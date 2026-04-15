Viděli jste, jak hrají? Simeone obdivně o Barceloně i dojetí z třetího semifinále

Stál takřka dvě minuty u východu z tunelu na hřiště, aby ještě před výkopem pozdravil svého barcelonského protějška Hansiho Flicka. Nedočkal se. Po zápase se už o nic starat nemusel. Diegu Simeonemu, trenérovi fotbalistů Atlétika Madrid, se leskly oči dojetím. „Víte, jak úžasné je být v semifinále Ligy mistrů? Nemáte tušení, jak skvělé to je,“ líčil.
Lamine Yamal z Barcelony a trenér Diego Simeone z Atlétika Madrid během odvety čtvrtfinále Ligy mistrů. | foto: Gonzalo FuentesReuters

Zase podél autové čáry teatrálně běhal a divoce máchal rukama. Jindy gesty vypjaté okamžiky uklidňoval. A na konci byl vítězem.

Simeone možná změnil fotbal, určitě změnil Atlético Madrid. Mentalitu týmu i historii klubu.

Od chvíle, kdy v lednu 2012 mužstvo převzal, počtvrté postoupilo mezi čtyři nejlepší kluby v Lize mistrů. Z toho potřetí na své cestě vyřadilo Barcelonu.

„Viděli jste, jak hrají? A v jaké rychlosti?“ řekl obdivně k soupeři, aby ještě víc vynikl úspěch jeho celku.

„Udělali jsme několik velkých chyb a oni pak mohli využít všech svých přihrávek a kombinací. Pro nás bylo těžko utkání kontrolovat. Prohrávali jsme dva nula a v tu chvíli jsme snadno mohli nad vším ztratit kontrolu, mohli jsme to vzdát. Ale my jsme se zvedli a vrátili zpátky,“ líčil Simeone.

„Když se podíváte na oba zápasy, zasloužili jsme si postoupit my. Bohužel, fotbal tohle přináší. Tým měl správnou mentalitu, dal do toho všechno a přesně to chceme vidět. Hráči odvedli fantastickou práci, ale hráli jsme zase v deseti a tým byl fantastický. Toho si opravdu vážím. Nakonec jsme neměli moc štěstí a tak to prostě je. Musíme vyřazení přijmout.“

„Ve druhé půli byl duel vyrovnanější. Věděli jsme, že Barcelona měla za sebou těžký sobotním zápas s Espaňolem a že se hráči mohou unavit. A nám střídání dodala energii,“ zmínil Sörlotha, Gonzálese a Baenu.

„Oba týmy měly šance, odehráli jsme mimořádný zápas, který jsme otáčeli na naši stranu díky fanouškům. Jsem tady sice už víc než čtrnáct let, ale pořád jsem dojatý. Hráčům jsem poděkoval za jejich víru, srdce a odhodlání.“

Když měl Simeone odpovědět, jaká byla jeho reakce po závěrečném hvizdu, zarazil se a chvíli přemýšlel. „A víte, že si to ani nepamatuju? Myslím si, že jsem vběhl do hřiště a objal Barriose.“

Pikantní je, že Atlético a Barcelona se za poslední dva měsíce potkaly v pěti zápasech. Ve španělském poháru v součtu dvou utkání vyhrálo Atlético 4:3, před deseti dny Barcelona zvítězila v ligovém utkání v Madridu 2:1, což naposled zopakovala v Lize mistrů, ale to jí nestačilo.

Diego Simeone, trenér Atlétika Madrid, během čtvrtfinále Ligy mistrů proti Barceloně.

Opakoval se tak příběh z jara 2014, kdy Atlético uspělo ve čtvrtfinále proti týmu, v němž byli Messi, Iniesta, Neymar či Xavi. A o dva roky později vyřadilo Barcelonu v semifinále, kdy měla navíc Luise Suáreze. Nyní přišla řada na Yamala, Pedriho či kouče Flicka.

„Odpočineme si a věřím, že pak jsme schopní odehrát další skvělé zápasy,“ řekl Simeone.

V semifinále Champions League jeho tým narazí na lepšího z dvojice Sporting Lisabon - Arsenal, který první zápas v Portugalsku vyhrál 1:0.

Mimochodem, když Atlético v předchozích letech vyřadilo Barcelonu, vždy došlo do finále. Jenže v něm proti Realu neuspělo.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
15. 4. 21:00
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
15. 4. 21:00
Sporting CP Lisabon

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

