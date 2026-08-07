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Musím udělat něco navíc, zlobil se Horejš na obránce. Na tým byl hrdý, chválil Umara

Radomír Machek
  8:51
Královéhradecký trenér Horejš během zápasu Hradec - Besiktas.

Královéhradecký trenér Horejš během zápasu Hradec - Besiktas. | foto: ČTK

Hráči Hradce Králové děkuji fanouškům po porážce s Besiktasem.
Hráči Besiktase slaví vyhraný zápas.
Zklamaní hráči Hradce po porážce s Besiktasem.
Trenér Vincenzo Italiano z Besiktase.
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Vytvořili si řadu šancí a poslední minuty dohrávali s početní výhodou, protože jeden ze soupeřů byl po druhé žluté kartě vyloučený. Slavný Besiktas měli takřka „na lopatě“. Že se z ní turecký tým dostal, přijímal Davida Horejš, trenér fotbalistů Hradce Králové, hodně těžce.

„Po příchodu Umara jsme byli nebezpeční, do toho soupeř dostal červenou kartu a zápas jsme měli výborně rozehraný. Místo toho, aby se to přiklonilo na naši stranu, dostali jsme laciný gól, který zkazil skvělý večer,“ litoval hradecký kouč.

Jeho tým v úvodním utkání 3. předkola Evropské ligy prohrál doma 0:1 a odveta ve čtvrtek v Istanbulu bude tuze složitá.

Přitom to vypadalo, že se gólu dalo snadno zabránit a nebýt teče stopera Čiháka, asi by se to podařilo. Hodně smolný okamžik?
Byl, ale šlo jen o reakci na situaci, která vznikla chvilku před tím.

Jak byste ji popsal?
Jako naší obrovskou chybu a gól jako následek akce, která vůbec nemusela vzniknout. Ze strany soupeře nakopnutý míč, prohraný souboj a nedostoupení centrujícího hráče. V takovém utkání musím dělat věci navíc, a ne něco vypustit, ale náš levý obránce stojí bez hráče a pak ho nedohraje. Říkali jsme si, že je nutné na soupeře vytvářet tlak a tohle byla obrovská chyba.

Rozhodla zápas proti velkému favoritovi, ve kterém jste ale měli hodně šancí. Co vám to ukázalo?
Že jsme se obrovsky posunuli a že naše hra má hlavu a patu. Víme, co máme hrát a dokážeme si vytvářet šance. Jde o věci, které po hráčích chceme. Bohužel přišlo jedno nešťastné řešení.

V čem byl největší rozdíl?
To si nebudeme nalhávat. Nečekali jsme, že budeme mít tolik šancí, říkali jsme si, že rozhodnou detaily a nakonec jsme gólů mohli dát několik. S příležitostmi jsme naložili prachbídně, musíme to řešit jinak. Ale na to, co jsme předvedli za výkon, můžeme být hrdí.

Hradec - Besiktas 0:1, domácí nedali šance, hráli v přesile a v závěru inkasovali

Vaši hru ve druhém poločase hodně oživil střídající útočník Umar – mladík, který se začíná stále více prosazovat. Jaké jsou jeho největší přednosti?
Sebevědomí, nebojí se, je dravý a tentokrát ani nekazil jednoduché přihrávky. Počínal si skvěle a jedinou vadou bylo, že neproměnil velkou šanci, kterou měl. Potvrdil, že má skvělý pohyb a čtení hry, podle mě obrovské oživení naší hry. Navíc po faulu na něj přišla červená pro soupeře. Každou příležitostí, kterou dostane, si říká o základní sestavu, musím ale také ocenit ostatní. Makali, měli toho plné zuby, chybělo málo.

Na druhé straně jste už v prvním poločase přišli o dalšího zraněného hráče. Jak to s Jakubem Kučerou vypadá?
Uvidíme, sám cítil, že mu něco prasklo v kotníku. Do nedělního zápasu proti Baníku ho asi těžko dáme dohromady, takže minus další hráč a velký problém. Přitom on se zranil ve chvíli, kdy měl gólovou šanci a hodně velkou. Neproměníte ji a ještě přijdete o hráče. A asi na delší dobu. Kučerův odchod byla ztráta, ale musím pochválit střídajícího Davida Ludvíčka. Do utkání vstoupil skvěle, i když to neměl lehké. Pravý obránce je u nás asi zakletý post, už se nám tam zranilo několik hráčů.

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Co čekáte od odvety v Istanbulu, kde se budete snažit dohnat jednogólovou ztrátu?
Hlavně prostředí, které téměř nikdo z nás ještě nezažil. Pro něco takového fotbal hrajeme. Ale také to bude odměna za to, jaká práce se zde odvádí. Věřím, že odvetu zvládneme, byť to bude hukot. Teď je pro nás hlavně důležité se soustředit na neděli, musíme se dát do kupy na Baník.

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