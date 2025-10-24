Priske: Dokud to šlo, chtěli jsme hrát. Ale cítíme, že se utkání mělo přerušit dřív

Miloslav Novák
  7:00
Od našeho zpravodaje v Chorvatsku - Ještě než anglický rozhodčí Jones po dvacáté hodině rozhodl o pokračování prvního poločasu ještě týž večer, trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske v hustém dešti kráčel podél hřiště až za bránu k sektoru vlastních fanoušků. Chvíli s nimi přes mříže rozmlouval, spoustě z nich podal ruku a než odešel, tak jim nad hlavou zatleskal.
Fotogalerie4

Šílené počasí přerušilo utkání Konferenční ligy mezi Spartou a Rijekou. | foto: Reuters

„Chtěl bych jim poděkovat, že sem dorazili a zůstali s námi po celou dobu v tak náročných podmínkách. Opravdu si toho vážíme,“ prohlásil Priske krátce před čtvrteční půlnocí.

Zápas rozhodčí předčasně ukončil po prvním poločase za bezbrankového stavu, druhý poločas začne až v pátek od 16.00.

Sparta dohraje zápas v Rijece v pátek od 16.00. Co se po předčasném konci řešilo?

Po dvouhodinovém přerušení první půle, když se znovu začalo, se úplně promoklý pohyboval u postranní čáry a mužstvo dirigoval.

„Dokud to šlo, chtěli jsme hrát a udělat všechno pro to, aby se zápas dokončil. Po restartu se však podmínky ještě zhoršily. V tu chvíli šlo především o zdraví hráčů na obou stranách,“ poznamenal. „Cítíme, že zápas měl být přerušen dřív.“

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Poté se tým vypravil ze stadionu zpátky na hotel.

„Teď je důležité dobře zregenerovat a připravit se tak, abychom v pátek práci dokončili,“ zdůraznil.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Č. Budějovice vs. ProstějovFotbal - 14. kolo - 24. 10. 2025:Č. Budějovice vs. Prostějov //www.idnes.cz/sport
24. 10. 18:00
  • 2.01
  • 3.29
  • 3.51
Ústí n. L. vs. Ostrava BFotbal - 14. kolo - 24. 10. 2025:Ústí n. L. vs. Ostrava B //www.idnes.cz/sport
24. 10. 18:00
  • 1.79
  • 3.56
  • 4.07
Hlučín vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 13. kolo - 24. 10. 2025:Hlučín vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
24. 10. 18:00
  • 2.69
  • 3.40
  • 2.00
Písek vs. Petřín PlzeňFotbal - 12. kolo - 24. 10. 2025:Písek vs. Petřín Plzeň //www.idnes.cz/sport
24. 10. 18:30
  • 1.50
  • 3.87
  • 4.21
Brémy vs. Union BerlínFotbal - 8. kolo - 24. 10. 2025:Brémy vs. Union Berlín //www.idnes.cz/sport
24. 10. 20:30
  • 2.31
  • 3.53
  • 3.20
Paris FC vs. NantesFotbal - 9. kolo - 24. 10. 2025:Paris FC vs. Nantes //www.idnes.cz/sport
24. 10. 20:45
  • 1.64
  • 4.23
  • 5.41
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Povede české fotbalisty cizinec? Inspirací můžou být sousedé i slavné reprezentace

V samostatné historii dosud českou fotbalovou reprezentaci nevedl žádný cizinec. Podle šéfa asociace Davida Trundy je to však po odvolání Ivana Haška preferovaná dlouhodobá varianta. Pokud k tomu...

Slavia - Zlín 0:0, mistr střelecké trápení neprolomil, hosty podržel brankář Dostál

Slávističtí fotbalisté popáté v aktuálním ročníku Chance Ligy zaváhali. Ve 12. kole vůbec nezvládli domácí zápas se Zlínem a pouze remizovali 0:0. V první půli neměli jedinou střelu na branku, v té...

