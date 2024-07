Velmi slušný výkon, chybělo tomu jen víc gólů, řekl boleslavský kouč Holoubek

Mladoboleslavští, kteří se do pohárů vrátili po pěti letech, rozhodli dvěma zásahy v prvním poločase. Trefili se útočníci Tomáš Ladra a Vasil Kušej.

„Jsme rádi, že jsme do dvojzápasu vstoupili výhrou. V úvodu jsem z týmu cítil nervozitu, ale pak jsme se rozjeli k velmi slušnému výkonu. Chyběl tomu třetí, případně čtvrtý gól, to je jediná kaňka. Vyšší výhra by byla samozřejmě hezčí, na druhou stranu by nás to mohlo uspokojit. To teď určitě nenastane,“ zhodnotil Holoubek s výhledem na odvetu ve Vilniusu, která se odehraje za týden.

Vítěz Litevského poháru a nováček tamní nejvyšší soutěže hrál vyrovnaný zápas až do úvodního gólu, který daroval domácím velkou chybou brankář Stefan Čupič. Srbský gólman, který před nedávným příchodem do Transinvestu chytal ligu v Nepálu, si chtěl doklouzat po trávníku k nepřesné přihrávce za obranu, míč se mu ale odrazil od hrudi přímo k Ladrovi.

„Střelby mohlo být více, na druhou stranu přes hluboký blok jsme se přirozeně středem hůř mohli prosadit. Varianta by to byla, ale soupeř bránil v devíti lidech. Když máte před sebou tu hradbu, tak jsou střely z dálky komplikované, po zblokování z toho může být problém,“ vysvětlil Holoubek v odpovědi na dotaz, zda jeho svěřenci neměli ještě více prověřit nejistého gólmana soupeře.

Středočeši nakonec mohli dvojnásob litovat, že si nevypracovali do odvety ještě vyšší náskok. Z poslední akce zápasu nevyužil stoprocentní šanci útočník Guilherme Pires. „Poslední vteřiny byly pro všechny na stadionu dramatické. Na druhou stranu to byla jen jedna situace za celé utkání,“ podotkl Holoubek.

V tu dobu už nebyl na hřišti Matějovský, který se ve věku 42 let, sedm měsíců a pět dní stal nejstarším českým fotbalistou v evropských pohárech. O necelé dva měsíce překonal loňský rekord Josefa Jindřiška z Bohemians 1905. Mladoboleslavský kapitán zůstal krátce po změně stran po jednom ze soubojů na trávníku a brzy musel vystřídat.

„Mára si rekord zasloužil, v tréninku ukazuje svou kvalitu dnes a denně,“ ocenil nejprve Holoubek jen o dva roky mladšího kreativního záložníka. „To koleno nevypadá teď dobře, uvidíme v dalších dnech. Třeba to nebude nic, ale byl smutný, bolí ho to,“ dodal.