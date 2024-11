Slova Friise ho potěšila. Od začátku po nás půjdou, řekl Simeone před Spartou

V klubu dlouho hrál, od prosince 2011 ho trénuje. Atlético Madrid = Diego Simeone.

„Pro Atlético je hodně důležitý. Vytvořil klubovou kulturu a DNA,“ řeklo něm sparťanský kouč Lars Friis v předvečer vzájemného souboje v Champions League.

„Opravu to kolega řekl? Hezky se to poslouchá,“ reagoval Simeone. „Já respektuju všechny názory, ať už jsou ze Španělska nebo z ciziny. Když to řekl, tak měl pravdu. Jsem tady dlouho a něco jsem tady dokázal.“

ONLINE: Sparta vs Atlético Madrid výkop: úterý 18.45 rozhodčí: Makkelie – Steegstra, de Vries (všichni Nizozemsko) Mistři světa v kádru Atlétika: Griezmann (2018, Francie), De Paul, Álvarez, Correa, Molina (2022, Argentina) Absence Atlétika: Molina, Lemar, Le Normand

Na pódiu za stolem seděl necelých osm minut a to polovinu času jen poslouchal, jak na otázky novinářů odpovídá jedenadvacetiletý záložník Pablo Barrios. „Poslední zápasy jsme hráli dobře a chceme vyhrát i tady v Praze,“ řekl čerstvý španělský reprezentant.

Atlético body z Prahy nutně potřebuje, ve čtyřech zápasech základní fáze Ligy mistrů jich získalo jen šest. Naposled však vyhrálo na stadionu Paris St. Germain.

Proti Spartě, které to vůbec nejde, je obrovským favoritem. „Stejně jako všichni si na nový formát zvykáme, záleží na každém zápase. A hlavně venku je to složité. Nejde, abyste vyhrávali pořád,“ poznamenal Simeone.

O Spartě mluvil s respektem. „Její hráči jsou na tom dobře fyzicky, hrají ve vysoké intenzitě. My ji chceme překonat,“ zdůraznil Argentinec.

„Viděli jsme zápasy, ve kterých byli silní, od začátku dominovali, protože je hnali fanoušci. Musíme se připravit na to, že po nás od začátku půjdou, a přizpůsobit se,“ poznamenal Simeone.