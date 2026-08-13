Kouč Horejš: Postup jsme si prohráli doma, ale jsem hrdý, jak jsme se předvedli

Byli hozeni do prostředí, které málokdo z nich zažil. Nepustilo je dál, ale poprali se s tím se ctí.
Fotbalisté Hradce Králové v ohlušující atmosféře naplněného stadionu Besiktase domácímu týmu podlehli 0:1 a protože tím zopakovali výsledek prvního domácího zápasu, v předkolech Evropské ligy končí. Ale už ve čtvrtek v Aténách rozehrají pokus dostat se do základní části Konferenční ligy, jejich soupeřem bude Panathinaikos.
„Další silný klub, ale jsme za to rádi. Ještě jsme ho úplně nesledovali, i proto, že jsme věřili, že to s Besiktasem zvládneme. Uděláme všechno proto, abychom byli šťastnější,“ poznamenal Horejš na tiskové konferenci v útrobách stadionu Besiktase.
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Lze oba zápasy, které skončily stejným výsledkem, srovnat?
Tenhle dvojzápas jsme prohráli doma. Tam jsme měli utkání dobře rozehrané, měli jsme několik možností, soupeř pak šel do deseti, to jsme neměli prohrát.
Vypadalo by to v Istanbulu jinak?
Nyní to bylo těžké, věděli jsme, jaká tady bude skvělá atmosféra, pro některé hráče to byl vůbec první takový zápas. Nechtěli jsme se v něm bezhlavě do něčeho pustit, aby to bylo otevřené, chtěli jsme čekat na příležitost. Měli jsme je, ale nevyužili je. Pak jsme dostali gól po brejkové situaci, zápas to podle mě trochu zlomilo.
Hráli jste proti velkému favoritovi, překvapilo vás v jeho hře něco?
Nemyslím si, byli jsme na něj připraveni skvěle. Kluci dobře plnili to, co jsme chtěli, hráli jsme velmi dobře dozadu a gól jsme dostali po brejkové situaci. My jsme také měli možnosti, skvělou hrou jsme si je vytvořili, ale na třiceti metrech od branky soupeře jsme o ně přicházeli.
Jak na tým i na vás působila atmosféra a jak jste s ní vyrovnávali?
Především je nutné říct, že je to něco úžasného, v Česku nic takového nezažijete, fanoušci byli opravdu skvělí. Hráče jsme připravovali na to, aby byli klidní, že tady to ke klubu patří, myslím, že jsme to zvládli.