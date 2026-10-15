Priske bere roli favorita. Když se vyhrává, nálada se lepší. Ale pozor na norský fotbal

„Ale ten můj je zase mladší a má potenciál, aby ještě rostl. Je radost sledovat, když synové pokračují v kariéře svých otců a jsou ještě lepší,“ řekl Priske.
Ve čtvrtek na Letné dojde k souboji dánské a norské trenérské školy. Sparta v Evropské lize hostí Lilleström, vítěze norského poháru a šestý tým současného ligového ročníku.
„Jestli jsme favorit? Ano, jsme. A jestli může být výhra zásadní pro naše šance na postup? Ano, může,“ zakončil Priske středeční dlouhou tiskovku.
Mluvil na ní o posledních výsledcích Sparty, o zlepšení, které tým vykazuje, o jednotlivých hráčích, o svém angažmá v norském Kristiansandu, kde před patnácti lety ukončil svou aktivní hráčkou kariéru. A předposlední zápas byl právě v Lilleströmu.
Sparta – Lilleström
výkop čtvrtek 18.45
rozhodčí: Matoša - Žunič, Kasapovič (všichni Slovinsko)
Sparta na úvod Evropské ligy vyhrála v Jerevanu proti Araratu-Armenia 4:1, Lilleström podlehl doma Torreense 1:2.
„Už je to dlouho, takže se mi toho moc nevybaví. Remíza? Ne, prohráli jsme dva jedna?“ reagoval Priske na připomínku norských žurnalistů.
„Bylo to hezkých pět měsíců, jedno z nejlepších období. Ve městě byla skvělá atmosféra, člověk si to užíval. Pořád tam mám známé a jsme v kontaktu,“ poznamenal Priske.
S trenérem Ödegaardem, otcem Martina Ödegaarda, kapitána Arsenalu, se však osobně nezná. Priskeho syn August působí v druholigovém Birminghamu a střelecky se mu daří.
„Nepotkali jsme se, ale vím o jeho práci. Viděl jsem jejich poslední zápasy. Mají dobrého útočníka i nebezpečná křídla. Možná jsou zranitelní vzadu, ale my se každopádně chceme soustředit na náš způsob.“
Lilleström v hlavní fázi evropských pohárů hrál naposled před pětadvaceti let. „Ale snadné to nebude, v Evropské lize je každý zápas těžký,“ zdůraznil Priske.
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Účast Lilleströmu v pohárech souvisí s rozmachem norského klubového fotbalu. Vždyť Viking Stavanger a Bodö/Glimt jsou účastníky Ligy mistrů, Brann Bergen je v Konferenční lize.
Díky vysokému národnímu koeficientu měl Lilleström jako vítěz poháru jistou účast v podzimní hlavní fázi pohárů, šlo o to, jestli bude hrát vyšší Evropskou ligu, nebo jen Konferenční ligu.
Hans Erik Ödegaard
trenér Lilleströmu o Spartě
„Spartu vnímáme jako velmi kvalitní a ofenzivní tým se spoustou výborných individualit. Očekávám, že si vytvoří tlak a budou chtít v zápase dominovat. My ze sebe musíme vydat to nejlepší, budeme se snažit Spartu potrápit a nehodláme se vzdát předem. Je mi jasné, že se asi dostaneme do složitých situací, ale budeme bojovat. Víme, že Sparta má v kádru tři norské hráče, ale pro nás národnost nehraje roli. Pro nás jsou důležité jejich kvality, známe je o něco líp než ostatní, ale jinak k nim nepřistupujeme.“
Je norská liga nad tou českou?
„Liga v Norsku je na vzestupu, má velmi dobrou úroveň. Ale také nelze srovnávat Viking, který zrovna v úterý remizoval s Bayernem, s Lilleströmem,“ přemítal Priske. „Ale najdeme tam podobný styl hry i další znaky.“
Do Evropy oba soupeři před necelým měsícem vstoupili rozdílně. Zatímco Sparta vyhrála v Jerevanu proti Araratu-Armenia (4:1), Lilleström doma podlehl portugalskému Torreense (1:2).
Právě i duel v Arménii je součástí sparťanské série pěti vítězných zápasů. „Když se vyhrává, je nálada vždycky lepší. V našem případě nejde jen o výsledky ale i o celkový posun ve výkonnosti. Teď je důležité si zachovat naději na postup,“ prohlásil Priske.
Bude vyprodáno?
Zbývá víc než 1000 vstupenek
Den před soubojem s Lilleströmem se na Spartě řeší nezvyklá situace: není vyprodáno, ve středu odpoledne zbývalo ještě víc než 1000 vstupenek.
Naopak sektor pro hosty bude plný, očekává se kolem tisícovky fanoušků Lilleströmu.
Proti norskému protivníkovi má k dispozici už i kostarického křídelníka Alcócera. Fit je rovněž stoper Zelený, jenž nedohrál víkendovou ligu proti Pardubicím, i další stoper Martinec, který si po zranění kolene zkusil poločas za béčko. Mimo zůstává stoper Mbe Soh a reprezentanti Karabec s Rynešem, kteří budou marodit několik týdnů.
Na pozici stopera vedle Guddala tak může nastoupit opět Zelený nebo Ševínský, jenž hrával v úvodu sezony, ale pak ze sestavy vypadl. „Pracujeme s ním jako s ostatními. Nemyslím si, že měl špatné zápasy, ale mohl podat i lepší výkony stejně jako ostatní. A to platí i o mně,“ uznal Priske. „Zápasy i tréninky si vyhodnocujeme, mluvíme spolu.“
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Blíž do základní sestavy než v předchozích týdnech má křídelník Matěj Jurásek. „Nechybí mu moc, aby se tam dostal. Má všechny předpoklady se v týmu posunout výš. Jsem spokojen s tím, jak trénuje a jak hraje, když dostane šanci. Ale je tady velká konkurence na všech pozicích,“ poznamenal kouč. „Ale taky potřebujete silné hráče na lavici, kteří přijdou a týmu pomůžou nebo zápas změní.“