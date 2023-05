Aut, zkontrolujte to, zlobil se Ancelotti. Proč VAR nezasáhl a gól City platil

V úterním úvodním semifinále Ligy mistrů gentlemana mezi fotbalovými trenéry rozlítila situace z 67. minuty. Real v tu chvíli nad Manchesterem City vedl 1:0.

Hostující Bernardo Silva se snažil nepřesnou přihrávku Walkera zachytit ještě ve hřišti, míč odehrál akrobaticky ve vzduchu. A za jedenadvacet sekund Kevin De Bruyne vyrovnal.

„Ten míč už byl v autu, zkontrolujte si to u videa,“ dožadoval se Ancelotti na hřišti.

Jak později ukázala technologie televize beIN Sports, při zákroku Silvy byl míč opravdu celým objemem mimo hřiště. Pomezní sudí Paulo Soares to přehlédl, což mu v takové situace nelze úplně vyčítat. Hlavní Artur Dias to vidět nemohl.

„Míč byl mimo hřiště, já to pak viděl. Nechápu, proč na to neupozornil VAR a rozhodčí to nezkontroloval. Před klíčovou akcí byl míč v autu. Na videu je to vidět jako na talíři,“ vedl si svou Ancelotti.

Jenže podle protokolu, který musí videoasistenti ve všech soutěžích dodržovat, nešlo situaci vrátit a gól zpětně neuznat.

Bylo to proto, že po Silvově zahrání míčem v autu útočnou akci hostů domácí zastavili, protože po Diasově přihrávce De Bruyne nepřesně odcentroval a vzápětí odražený míč v souboji s Camavingou ztratil.

Levý obránce Camavinga měl hru pod kontrolou a dost času na rozehrávku, nikdo ho nenapadal, nejbližší protihráč De Bruyne zrovna předpisově nepresoval.

Jenže mladý Francouz zvolil špatné řešení. Mohl hrát dopředu do lajny Viniciusovi, ale on hrál do středu hřiště na Rodryga a navíc nepřesně. Rodri míč předal Grealishovi, ten na hranici vápna přihrál Gündoganovi, jenž předložil proti noze De Bruynemu. Na jeho tvrdou a přesnou střelu z osmnácti metrů brankář Courtois nedosáhl.

Jelikož souvislá gólová akce začala až po špatné rozehrávce Camavingy, nemohl VAR intervenovat a doporučit neuznání branky. Pokud by po zásahu Silvy v autu hosté míč následně neztratili, ale udrželi ho a vstřelili gól, videoasistent by měl povinnost do hry vstoupit. Není přesně definováno, jak dlouho v čase se VAR smí vrátit.

„Rozhodčí nebyl příliš pozorný. Technika to ukázala. Přijde mi divné, že se to nekontrolovalo,“ řekl Ancelotti už smířeně.

Není sám mezi uznávanými kouči, kteří se do detailu nevyznají v protokolu VAR. Arsene Wenger, který přenos spolukomentoval právě pro beIN Sports, se rovněž domníval, že měl VAR zasáhnout. „Video přece kontroluje každou gólovou akci, v takové situaci musí zasáhnout, nevracel by se daleko,“ tvrdil bývalý dlouholetý kouč Arsenalu.

Thibaut Courtois z Realu Madrid (vlevo) chytá střelu Kevina De Bruyneho z Manchesteru City.

„VAR to prostě přezkoumat nemohl. Útočná akce anglického týmu začala až po chybné rozehrávce, tak daleko se prostě vrátit nemohl,“ citoval španělský deník Marca experta na rozhodčí Pávla Fernádeze.

Španělská média však upozorňují na jinou věc: společnost, která vyráběla přenos do celého světa, kontroverzní moment divákům neukázala.

„Chápeme, že se VAR nemohl vrátit, ale je překvapivé, že jsme opakovačku neviděli,“ píše Marca.

Remíza 1:1 před odvetou, která se hraje v Manchesteru příští středu, nahrává City. Právě skóre 1:1 v letošní vyřazovací fázi uhrálo ve venkovních utkáních - v Lipsku i na Bayernu...

„Příští týden to pro nás bude jako finále. A ty my hrát umíme,“ prohlásil De Bruyne.