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Priske bere roli favorita. Když se vyhrává, nálada se lepší. Ale pozor na norský fotbal

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  7:30

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Sparťanský trenér Brian Priske na tiskové konferenci před pohárovým zápasem proti Lilleströmu. | foto: ČTK

Byl až dojatý, když mu před pohárovým soubojem s norským Lilleströmem novinář připomněl, že ho s trenérským protějškem Hansem Erikem Ödegaardem „spojuje“ skutečnost, že oba vychovali syny pro profesionální fotbal. „Hans má skvělého fotbalistu, Martin je o fous lepší než August,“ prohodil Brian Priske, kouč fotbalistů Sparty, s úsměvem.

„Ale ten můj je zase mladší a má potenciál, aby ještě rostl. Je radost sledovat, když synové pokračují v kariéře svých otců a jsou ještě lepší,“ řekl Priske.

Ve čtvrtek na Letné dojde k souboji dánské a norské trenérské školy. Sparta v Evropské lize hostí Lilleström, vítěze norského poháru a šestý tým současného ligového ročníku.

„Jestli jsme favorit? Ano, jsme. A jestli může být výhra zásadní pro naše šance na postup? Ano, může,“ zakončil Priske středeční dlouhou tiskovku.

Mluvil na ní o posledních výsledcích Sparty, o zlepšení, které tým vykazuje, o jednotlivých hráčích, o svém angažmá v norském Kristiansandu, kde před patnácti lety ukončil svou aktivní hráčkou kariéru. A předposlední zápas byl právě v Lilleströmu.

Sparta – Lilleström

výkop čtvrtek 18.45

rozhodčí: Matoša - Žunič, Kasapovič (všichni Slovinsko)

Sparta na úvod Evropské ligy vyhrála v Jerevanu proti Araratu-Armenia 4:1, Lilleström podlehl doma Torreense 1:2.

„Už je to dlouho, takže se mi toho moc nevybaví. Remíza? Ne, prohráli jsme dva jedna?“ reagoval Priske na připomínku norských žurnalistů.

„Bylo to hezkých pět měsíců, jedno z nejlepších období. Ve městě byla skvělá atmosféra, člověk si to užíval. Pořád tam mám známé a jsme v kontaktu,“ poznamenal Priske.

S trenérem Ödegaardem, otcem Martina Ödegaarda, kapitána Arsenalu, se však osobně nezná. Priskeho syn August působí v druholigovém Birminghamu a střelecky se mu daří.

„Nepotkali jsme se, ale vím o jeho práci. Viděl jsem jejich poslední zápasy. Mají dobrého útočníka i nebezpečná křídla. Možná jsou zranitelní vzadu, ale my se každopádně chceme soustředit na náš způsob.“

Lilleström v hlavní fázi evropských pohárů hrál naposled před pětadvaceti let. „Ale snadné to nebude, v Evropské lize je každý zápas těžký,“ zdůraznil Priske.

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Účast Lilleströmu v pohárech souvisí s rozmachem norského klubového fotbalu. Vždyť Viking Stavanger a Bodö/Glimt jsou účastníky Ligy mistrů, Brann Bergen je v Konferenční lize.

Díky vysokému národnímu koeficientu měl Lilleström jako vítěz poháru jistou účast v podzimní hlavní fázi pohárů, šlo o to, jestli bude hrát vyšší Evropskou ligu, nebo jen Konferenční ligu.

Hans Erik Ödegaard

trenér Lilleströmu o Spartě

„Spartu vnímáme jako velmi kvalitní a ofenzivní tým se spoustou výborných individualit. Očekávám, že si vytvoří tlak a budou chtít v zápase dominovat. My ze sebe musíme vydat to nejlepší, budeme se snažit Spartu potrápit a nehodláme se vzdát předem. Je mi jasné, že se asi dostaneme do složitých situací, ale budeme bojovat. Víme, že Sparta má v kádru tři norské hráče, ale pro nás národnost nehraje roli. Pro nás jsou důležité jejich kvality, známe je o něco líp než ostatní, ale jinak k nim nepřistupujeme.“

Je norská liga nad tou českou?

„Liga v Norsku je na vzestupu, má velmi dobrou úroveň. Ale také nelze srovnávat Viking, který zrovna v úterý remizoval s Bayernem, s Lilleströmem,“ přemítal Priske. „Ale najdeme tam podobný styl hry i další znaky.“

Do Evropy oba soupeři před necelým měsícem vstoupili rozdílně. Zatímco Sparta vyhrála v Jerevanu proti Araratu-Armenia (4:1), Lilleström doma podlehl portugalskému Torreense (1:2).

Právě i duel v Arménii je součástí sparťanské série pěti vítězných zápasů. „Když se vyhrává, je nálada vždycky lepší. V našem případě nejde jen o výsledky ale i o celkový posun ve výkonnosti. Teď je důležité si zachovat naději na postup,“ prohlásil Priske.

