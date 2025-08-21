To mám tak špatnou angličtinu? Trenér Guľa na Letné bavil i chválil Spartu

Tiskový mluvčí mu nařídil, aby na tiskové konferenci hovořil anglicky. „Doufám, že budu moct mluvit i jiným jazykem,“ pronesl s úsměvem Adrián Guľa, slovenský trenér klubu Riga FC, čtvrtečního soupeře sparťanských fotbalistů v kvalifikaci o postup do Konferenční ligy.

Plzeňský trenér Adrian Guľa během utkání na Slavii. | foto: MAFRA

Když vzápětí televizní reportér kvůli vstupu do večerních zpráv požádal o pár odpovědí ve slovenštině, protože by se obraz nestihl natitulkovat, kouč se naoko naštval: „To jako že moje angličtina je špatná,“ prohodil a na novináře zamrkal.

Guľa hrál českou ligu za Opavu, Jablonec či Viktorii Žižkov. Jako trenér od ledna 2020 do května 2021 vedl Plzeň.

„Jsem rád, že jsem zase v Česku, že můžu být tady na Spartě. Mám tady spoustu známých,“ řekl na úvod v angličtině.

Trenér Guľa proti Spartě

27..5 2020: Sparta - Plzeň 1:2 v lize

17.6. 2020: Sparta - Plzeň 2:1 v semifinále poháru

28.6 2020: Plzeň -Sparta 2:1 v lize

8.11. 2020: Plzeň - Sparta 3:1 v lize

Proti Spartě se jako trenér postavil s Plzní čtyřikrát, tři zápasy v lize vyhrál, porážku utrpěl jen v semifinále poháru.

Když ho druhý květnový týden roku 2021 plzeňské vedení odvolalo a místo něj přivedlo Michala Bílka, měl právě před utkáním na Spartě.

Pro svého čtvrtečního soupeře měl jen slova chvály. „Sparta je úplně jiný kalibr, jiná kvalita, než potkáváme v Lotyšsku. Ale ve fotbale je možné všechno.“

Guľa exkluzivně. O jednání s Rosickým i o Rize, proč dala Sparta přednost Priskemu?

O víkendu v tamním poháru deklasoval Riga FC druholigový tým Riga Mariners 10:0. „Kluci makali, protože všichni se chtějí na Spartě ukázat.“

Hraje se o účast v základní fázi evropské pohárové soutěže číslo tři, Guľův tým zatím vyřadil gruzínské Gori a izraelský Beitar Jeruzalém.

Sparta vs Riga FC

úvodní zápas play off Konferenční ligy

výkop: čtvrtek 20.00

rozhodčí: Jorgji - Rexha, Cokaj (všichni Albánie)

VAR: Di Paolo (Itálie)

„Spartu znám. Je silnější, než byla. Proti minulé sezoně se zlepšuje, čeká nás velký zápas. Jdeme se bít a uděláme maximum, abychom byli Spartě kvalitním protivníkem. Budeme se snažit uhrát co nejlepší výsledek do odvety,“ řekl slovenský kouč.

„Někteří naši kluci tak velký zápas ještě nehráli. Bude to pro ně poprvé, co vyběhnou na stadionu s tak bouřlivou kulisou. To musíte zažít na vlastní kůži. Když si atmosféru budete pouštět do sluchátek, abyste se na ni připravili, tak tu skutečnou vám to stejně nenahradí,“ přemítal Guľa.

„U nás takový zájem lidí není, pro Spartu jsou fanoušci síla, která ji tlačí vpřed. Ale pro soupeře zase nevytvářejí negativní atmosféru, takže i nás to může vybičovat. Je důležité, abychom se dotkli limitu. Abychom uspěli, musíte hrát na hranici našich možností, možná i za ní.“

21. srpna 2025

