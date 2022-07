Priskeho návrat na norský jih. Neřešit stres, nervozitu, ale postup, říká kouč Sparty

Priske hrával především v Belgii za Genk, v Premier League za Portsmouth, v dánské lize má titul s Aalborgem.

Na sklonku hráčské kariéru strávil jaro 2011 v IK Start, což je klub z města Kristiansand na jižním cípu rozlehlé skandinávské země.

„Bohužel, byl jsem tady jen pět měsíců. Pět krásných měsíců,“ zdůraznil Priske když se ve středu v podvečer rozhlížel v moderní VIP místnosti Viking stadionu.

„Byla to hezká. Norská kultura se od té dánské. Bylo fajn to zažít. Užil jsem si klub i místní lidi.“

Když pár hodin předtím se sparťanským týmem přistál na letišti na dohled Severního moře ve Stavangeru, vzpomínky na poslední hráčskou štaci mu hlavou běžely.

Vždyť na norské poměry jde takřka o sousední města, podél pobřeží je dělí asi 230 kilometrů.

„Ale ve Stavangeru jsem mistrák nehrál, měli jsme je doma. Za Viking hráli moji kamarádi. Vím, že je to velký klub. Jen se podívejte na ten stadion,“ poznamenal.

Je krásný, ale má umělou trávu. Lze si na ni po pár trénincích zvyknout?

Rozumím, proč se na to ptáte. Podobné otázky jsem dostával v minulosti, skandinávské kluby umělou trávu hodně využívají. Je to rozdíl, hlavně v pohybu. Ať už s míčem, nebo bez něj. Míč se taky chová jinak než na klasické trávě. Nemám ji rád. Ale nebudu se vymlouvat, prostě to tak je. Budeme se soustředit na náš výkon a na věci, které můžeme ovlivnit.

Tím je třeba obutí. Řešili jste to s hráči?

Trénovali jsme na umělce v Praze i tady. My klukům řekneme, jak takticky mají k zápasu přistoupit. Očekávám, že si vezmou to nejvhodnější obutí.

Vzali jste s sebou i čerstvou akvizici Asgera Sörensena. Je připravený nastoupit? A může se v sestavě objevit?

Připravený je, proto je tady s námi. Ale konečné rozhodnutí uděláme v den zápasu. Je v dobré kondici. Norimberk při jeho příchodu s námi spolupracoval a poskytl nám jeho data z přípravy. Adaptuju se dobře. Má výhodu, že v realizačním týmu jsme Dánové, krajana má i v týmu. I ostatní ho přijali velmi dobře.

Je vysoký, což se může hodit při standardních situacích, v nichž může být Viking velmi nebezpečný?

Standardky jsme řešili už před prvním zápasem a víme, že jsou v nich silní. Ještě bych chtěl upozornit, že jejich druhou velkou zbraní jsou brejky. My se standardkám věnujeme, Sparta z nich dostávala hodně gól, řešíme postavení hráčů v pokutovém území. Připravujeme se na konkrétní situace, které mohou dostat. A souhlasím, že to mohou být klíčové momenty. Každopádně je ještě lepší, když je soupeři neumožníte.

Před týdnem v Praze se hosté soustředili výhradně na obranu. Budou hrát stejně i doma?

Přál bych si, aby byl obraz hry, jiný, aby to víc otevřeli, ale myslím si, že to tak nebude. Očekávám, že zase vyjdou z defenzívy, s pěti obránci. Můžeme jen doufat, aby jejich postavení bylo vyšší než v Praze a pak bude na nás, abychom tam našli mezery. Když se tak budou prezentovat, záleží na nás, jak si s tím poradíme. Měli jsme dost příležitostí vstřelit gól. Tady je už musíme proměnit.

O víkendu v lize Viking prohrál na Valerenze Oslo 2:4. Lze z toho utkání vyjít?

Sledovali jsme ten zápas a dá se říct, že něco z něj můžeme použít. Valerenga hrála kompaktně a když se dostala do pokutového území, tak šance proměnila. Valerengu kopírovat nechceme, jen to, že když se dostaneme do šanci, tak abychom dali gól.

Abyste postoupili, musíte jich dát víc než soupeř. Pro vás konkrétně je to první složitá zkouška ve Spartě, jste nervózní?

Ne, v žádném případě. Já se těším. Už dnes se těším. Ale to neznamená, že si neuvědomuju, o co jde. Vím, že fanoušci očekávají postup. A na ten se soustředíme. Ne na emoce, stres a věci, které by nás mohli rozptylovat od naší práce. Jsme ve Spartě, kde tlak je a bude. To platí i pro hráče. Musíme to akceptovat, naučit se s tím pracovat a podat co nejlepší výkon.