Na Shamrock už s Haraslínem. Soustřeďme se na pohár, na derby až pak, velí Priske

Slovenský reprezentant hrál naposled v závěru srpna proti Zlínu, od té doby léčil svalové potíže. Že je připravený nastoupit už proti irskému klubu, je pro sparťany dobrá zpráva také vzhledem k nedělní bitvě o Prahu i první příčku v ligové tabulce proti Slavii.
„Momentálně je pro nás nejdůležitější zápas ten se Shamrockem. Chceme tři body, chceme začít vítězně. To je pro nás opravdu klíčové. V základní části máme jen šest zápasů a každý bod se počítá,“ zdůraznil kouč Priske.
Sparta – Shamrock Rovers
výkop: čtvrtek 21.00
rozhodčí: Karaoglan - Sesigüzel, Tugral (všichni Turecko)
Sparta na rozdíl od rivala poháry nehrála celé září. Slávisté už mají za sebou dva duely v Lize mistrů, po remíze 2:2 s Bodö/Glimt v úterý podlehli Interu Milán (0:3). Podle složení sestavy a nasazení hráčů do zápasů lze vystopovat, že se soustředí spíš na derby
„Trenér to řekl dobře, poháry jsou pro nás důležité,“ podotkl sparťan Kadeřábek. „Ale zároveň si uvědomujeme, jaký týden nás čeká. Je hodně zajímavý: v pátek Shamrock, v sobotu volby, v neděli derby.“
Pro Spartu půjde ve čtvrtek o první zápas v základní části Konferenční ligy. Soutěž, která se hraje teprve od roku 2021, si však už zkusila. V únoru 2022 ve vyřazovací fázi, kam se přesunula po třetí příčce ve skupině Evropské ligy, dvakrát podlehla Partizanu Bělehrad.
V současném ročníku chce dojít dál. Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický v nedávném rozhovoru pro klubovou platformu Unlimited řekl, že jeho snem je s klubem vyhrát evropský pohár. A „nejhratelněji“ vypadá právě Konferenční liga, v níž chybí ti nejlepší, pro české týmy „nehratelní“ soupeři.
„Já rád sním, ale jsem realista a žiju přítomností. To také říkám hráčům. Můžete snít, ale soustřeďte se na to, co je důležité. A to je současnost. V Evropě není lehký žádný zápas,“ zdůraznil Priske.
Ve čtvrtek se na Letné utkají týmy, které se loni v létě potkaly v předkole Ligy mistrů. Sparta vyhrála oba zápasy, v Dublinu 2:0, doma 4:2. Priske ani Kadeřábek u toho nebyli.
„Ty zápasy jsem pochopitelně viděl, to je běžný postup poučit se ze zkušeností. Sledoval jsem Shamrock i v letošních zápasech. Mají asi sedm osm hráčů z loňské sestavy, stejného trenéra. Chtějí hrát fotbal, snaží se o kombinační hru,“ poznamenal Priske.
Ze současného sparťanského kádru loni v pražské odvetě nastoupili od začátku jen Vindahl, Sadílek a Sörensen, další tři hráči Zelený, Suchomel a Kuchta střídali. Tenkrát byli v sestavě i Ross, Pavelka, Wiesner, Laci, Imanol, Daněk, Olatunji i Krasniqi, kteří už ve Spartě nejsou.
Shamrock se po loňském vyřazení v kvalifikaci Ligy mistrů nakonec probil do Konferenční ligy. Dokonce postoupil do jarní vyřazovací fáze. V letošním ročníku irské ligy, která se hraje systémem jaro–podzim, je krok od titulu, pátého za posledních šest let. Ve zbývajících pěti kolech mu k triumfu stačí bod.
„Mají opravdu dobrý tým a za sebou slušnou evropskou cestu. Ty zápasy s nimi byly loni náročné, do toho čtvrtečního jdeme s respektem,“ zdůraznil Priske. „Nevím, jak by dopadli v české lize. Ale je to evropský tým. Útočníci i záložníci mají kvalitu, trenér celek dlouhodobě rozvíjí. Opravdu to nebude jednoduché.“