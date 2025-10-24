„Nejde nám to, jak bychom si přáli. Chtěl bych fanoušky poprosit, aby byli trpěliví a dál nás podporovali, protože jejich energii potřebujeme. I tady byli skvělí, moc jim děkuju, že za námi přijeli a přeju jim šťastnou cestu domů. Až se vrátíme do Prahy, postaráme se o to, abychom tým zase nakopli,“ slíbil Priske.
Sparta v Konferenční lize zažila zvláštní zájezd. Zápas v Rijece se rozehrál ve čtvrtek večer na nezpůsobilém trávníku. Po dvanácti minutách byl na dvě hodiny přerušen, pak se v ještě horších podmínkách dohrál poločas, po kterém anglický sudí duel předčasně ukončil.
Zbývajících pětačtyřicet minut se dohrávalo druhý den už v regulérních podmínkách. Vypadalo to, že si sparťané s chorvatským šampionem poradí, jenže své možnosti nevyužili, čtvrt hodiny před koncem inkasovali a pak už se k ničemu nedostali. „Na obou stranách hřiště jsme si měli počínat líp,“ řekl Priske.
Rijeka - Sparta 1:0, hosté dohrávku nezvládli. Domácím vyšel jeden útok
Zažil jste něco podobného?
To je prostě fotbal. Ve čtvrtek to bylo těžké pro oba týmy, druhý den už to bylo padesát na padesát. Ale celkově složité, protože vlastně nový zápas byl hrozně krátký. Měli jsme nějaké možnosti, které jsme měli využít. Pak jsme si neporadili s jednou situací a prohráli.
Jaké byly dva dny v Rijece?
Velmi těžké. Všichni hráči zaslouží respekt, nebylo to pro ně jednoduché po tom, co se tady dělo. Ve čtvrtek se dvakrát rozcvičovali, pak šli do zápasu. Odvedli maximum. Ten první poločas neberu, to nebyl fotbal, ale vodní pólo. Když pak hrajete už jen jednu půli, může rozhodnout jedna branka. Tu dali domácí, my jsme se v ofenzívě neprosadili
Po gólu Rijeky jste si už šance nevytvořili. Proč?
Souhlasím, moc jsme toho už neměli. Měnili jsme způsob hry, poslali tam víc ofenzivních hráčů, ale k ničemu to nevedlo.
A to jste v závěru měli na hřišti pět útočníků.
Domácí velmi dobře bránili. Když tam pošlete tolik ofenzivních hráčů, způsobíte trochu chaos. Čekali jsme na jeden klíčový moment, chtěli jsme být trpěliví, ale taky se dostat do tlaku, protože už bylo málo času. Těžko vypíchnout jeden moment, proč jsme se neprosadili.
To se vám stalo už o víkendu na Slovácku, v posledních třech zápasech jste dali jeden gól. Padl na tým útlum?
V některých oblastech ano, nejsme šťastní. Zase jsme nedali gól, prohráli jsme venku. Musíme se soustředit na věci, které musíme dělat líp. Ale pořád vedeme ligu, pořád máme šanci postoupit v Konferenční lize. Ale ano, souhlasím, musíme zvýšit kvalitu.
Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek
Jak složité bylo nastavit taktiku, když se hrál zápas vlastně jen na jeden poločas? Vy spíš hrajete trpělivě a soupeře unavíte, což teď nešlo.
Je to hodně těžké. Chtěli jsme vyhrát, vytvořit si tlak, možná jsme hru někdy zrychlili víc než obvykle. Pokud chcete vyhrát, musíte šance proměnit. Je to jako v české lize, když je nevyužijete, dáte soupeři možnost, aby vás potrestal. A to se nám stalo.
Přišlo vám, že někteří hráči do zápasu nedali všechno? Viděl jste problém s jejich přístupem?
Hm, zajímavé... Já jsem cítil, že kluci chtěli, že tomu dali sto procent. Když se podíváme na některé statistiky, někteří mají hodně metrů ve sprintu, viděl jsem tam velké úsilí. Samozřejmě, potřebujeme být víc nebezpeční, vytvořit si víc šancí. Dnes jsme měli tři, ale na to se nechci vymlouvat. Nejsme spokojení, nedáváme góly. Nevyhráli jsme tři zápasy a to není dobré. Věřte mi, že udělám všechno, abychom se zlepšili, to je moje práce. Musíme máknout.