Viděli jste, jak hrají? Simeone obdivně o Barceloně i dojetí z třetího semifinále

Zase podél autové čáry teatrálně běhal a divoce máchal rukama. Jindy gesty vypjaté okamžiky uklidňoval. A na konci byl vítězem.
Simeone možná změnil fotbal, určitě změnil Atlético Madrid. Mentalitu týmu i historii klubu.
Od chvíle, kdy v lednu 2012 mužstvo převzal, počtvrté postoupilo mezi čtyři nejlepší kluby v Lize mistrů. Z toho potřetí na své cestě vyřadilo Barcelonu.
„Viděli jste, jak hrají? A v jaké rychlosti?“ řekl obdivně k soupeři, aby ještě víc vynikl úspěch jeho celku.
„Udělali jsme několik velkých chyb a oni pak mohli využít všech svých přihrávek a kombinací. Pro nás bylo těžko utkání kontrolovat. Prohrávali jsme dva nula a v tu chvíli jsme snadno mohli nad vším ztratit kontrolu, mohli jsme to vzdát. Ale my jsme se zvedli a vrátili zpátky,“ líčil Simeone.
Hansi Flick, trenér Barcelony
„Když se podíváte na oba zápasy, zasloužili jsme si postoupit my. Bohužel, fotbal tohle přináší. Tým měl správnou mentalitu, dal do toho všechno a přesně to chceme vidět. Hráči odvedli fantastickou práci, ale hráli jsme zase v deseti a tým byl fantastický. Toho si opravdu vážím. Nakonec jsme neměli moc štěstí a tak to prostě je. Musíme vyřazení přijmout.“
„Ve druhé půli byl duel vyrovnanější. Věděli jsme, že Barcelona měla za sebou těžký sobotním zápas s Espaňolem a že se hráči mohou unavit. A nám střídání dodala energii,“ zmínil Sörlotha, Gonzálese a Baenu.
„Oba týmy měly šance, odehráli jsme mimořádný zápas, který jsme otáčeli na naši stranu díky fanouškům. Jsem tady sice už víc než čtrnáct let, ale pořád jsem dojatý. Hráčům jsem poděkoval za jejich víru, srdce a odhodlání.“
Když měl Simeone odpovědět, jaká byla jeho reakce po závěrečném hvizdu, zarazil se a chvíli přemýšlel. „A víte, že si to ani nepamatuju? Myslím si, že jsem vběhl do hřiště a objal Barriose.“
Pikantní je, že Atlético a Barcelona se za poslední dva měsíce potkaly v pěti zápasech. Ve španělském poháru v součtu dvou utkání vyhrálo Atlético 4:3, před deseti dny Barcelona zvítězila v ligovém utkání v Madridu 2:1, což naposled zopakovala v Lize mistrů, ale to jí nestačilo.
Opakoval se tak příběh z jara 2014, kdy Atlético uspělo ve čtvrtfinále proti týmu, v němž byli Messi, Iniesta, Neymar či Xavi. A o dva roky později vyřadilo Barcelonu v semifinále, kdy měla navíc Luise Suáreze. Nyní přišla řada na Yamala, Pedriho či kouče Flicka.
„Odpočineme si a věřím, že pak jsme schopní odehrát další skvělé zápasy,“ řekl Simeone.
V semifinále Champions League jeho tým narazí na lepšího z dvojice Sporting Lisabon - Arsenal, který první zápas v Portugalsku vyhrál 1:0.
Mimochodem, když Atlético v předchozích letech vyřadilo Barcelonu, vždy došlo do finále. Jenže v něm proti Realu neuspělo.