Manchester UnitedManchester Utd. 1 1 0 0 4:0 3
5. ComoComo 1 1 0 0 4:1 3
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 1 1 0 0 3:1 3
7. StuttgartStuttgart 1 1 0 0 3:1 3
8. Manchester CityManchester City 1 1 0 0 2:0 3
9. Aston VillaAston Villa 1 1 0 0 3:2 3
10. Real BetisBetis 1 1 0 0 3:2 3
11. Racing LensLens 1 1 0 0 3:2 3
12. Borussia DortmundDortmund 1 1 0 0 3:2 3
13. LiverpoolLiverpool 1 1 0 0 2:1 3
14. Real MadridReal Madrid 1 1 0 0 2:1 3
15. ArsenalArsenal 1 1 0 0 1:0 3
16. AEK AtényAEK Atény 1 1 0 0 1:0 3
17. AS ŘímAS Řím 1 0 1 0 1:1 1
18. Šachtar DoněckŠachtar 1 0 1 0 1:1 1
19. PSV EindhovenEindhoven 1 0 1 0 1:1 1
20. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 1 0 1 0 1:1 1
21. VillarrealVillarreal 1 0 0 1 2:3 0
22. BruggyBruggy 1 0 0 1 2:3 0
23. LilleLille 1 0 0 1 2:3 0
24. SK Slavia PrahaSlavia 1 0 0 1 2:3 0
25. Atlético MadridAtlético 1 0 0 1 1:2 0
26. Inter MilánInter 1 0 0 1 1:2 0
27. LASK LinzLinz 1 0 0 1 0:1 0
28. NeapolNeapol 1 0 0 1 0:1 0
29. Galatasaray IstanbulGalatasaray 1 0 0 1 1:3 0
30. Viking FK StavangerViking 1 0 0 1 1:3 0
31. FC PortoPorto 1 0 0 1 0:2 0
32. RB LipskoRB Lipsko 1 0 0 1 1:4 0
33. Feyenoord RotterdamFeyenoord 1 0 0 1 1:5 0
34. Sabah BakuSabah 1 0 0 1 0:4 0
35. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 1 0 0 1 1:6 0
36. Bodo/GlimtBodo/Glimt 1 0 0 1 0:5 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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