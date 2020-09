Midtjylland je v Praze. Čekám vyrovnané zápasy, favorita neřeším, řekl kouč

I současná pandemie byla před fotbalovým dvojutkáním o stamiliony tématem. Jak jinak.



„Za běžných okolností by byla výhoda, že budeme hrát odvetu na vlastním stadionu, ale v nynějším světě není nic normální. Chybět budou fanoušci, kteří by domácímu týmu pomohli. Budou to hodně vyrovnané zápasy,“ očekává Brian Priske, jenž před pondělním tréninkem dánského šampiona v Praze odpovídal českým novinářům.

Samozřejmě online, neboť přímý kontakt aktérů s okolním světem, tedy i s médii, zůstává zapovězen.

„Slavia má velmi silné mužstvo. Kvalitní, ofenzivní, silové, rychlostní. Mají v týmu spoustu českých reprezentantů, ale jestli jsou favority, to nevím, neřeším. Samozřejmě, že v posledních letech byli úspěšní na evropské scéně i doma, za to si jistě zaslouží náš respekt, nakonec se ovšem stejně rozhodne na hřišti. Tam se chceme prezentovat naším stylem hry,“ pokračoval Priske.

Dánové přicestovali do Prahy v pondělí odpoledne. Na třetím terminálu ruzyňského letiště nasedli do připraveného bílého autobusu, který je přes město dovezl do žižkovského hotelu Don Giovanni. Tam během reprezentačních srazů tradičně dlí i český národní tým.

Pro Midtjylland je to vůbec první účast v závěrečném předkole o Champions League.



„Bojovali jsme o něj dlouho, spoustu let, a já svým hráčům věřím. Jsme připraveni,“ burcuje trenér trojnásobného dánského mistra.

Klub s vlčím pohledem ve znaku v mnohém inspiruje. Šéf Rasmus Ankersen tam jde na fotbal až vědecky. Řídí se podrobnými daty, analýzami, čísly, zkrátka moderními vychytávkami, které z Midtjyllandu udělaly na severu pojem. Nadešel po jedenadvaceti letech existence čas na postup do Ligy mistrů?

Loni klub z padesátitisícového Herningu suverénně prolétl domácí soutěží, v níž za sebou nechal Kodaň o propastných čtrnáct bodů, a v kvalifikaci Champions League nejprve v Bulharsku vyřadil Ludogorec Razgrad (1:0) s trenérem Pavlem Vrbou a před týdnem doma smázl i Young Boys Bern (3:0).

Přímý přenos z utkání vysílá stanice O 2 TV Sport, která bude mít mezi hosty ve studiu i Miroslava Stocha, jenž ve Slavii do loňského léta působil a až do minulého týdne s ní jako volný hráč trénoval.

„Proti Razgradu hráli skvěle, byli jednoznačně lepší, i když zvítězili jen jedna nula,“ smekl trenér Jindřich Trpišovský. „No a s Bernem jejich výkon jen gradoval,“ chválil.

I on ví, jak složitý protivník Slavii v cestě za druhou účastí v Lize mistrů v řadě stojí.

Loni červenobílí učinili poslední krok proti rumunské Kluži, klubu plném zkušených borců, individualit.

Teď proti nim stojí tým tvrďáků a s ním i armáda datařů, kteří věří, že fotbal lze spočítat. Co na to Slavia?