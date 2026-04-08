Verdikty, které nedokážete pochopit. Kouč Realu se po porážce zlobil na sudího

  14:44
Víkendovou porážkou na Mallorce si výrazně ztížili boj o španělský titul, další zaváhání v úterý pozdě večer fotbalistům Realu Madrid zkomplikovali plány v Lize mistrů. „Mít trochu štěstí, tak jsme se porážce mohli vyhnout,“ prohlásil Álvaro Arbeloa, trenér Realu Madrid, po úvodním čtvrtfinále proti Bayernu Mnichov (1:2).
Álvaro Arbeloa, trenér Realu Madrid, v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů proti Bayernu Mnichov udílí pokyny. | foto: Reuters

Real prožívá těžké chvíle. V ligové tabulce ztrácí na Barcelonu už sedm bodů a příští týden odcestuje do Mnichova jednogólovým s mankem.

„Měli jsme dvě ztráty, kterým se dalo zabránit. A proti takovým týmům, jako je Bayern, se za chyby draze platí,“ litoval trenér španělského celku.

Zároveň vedle hráčů kritizoval i výkon anglického sudího Michaela Olivera. Nelíbilo se mu, že Aurélienu Tchouaménimu udělil žlutou kartu, kvůli které francouzský záložník bude v odvetě chybět.

Bayern vyhrál na hřišti Realu, v prvním čtvrtfinále Ligy mistrů uspěl i Arsenal

„Pro nás je to velká ztráta. Nechápu, co v tom zákroku rozhodčí viděl, že mu kartu dal,“ řekl kouč na tiskové konferenci.

Oliver ho napomenul za faul na Michaela Oliseho.

„Podle mě to na žlutou nebylo, nic jsem neudělal, jen jsem běžel...,“ citoval Tchouaméniho deník Marca. „Když si promítnete všechny ty fauly, za které karty nebyly, je to nespravedlivé,“ stěžoval si.

„Navíc nechápu, proč nevyloučil Jonathana Taha za faul na Kyliana Mbappého. To jsou rozhodnutí, která člověk nedokáže pochopit,“ zlobil se Arbeloa.

Francouzský útočník si odnesl ze souboje krvavý šrám, roztrženou štulpnu a německý obránce jen žlutou kartu.

Brankář Bayernu Manuel Neuer likviduje Mbappého šanci ve čtvrtfinále Ligy mistrů.

Real skutečně nemusel prohrát, kdyby své šance proměnil.

V útoku byli domácí velmi nebezpeční, většinou však ztroskotali na fantasticky chytajícím Manuelu Neuerovi.

Čtyřicetiletý gólman takřka měsíc marodil s lýtkovým svalem, poprvé chytal o víkendu ve Freiburgu. Na Bernabéu zlikvidoval devět z deseti soupeřových střel na bránu.

Nestárnoucí Neuer. Na Realu byl hráčem zápasu, vrátí se k národnímu týmu?

I proto, že si jeho svěřenci gólové příležitosti vytvořili, zůstává Arbeloa před odvetou optimistický.

„Jestli je nějaký tým, který může v Mnichově zvítězit, pak jsme to my. Jsme Real Madrid, víme, jak těžké je tam vyhrát, ale půjdeme do toho,“ burcuje.

Tipsport - partner programu
FC Barcelona vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
8.4. 21:00
  • 1.53
  • 5.07
  • 5.48
Paris Saint-Germain vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
8.4. 21:00
  • 1.85
  • 4.22
  • 4.00
Bayern Mnichov vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
15.4. 21:00
  • 1.61
  • 4.85
  • 4.29
Arsenal vs. Sporting CP Lisabon //www.idnes.cz/sport
15.4. 21:00
  • 1.38
  • 4.87
  • 7.37
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.
Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
8. 4. 21:00
Liverpool
Liverpool
14. 4. 21:00
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
15. 4. 21:00
Real Madrid
FC Barcelona
8. 4. 21:00
Atlético Madrid
Atlético Madrid
14. 4. 21:00
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
15. 4. 21:00
Sporting CP Lisabon

Verdikty, které nedokážete pochopit. Kouč Realu se po porážce zlobil na sudího

Álvaro Arbeloa, trenér Realu Madrid, v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů proti...

