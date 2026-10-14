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Trapas! Je Slavia prokletá? Už se blíží nelichotivému rekordu Ligy mistrů

Jiří Čihák
  9:47
Tomáš Chorý hlavičkuje ve vápně Sabahu.

Tomáš Chorý hlavičkuje ve vápně Sabahu. | foto: ČTK

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání se Sabahem Baku.
Defenziva Sabahu řeší závar před svojí brankou v zápase proti Slavii.
Michal Sadílek v komunikaci s hlavním rozhodčím během zápasu Ligy mistrů v Baku.
Akim Zedadka ze Sabahu Baku ukazuje rozhodčímu, že kapitána Slavie Lukáše...
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Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu - Tohle už zavání prokletím. Fotbalová Slavia a Liga mistrů. Dva světy, které se neprotínají. Těžko si mohli červenobílí přát přívětivějšího protivníka, než byl v úterý v dalekém Ázerbájdžánu místní Sabah Baku. Klub s černorůžovým logem, jenž vznikl na dohled od ropných plošin na hladině Kaspického moře teprve před devíti lety, nemá žádnou duši ani vlastní stadion.

Ale vítězství v Lize mistrů už ano.

Sabah – Slavia 2:0!

Nekonečně dlouhé trápení trvá.

„Někdy je to už trochu beznaděj,“ odkýval novinářům trenér Jindřich Trpišovský.

Slavia nevyhrála v největší soutěži už jedenadvacet zápasů a přibližuje se i nelichotivému rekordu rumunského FCSB, které mezi lety 2006 a 2013 neuspělo třiadvacetkrát po sobě.

Trpišovský: Někdy je to už beznaděj, která se opakuje. Nikdo se nedotkl svého stropu

V úterý v Baku hosté z daleka prospali první poločas. A když vyběhli do toho druhého a zkoušeli soupeře utahat dlouhou kombinací, po Mosesově ztrátě na útočné polovině je Sabah potrestal rychlou kolmou akcí.

Ne naposledy, protože po minele brankáře Markoviče a komickém podklouznutí znovu Mosese domácí dvě minuty před koncem přidali ještě jeden gól.

Co na tom, že slávisté soupeře, který se ve snaze udržet příznivý výsledek v poslední půlhodině zakopal před vlastní bránou, mačkali. Senzačního gólmana Pokatilova nepřekonali ani z těch nejvyloženějších pozic, takže se po půlnoci vydali na dalekou štreku do Prahy totálně zmuchlaní.

„Občas míč neskončí v bráně ani po situaci, kdy to snad ani nejde. Z důvodů, které neumím vysvětlit, se nám tohle v evropských zápasech opakuje. Člověk už si hrozně moc přeje vyhrát, ale realita mu pak ukáže, že k tomu máme ještě hodně daleko,“ kývl slávistický kouč.

Ani v Baku totiž neodvalili z cesty otázku, která je v posledních letech přes všechny úspěchy na domácí scéně jako obrovský balvan tíží.

Kdy? Kdy konečně přijde výhra v Lize mistrů?

Defenziva Sabahu řeší závar před svojí brankou v zápase proti Slavii.

Až dosud se to povedlo jednou jedinkrát: v září 2007 na Strahově proti Steaue Bukurešť a málokdo si ještě vybaví osudy těch, kteří u toho tenkrát v červenobílých dresech byli.

Třeba gólman Vaniak, přezdívaný Čaroděj, po kariéře na čas zmizel do Švýcarska, kde si vydělával na stavbě. Zarostlý krajní bek Krajčík na Slovensku provozuje síť drogerií a z Dřížďala, kvůli jménu nepřítele všech zahraničních komentátorů, se stal vášnivý chovatel hadů. Záložník Volešák pro změnu rozjel obchod se stavebninami a pořídil si bagr, Šenkeřík rád vezme do ruky klarinet a vystřihne některou z oblíbených valašských lidovek a dlouhonohý pavouk Tavares, jeden ze zahraničních pomocníků, během angažmá v Austrálii propadl surfingu. Možná jste už zapomněli, že o výhře 2:1 nad rumunskou Steauou tehdy rozhodl dvacetiletý šikula Belaid, jenž doma v Paříži studuje trenérskou licenci a rok před čtyřicítkou stále kope nižší soutěže.

Co všechno jde nedat? Experti tepou impotentní Slavii v Baku: Chybí jí kvalita

Byla to zcela jiná éra.

Na světovém trhu se necelé tři měsíce prodával první iPhone, primátor Bém oficiálně představil záměr přivést do Prahy olympijské hry v roce 2016 a Slavia si za vítězství v nejprestižnější soutěži přišla v přepočtu na 16,5 milionu korun.

Pro představu: dnes UEFA za výhru vyplácí více než 50 milionů.

Liga mistrů nabobtnala na šestatřicet účastníků, přidala zápasy a zásadně změnila svůj formát.

Ani v něm však Slavia s koučem Trpišovským nemá, po čem tak moc prahne.

Michal Sadílek v komunikaci s hlavním rozhodčím během zápasu Ligy mistrů v Baku.
Akim Zedadka ze Sabahu Baku ukazuje rozhodčímu, že kapitána Slavie Lukáše...

