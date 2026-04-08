Verdikty, které nedokážete pochopit. Kouč Realu se po porážce zlobil na sudího

Real prožívá těžké chvíle. V ligové tabulce ztrácí na Barcelonu už sedm bodů a příští týden odcestuje do Mnichova jednogólovým s mankem.
„Měli jsme dvě ztráty, kterým se dalo zabránit. A proti takovým týmům, jako je Bayern, se za chyby draze platí,“ litoval trenér španělského celku.
Zároveň vedle hráčů kritizoval i výkon anglického sudího Michaela Olivera. Nelíbilo se mu, že Aurélienu Tchouaménimu udělil žlutou kartu, kvůli které francouzský záložník bude v odvetě chybět.
„Pro nás je to velká ztráta. Nechápu, co v tom zákroku rozhodčí viděl, že mu kartu dal,“ řekl kouč na tiskové konferenci.
Oliver ho napomenul za faul na Michaela Oliseho.
„Podle mě to na žlutou nebylo, nic jsem neudělal, jen jsem běžel...,“ citoval Tchouaméniho deník Marca. „Když si promítnete všechny ty fauly, za které karty nebyly, je to nespravedlivé,“ stěžoval si.
„Navíc nechápu, proč nevyloučil Jonathana Taha za faul na Kyliana Mbappého. To jsou rozhodnutí, která člověk nedokáže pochopit,“ zlobil se Arbeloa.
Francouzský útočník si odnesl ze souboje krvavý šrám, roztrženou štulpnu a německý obránce jen žlutou kartu.
Real skutečně nemusel prohrát, kdyby své šance proměnil.
V útoku byli domácí velmi nebezpeční, většinou však ztroskotali na fantasticky chytajícím Manuelu Neuerovi.
Čtyřicetiletý gólman takřka měsíc marodil s lýtkovým svalem, poprvé chytal o víkendu ve Freiburgu. Na Bernabéu zlikvidoval devět z deseti soupeřových střel na bránu.
I proto, že si jeho svěřenci gólové příležitosti vytvořili, zůstává Arbeloa před odvetou optimistický.
„Jestli je nějaký tým, který může v Mnichově zvítězit, pak jsme to my. Jsme Real Madrid, víme, jak těžké je tam vyhrát, ale půjdeme do toho,“ burcuje.