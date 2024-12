Pro mě zvláštní, říká Priske o souboji se Spartou. V zápase to nebudou přátelé

Z pohledu Ligy mistrů tuctový zápas. Z pohledu přímých aktérů šlágr. Feyenoord proti Spartě.

„Je to pro mě tak trochu zvláštní,“ přemítal Priske v rozhovoru pro veřejnoprávní nizozemskou televizi NOS. „Ale nelze se divit, když jsem ještě před šesti měsíci byl trenérem Sparty.“

Feyenoord – Sparta ve středu od 21 hodin ONLINE

Dvouleté angažmá dánského kouče ve Spartě bylo pro klub značně úspěšné. Po deseti letech získal titul, v dalším roce ho obhájil, zároveň vyhrál i pohár. Pak však Priske „utekl“. Po květnových triumfech odcestoval na dovolenou a už se nevrátil. S fanoušky, kteří ho tak uznávali, se na hřišti ani nerozloučil.

Ve středu v Rotterdamu je však zase může pozdravit. Už jako soupeř. „Jsem tady, abych dělal maximum pro Feyenoord. Doma musíme vyhrát,“ zdůraznil.

Ve velké tabulce Champions League je na tom Feyenoord líp než Sparta. Se sedmi body z pěti zápasů mu patří jedenadvacátá pozice. Sparta má o tři body méně a je osmadvacátá. Do vyřazovací fáze půjde čtyřiadvacet klubů. K postupu by podle propočtů mohlo stačit deset bodů.

Feyenoordu by ho tak výhra nad Spartou takřka zajistila. Spartě by úspěch dal naději, v lednu ji čekají ještě duely s druhým Interem Milán a šestým Leverkusenem. Feyenoord bude hrát s Bayernem a s Lille.

„Není pochyb o tom, že se Spartou je to pro nás velký a důležitý zápas,“ poznamenal Priske. „Tři body by nás před lednovým pokračováním postavily do silné pozice.“

I když moc dobře ví, že Sparta prochází neúspěšným obdobím, že na třetí titul za sebou může zapomenout, že jí to drhne herně, že se trápí v obraně i v útoku, že hráči nemají formu, před podceněním varuje.

„Lehké to mít nebudeme. V každém případě musíme podat špičkový výkon. Doufám, že v zápase budeme mít dostatek energie i kvality, abychom uhráli dobrý výsledek.“

Kuriózní je, že Feyenoord všech sedm bodů v Champions League získal venku. Vyhrál v Gironě, šokoval domácí Benfiku a minule na Manchesteru City za posledních patnáct minut dotáhl manko z 0:3 na 3:3. Doma podlehl Salcburku a Leverkusenu.

„Naši fanoušci v obou domácích zápasech byli fantastičtí, ale my jsme jim radost neudělali. To jim dlužíme,“ podotkl Priske.

A rád by jim radost udělal proti klubu, kde slavil tolik úspěchů. „Ve středu to nebudou žádní přátelé, jen nepřátelé,“ zdůraznil Priske.

Jistě se však se svými někdejšími parťáky, především bývalým asistentem a současným sparťanským hlavním koučem Larsem Friisem a šéfem kondiční přípravy Christianem Clarupem srdečně pozdraví.

Friis navázal na Priskeho úspěchy už během léta, kdy Spartu dovedl přes tři předkola do Ligy mistrů. Na ni klub čekal devatenáct let. A díky tomu může hrát i na Feyenoordu. Ten si účast zajistil druhým místem v nizozemské lize, ke kterému tým dovedl ještě Arne Slot, jenž nyní s Liverpoolem vede Premier League i tabulku Ligu mistrů.

V nizozemské lize je Feyenoord po patnácti kolech čtvrtý těsně za Ajaxem, druhý Utrecht má o tři body víc. Soutěži vládne Eindhoven, na který má Priskeho tým desetibodové manko. I tak má sezonu líp rozehranou než Sparta, která z třetí příčky ztrácí na Plzeň šest bodů, první Slavii má se šestnáctibodovým odstupem v nedohlednu.

O víkendu Feyenoord horko těžko zvítězili na hřišti předposledního Waalwijku 3:2 a Priske byl po zápase rozčarovaný. „Herně to bylo asi nejhorší pod mým vedením. Naštěstí to byl jen jeden poločas. Jsem spokojený aspoň s výsledkem. Po přestávce nám chyběla intenzita, správná mentalita i disciplína. Volili jsme špatná řešení a pak museli sprintovat přes celé hřiště zpátky, což bylo pro hráče velmi únavné.“

Spokojený může být i s tím, že výhrou vytvořil nový klubový rekord v ligové neporazitelnosti na hřištích soupeřů. Od 4. listopadu 2023 to byl dvacátý zápas venku, v kterém Feyenoord bodoval.

Pokud by se i tento týden trápil doma na De Kuip, Spartě by to jistě nevadilo.