Bude vyprodáno?

Zbývá víc než 1000 vstupenek

Den před soubojem s Lilleströmem se na Spartě řeší nezvyklá situace: není vyprodáno, ve středu odpoledne zbývalo ještě víc než 1000 vstupenek.

Naopak sektor pro hosty bude plný, očekává se kolem tisícovky fanoušků Lilleströmu.

Proti norskému protivníkovi má k dispozici už i kostarického křídelníka Alcócera. Fit je rovněž stoper Zelený, jenž nedohrál víkendovou ligu proti Pardubicím, i další stoper Martinec, který si po zranění kolene zkusil poločas za béčko. Mimo zůstává stoper Mbe Soh a reprezentanti Karabec s Rynešem, kteří budou marodit několik týdnů.

Na pozici stopera vedle Guddala tak může nastoupit opět Zelený nebo Ševínský, jenž hrával v úvodu sezony, ale pak ze sestavy vypadl. „Pracujeme s ním jako s ostatními. Nemyslím si, že měl špatné zápasy, ale mohl podat i lepší výkony stejně jako ostatní. A to platí i o mně,“ uznal Priske. „Zápasy i tréninky si vyhodnocujeme, mluvíme spolu.“

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Blíž do základní sestavy než v předchozích týdnech má křídelník Matěj Jurásek. „Nechybí mu moc, aby se tam dostal. Má všechny předpoklady se v týmu posunout výš. Jsem spokojen s tím, jak trénuje a jak hraje, když dostane šanci. Ale je tady velká konkurence na všech pozicích,“ poznamenal kouč. „Ale taky potřebujete silné hráče na lavici, kteří přijdou a týmu pomůžou nebo zápas změní.“

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2. kolo

Saint-Gilloise vs. Real Sociedad //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 2.53
  • 3.67
  • 2.65
KKS Lech Poznaň vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 4.78
  • 4.67
  • 1.62
NK Celje vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 2.75
  • 3.45
  • 2.55
AC Sparta Praha vs. Lillestrom SK //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 1.34
  • 5.57
  • 8.39
Olympique Lyon vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 2.33
  • 3.75
  • 2.86
AZ Alkmaar vs. Hapoel Be'er Sheva FC //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 1.29
  • 5.98
  • 9.62
SCU Torreense vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 8.34
  • 5.37
  • 1.35
Red Bull Salcburk vs. AC Milán //www.idnes.cz/sport
15.10. 18:45
  • 3.59
  • 3.82
  • 1.99
Bournemouth vs. Sturm Graz //www.idnes.cz/sport
15.10. 21:00
  • 1.19
  • 7.69
  • 13.50
Stade Rennes vs. OFI Kréta FC //www.idnes.cz/sport
15.10. 21:00
  • 1.21
  • 7.06
  • 12.40
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2. Crystal PalaceCrystal Palace 1 1 0 0 4:0 3
3. AC Sparta PrahaSparta 1 1 0 0 4:1 3
4. Besiktas IstanbulBesiktas 1 1 0 0 4:1 3
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14. Red Bull SalcburkRB Salcburk 1 1 0 0 1:0 3
15. Omonia NikósieOmonia Nikósie 1 1 0 0 1:0 3
16. Sunderland AFCSunderland 1 1 0 0 1:0 3
17. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 1 0 1 0 0:0 1
18. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 1 0 1 0 0:0 1
19. Stade RennesRennes 1 0 1 0 0:0 1
20. Sturm GrazSturm Graz 1 0 1 0 0:0 1
21. Jagiellonia BělostokBělostok 1 0 0 1 1:2 0
22. Anderlecht BruselAnderlecht 1 0 0 1 1:2 0
23. Lillestrom SKLillestrom 1 0 0 1 1:2 0
24. Real SociedadReal Sociedad 1 0 0 1 1:2 0
25. AZ AlkmaarAlkmaar 1 0 0 1 0:1 0
26. Celta VigoCelta Vigo 1 0 0 1 0:1 0
27. Levski SofiaLevski 1 0 0 1 0:1 0
28. Celtic GlasgowCeltic 1 0 0 1 1:3 0
29. AC MilánAC Milán 1 0 0 1 0:2 0
30. NK CeljeCelje 1 0 0 1 0:2 0
31. HoffenheimHoffenheim 1 0 0 1 0:2 0
32. Olympique MarseilleMarseille 1 0 0 1 1:4 0
33. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 1 0 0 1 1:4 0
34. FC Viktoria PlzeňPlzeň 1 0 0 1 0:3 0
35. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 1 0 0 1 0:4 0
36. NEC NijmegenNijmegen 1 0 0 1 0:5 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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