Jestli byl finiš předchozího zápasu proti Lens, kdy slávisté i v deseti sahali po třech bodech, k vzteku, tak v Baku muselo být slávistům vyloženě do pláče. Kolik neproměnili vyložených šancí? Chorý měl minimálně dvě, Provod neuspěl nadvakrát ani z malého vápna.

A do toho hrozivá první půle.

Kdyby se vyhlašoval nejhorší poločas v historii Ligy mistrů, úvodní pětačtyřicetiminutovka v Baku by mohla být klidně na bedně. Přes třicet minut bez jediného zakončení, zdánlivě nulový náboj a žádné emoce. Až když N’Guessan, překvapení ve slávistické sestavě, po akci Ayaosiho z dvaceti metrů poslal šouravou střelu do náruče brankáře Pokatilova, mohli si statistici udělat první čárku.

Jeli jsme do Baku pro tři body, ale šanci jsme promarnili, smutnil slávista Provod

I domácí diváci, kteří se přes brutální kontroly u vstupů pár minut před výkopem dostavili do hlediště, se chvílemi tvářili vyloženě znuděně. Rozsvítili telefony, mávali si navzájem a slávistický kouč Trpišovský se držel za hlavu.

Tolik chyb! Tolik ztrát! Tolik zpackaných přihrávek!

A po pauze dva inkasované góly. Místo slávy tak Slavia kouše trapas, už za týden navíc hraje na Fenerbahce.

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2. kolo

Feyenoord Rotterdam vs. Como //www.idnes.cz/sport
14.10. 18:45
  • 3.49
  • 4.18
  • 1.99
LASK Linz vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
14.10. 18:45
  • 7.86
  • 5.24
  • 1.40
Šachtar Doněck vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
14.10. 21:00
  • 2.76
  • 3.45
  • 2.66
Slovan Bratislava vs. Stuttgart //www.idnes.cz/sport
14.10. 21:00
  • 9.40
  • 6.51
  • 1.29
Manchester City vs. Paris Saint-Germain //www.idnes.cz/sport
14.10. 21:00
  • 2.11
  • 4.17
  • 3.19
Bodo/Glimt vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
14.10. 21:00
  • 3.05
  • 4.05
  • 2.21
Real Betis vs. FC Porto //www.idnes.cz/sport
14.10. 21:00
  • 2.08
  • 3.77
  • 3.53
Aston Villa vs. Fenerbahce Istanbul //www.idnes.cz/sport
14.10. 21:00
  • 1.72
  • 4.23
  • 4.72
AS Řím vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
14.10. 21:00
  • 3.67
  • 4.03
  • 1.97

3. kolo

Kompletní los
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2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC BarcelonaBarcelona 2 2 0 0 9:2 6
2. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 2 2 0 0 5:1 6
3. ArsenalArsenal 2 2 0 0 4:0 6
4. Bayern MnichovBayern 2 1 1 0 8:3 4
5. Paris Saint-GermainPSG 1 1 0 0 6:1 3
6. ComoComo 1 1 0 0 4:1 3
7. Manchester UnitedManchester Utd. 2 1 0 1 4:2 3
8. StuttgartStuttgart 1 1 0 0 3:1 3
9. Manchester CityManchester City 1 1 0 0 2:0 3
10. VillarrealVillarreal 2 1 0 1 5:4 3
11. Aston VillaAston Villa 1 1 0 0 3:2 3
12. Real BetisBetis 1 1 0 0 3:2 3
13. Atlético MadridAtlético 2 1 0 1 3:2 3
14. Borussia DortmundDortmund 1 1 0 0 3:2 3
15. LiverpoolLiverpool 1 1 0 0 2:1 3
16. Real MadridReal Madrid 1 1 0 0 2:1 3
17. AEK AtényAEK Atény 1 1 0 0 1:0 3
18. BruggyBruggy 2 1 0 1 6:6 3
19. Racing LensLens 2 1 0 1 3:4 3
20. RB LipskoRB Lipsko 2 1 0 1 2:4 3
21. Sabah BakuSabah 2 1 0 1 2:4 3
22. AS ŘímAS Řím 1 0 1 0 1:1 1
23. Šachtar DoněckŠachtar 1 0 1 0 1:1 1
24. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 1 0 1 0 1:1 1
25. PSV EindhovenEindhoven 2 0 1 1 1:2 1
26. Viking FK StavangerViking 2 0 1 1 4:6 1
27. LASK LinzLinz 1 0 0 1 0:1 0
28. Inter MilánInter 2 0 0 2 4:6 0
29. FC PortoPorto 1 0 0 1 0:2 0
30. SK Slavia PrahaSlavia 2 0 0 2 2:5 0
31. NeapolNeapol 2 0 0 2 1:4 0
32. LilleLille 2 0 0 2 2:6 0
33. Feyenoord RotterdamFeyenoord 1 0 0 1 1:5 0
34. Galatasaray IstanbulGalatasaray 2 0 0 2 2:7 0
35. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 1 0 0 1 1:6 0
36. Bodo/GlimtBodo/Glimt 1 0 0 1 0:5 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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