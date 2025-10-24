Priske: Dokud to šlo, chtěli jsme hrát. Ale cítíme, že se utkání mělo přerušit dřív

„Chtěl bych jim poděkovat, že sem dorazili a zůstali s námi po celou dobu v tak náročných podmínkách. Opravdu si toho vážíme,“ prohlásil Priske krátce před čtvrteční půlnocí.
Zápas rozhodčí předčasně ukončil po prvním poločase za bezbrankového stavu, druhý poločas začne až v pátek od 16.00.
|
Sparta dohraje zápas v Rijece v pátek od 16.00. Co se po předčasném konci řešilo?
Po dvouhodinovém přerušení první půle, když se znovu začalo, se úplně promoklý pohyboval u postranní čáry a mužstvo dirigoval.
„Dokud to šlo, chtěli jsme hrát a udělat všechno pro to, aby se zápas dokončil. Po restartu se však podmínky ještě zhoršily. V tu chvíli šlo především o zdraví hráčů na obou stranách,“ poznamenal. „Cítíme, že zápas měl být přerušen dřív.“
|
Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek
Poté se tým vypravil ze stadionu zpátky na hotel.
„Teď je důležité dobře zregenerovat a připravit se tak, abychom v pátek práci dokončili,“ zdůraznil.