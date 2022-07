Tohle jsme měli zvládnout a postoupit. Ale selhali jsme, řekl Priske

„Je mi jako všem, jsem zklamaný,“ hlesl Priske.

Je to ostuda, blamáž? Nazval byste to tak?

Není na mně, abych používal taková slova, abych to takhle hodnotil. Nejsem šťastný, to je jasné. Uvědomuju si, že tohle byl zápas, který jsme měli zvládnout a postoupit.

V úvodu jste měli tři velké šance, ale pak se utkání zlomilo. Co se stalo?

Souhlasím, prvních dvacet pětadvacet minut bylo z naší strany dobrých, dominovali jsme, měli šance. Ale bylo to vlastně to samé jako před týdnem doma v Praze. Měli jsme šance, které jsme nebyli schopní proměnit. Kdy už jsme dali gól, tak jsme hned inkasovali. To je neomluvitelné dostat takhle rychle branku poté, co ji vstřelíme. To se nesmí stát.

Otřáslo to s týmem do druhé půle, která nebyla z vaší strany vůbec dobrá?

Nejsem spokojený, naše hra ztratila řád. Na jednu stranu je to logické, střídali jsme, protože jsme chtěli do hry dostat další hráče. Nebyli jsme efektivní.

Nedařilo se křídelním hráčům ani útočníkům, od kterých se čeká víc Souhlasíte?

Nechtěl bych takhle brzy hodnotit jednotlivce. Faktem je, že jsme nesehráli ideální zápas. Co se týče Peška s Haraslínem, oběma věřím. Oba mají mezinárodní kvalitu, ale proti soupeři, který hrál hodně nízko, to měli těžké stejně jako útočníci.

Když zápas mířil do prodloužení, kapitán Hancko udělal chybu a byl konec. Co jste si říkal?

Na to se nedá říct nic. To je fotbal. Všichni jsme jen lidi. Prostě došlo ke špatnému rozhodnutí.

Co Hanckovi řeknete?

To je jednoduché, on skvělý hráč i kluk. Zápas odehrál slušně. Já i ostatní ho podpoříme. Má za sebou spoustu povedených zápasů, někdy prostě uděláte špatné rozhodnutí, to se ve fotbale stává. Věřím, že ho podpoří i fanoušci.

Neobáváte se, že to s týmem zamává? Že to hráče negativně ovlivní do podzimní části sezony, která o víkendu startuje ligovou soutěží?

Bude to těžké. Ale hráči jsou ve Spartě a musí přijmout, že tady jsou velká očekávání. Musí ukázat odolnost a charakter. Zítra je další den a musí být připraveni bojovat v dalším zápase. Já jsem od toho, abych jim pomohl, abych je takticky a fyzicky dobře připravil. Víme, že to pro nás bude velmi těžké. Každý se na nás v české lize bude chtít vytáhnout.

Sparta vstupuje do nové éry, jíž jste zosobněním. Jak vyřazení pohárů může tento projekt ovlivnit?

Dobrá otázka, ale to nikdo teď neví. Věřím, že se zvedneme. Když člověka srazí na zem, tak se musí zvednout, ukázat sílu, vrátit se na nohy a znovu bojovat. Pro nás skončila jedna soutěž, naše síly teď budou směřovat k lize a k domácímu poháru. Naší prací je, aby v neděli nedošlo k dalšímu zklamání.

Co se stane s kádrem? Bez evropských pohárů je hodně široký.

O tom jsem doteď nepřemýšlel ani vteřinu. Teď jsme selhali. Co se týče kádru, je to otázka na Tomáše Rosického, budeme to řešit. Přestupní termín je otevřený ještě měsíc a je fakt, že nás čeká méně zápasů.