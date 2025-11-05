Proč nehrál Kadeřábek? Kolik bude změn v sestavě? Priske před duelem s Rakówem

Je to sice jen jeden z třiatřiceti soutěžních zápasů, které sparťanští fotbalisté během podzimní části sezony absolvují. Ale v současné situaci, v níž se tým ocitl, platí za mimořádně důležitý. „A hned ze dvou důvodů,“ zdůraznil bojovně naladěný trenér Brian Priske před soubojem v Konferenční lize proti Rakówu Čenstochová.
Sparťanský trenér Brian Priske na tiskové konferenci před zápasem proti Rakówu...

Sparťanský trenér Brian Priske na tiskové konferenci před zápasem proti Rakówu Čenstochová.

Sparta není v pohodě, v posledních týdnech má víc špatných zápasů než těch dobrých. Přišla o první příčku v ligové tabulce a naposled v Evropě nezvládla zápas ve specifických podmínkách v Rijece.

Sparta - Raków

výkop: čtvrtek 18.45

Rozhodčí: Joonas Jaanovits - Aron Härsing, Veiko Mötsnik (všichni Estonsko)

Absence Sparty: Sörensen, Kofod Andersen, Cobbaut (všichni zranění)

Pořadí po dvou kolech: 8. Raków 4 body, 15. Sparta 3 body

Dosavadní výsledky v Konferenční lize: Sparta - Shamrock 4:1, Rijeka - Sparta 1:0, Raków - Craiova 2:0, Olomouc - Raków 1:1

Raków proti českým klubům: Raków - Slavia (2:1 a 0:2 po prodl., kvalifikace Konferenční ligy 2022), Olomouc - Raków 1:1 (Konferenční liga 2025)

Fanoušci začínají být nervózní. Vážně se obávají, aby se neopakovala krize z loňského podzimu, během níž tým ztratil šanci na titul.

Ukáže proti Rakówu jinou tvář?

„Ten zápas je důležitý jednak z pohledu Konferenční ligy, protože minule jsme prohráli a body nutně potřebujeme,“ pronesl Priske.

A za druhé?
Máme za sebou víkendovou porážku v Karviné. Hrajeme doma, musíme ji napravit.

Poslední zápasy ukázaly, že máte potíže v obraně i v ofenzivě. Jste prostupní, vytváříte si málo šancí, máte málo střel.
V Karviné jsme hráli pod naše možnosti. Jsou určité věci, které musíme řešit na taktické úrovni, na úrovni jednotlivců i celého týmu. Byly tam i takové nevšední situace, které jsme si analyzovali. Zakládáme si na kvalitní obraně, letos ji máme celkem slušnou, ale v Karviné dobrá nebyla. Máme co zlepšovat i v ofenzivě.

Nejistá a křehká, venku bezradná. Sparta vypadala, jako by se vrátila o rok zpátky

Co jste dělali, aby se to změnilo?
Není to jen o sestavě, ale taky o individuální kvalitě a dovednostech hráčů. Taktika je důležitá, ale vždycky záleží na výkonech jednotlivců. Jde o to, abychom dosáhli maximální kvality ve hře – v ofenzivě i defenzivě. Souhlasím, v posledních zápasech jsme moc příležitostí neměli, gólů jsme taky moc nedali. Proti Rakówu máme obrovský prostor ke zlepšení. Chceme, abychom podali nejlepší možný výkon a na tom jsme se snažili zapracovat. Ale taky to chce čas.

Jistě uděláte změny v sestavě. Bude jich hodně?
Den před zápasem ještě nedokážu přesně odpovědět. Ale musíme vybrat hráče, kteří zápas zvládnou, kteří dají góly. Změny budou, někteří v Karviné nepodali dobrý výkon, což samozřejmě pro ně bude mít následky.

V posledních třech zápasech nebyl v základní sestavě Pavel Kadeřábek. Proč? Přitom v sezoně neměl špatný zápas.
Na to je jednoduchá odpověď, prostě jsem vybral Ángela Preciada. Už jsem vám tady vysvětloval, že každý z nich je jiným typem fotbalisty. Oba jsou skvělí hráči, ale ne vždy můžou hrát ve stejném zápase.

Raków před dvěma týdny remizoval v Olomouci. Jaký je to soupeř?
Velmi dobrý. Mají skvělou ofenzivu, výborné krajní hráče i trenéra. Nebude to jednoduché.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