Priske: Dokud to šlo, chtěli jsme hrát. Ale cítíme, že se utkání mělo přerušit dřív

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Ještě než anglický rozhodčí Jones po dvacáté hodině rozhodl o pokračování prvního poločasu ještě týž večer, trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske v hustém dešti kráčel podél hřiště až za bránu...

24. října 2025

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Sedm let půstu je pryč, fotbalisté Olomouce zase hrají v Evropě. Na jaké týmy Sigma v ligové fázi Konferenční ligy narazí, jaké jsou termíny zápasů, kde je můžete sledovat i pohled do historie...

20. října 2025  13:50,  aktualizováno  24.10 1:35

Plzeň v Evropské lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Fotbalisté Plzně mají za sebou tři zápasy v Evropské lize. A vedou si výborně. Po remíze s Ferencvárosem porazili Malmö i AS Řím. Kdy a s kým bude český vicemistr ještě hrát, jaké jsou termíny zápasů...

24. října 2025  1:31

Jasně že si dám pivo! Hyský si vychutnal senzační výhru v Římě: O tomhle jsme snili

Při děkovačce se také svlékl do půl těla a když začali fanoušci vyvolávat jeho jméno, doběhl před ně, párkrát je vyburcoval a pak už začal ukazovat na hráče: „To oni si zaslouží potlesk!“ Těžko mohl...

24. října 2025

V italské lize na sestup, v Konferenční stoprocentní. Fiorentina vyhrála ve Vídni

Fiorentina vyhrála ve 2. kole fotbalové Konferenční ligy na hřišti Rapidu Vídeň 3:0 a potvrdila roli největšího favorita sázkových kanceláří. Dvojnásobný finalista této soutěže, který v prvním kole...

23. října 2025  22:20,  aktualizováno  24.10

Sparta dohraje zápas v Rijece v pátek od 16.00. Co se po předčasném konci řešilo?

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Hned od první chvíle, co anglický sudí Robert Jones po poločase předčasně ukončil zápas Sparty v Rijece (0:0), se rozeběhla jednání, jak dál. Prudké lijáky, které zaplavily trávník na stadionu...

23. října 2025  23:25,  aktualizováno  24.10

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

23. října 2025  17:33,  aktualizováno  24.10

Horníček má další čisté konto, střídající Karabec v Evropské lize připravil branku

Fotbalisté Sportingu Braga v Evropské lize porazili Crvenou zvezdu Bělehrad 2:0 a po třech kolech mají stoprocentní bodový zisk. Brankář Lukáš Horníček udržel i potřetí v soutěži čisté konto. Devět...

23. října 2025  23:20,  aktualizováno  23:48

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

23. října 2025  19:54,  aktualizováno  23:40

Olomouc - Čenstochová 1:1, hosté srovnali v poslední minutě, Sigmu držel Koutný

Pouze jednou vystřelili fotbalisté Sigmy na bránu, hlavička obránce Jana Krále ale byla gólová. Ve čtvrtečním domácím zápase druhého kola Konferenční ligy s Rakówem Čenstochová tak brali Olomoučané...

23. října 2025  20:15,  aktualizováno  23:29

Messi chce hrát v Miami i po čtyřicítce, s Interem prodloužil smlouvu do roku 2028

Lionel Messi bude pokračovat ve fotbalové kariéře v zámořské MLS v dresu Miami i v dalších letech. Vedení klubu oznámilo, že se s argentinskou hvězdou dohodlo na tříletém prodloužení smlouvy do roku...

23. října 2025  19:34

Za „smrt Spartě“ pokuta, platit budou ale i Letenští. V druhé lize padl drsný trest

Asistent trenéra fotbalové Slavie Pavel Řehák dostal od disciplinární komise pokutu 30 tisíc korun za urážky soupeře po utkání 11. kola první ligy se Spartou. Letenští zaplatí za chování fanoušků v...

23. října 2025  17:59,  aktualizováno  18:13

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.