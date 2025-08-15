Vzkaz na tribunách stadionu v maďarském Debrecínu, kde Maccabi z bezpečnostních důvodů hraje své domácí zápasy, zůstával v hledišti i dlouho po utkání.
„Zneucťuje památku polských obětí druhé světové války včetně tří milionů Židů,“ napsal polský prezident Nawrocki. Šéf Polského fotbalového svazu Cezary Kulesa následně doplnil: „Jde o provokaci a nehorázné falšování historie.“
Poláci společně žádají přísnou a hlavně rychlou reakci ze strany UEFA.
„Budeme chtít, aby izraelský klub nesl veškerou odpovědnost,“ uvedl ministr sportu a cestovního ruchu Jakub Rutnicki. „Sportovní stadiony skutečně nejsou místem pro šíření lží.“
V Polsku snad není politik, který by se k celé věci od čtvrteční noci nevyjádřil. I proto se v pátek ráno omlouvala také tamní izraelská ambasáda, podle které šlo o naprosto otřesné chování části fanoušků.
„Tyto hanebné činy rozhodně neodrážejí smýšlení většiny Izraelců,“ píše se ve stručném prohlášení.
Reakce na vzkaz Poláků?
Podle serveru sport.fakt.pl může transparent izraelských fanoušků souviset s jiným vzkazem, který před týdnem v domácím utkání v Čenstochové v souvislosti s aktuálním děním v Pásmu Gazy vyvěsili fanoušci Rakówa: „Izrael vraždí a svět mlčí.“
Současná válka v Gaze začala 7. října 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.
Od začátku bojů bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví zabito více než 61 tisíc Palestinců a dalších více než 151 tisíc bylo zraněno, uvedla palestinská tisková agentura WAFA. OSN tato data podle AFP považuje za spolehlivá. Podle mezinárodních organizací značná část obyvatelstva v Gaze čelí podvýživě a hladu.
„Transparent fanoušků Maccabi byl však obzvlášť skandální především proto, že Polsko obviňuje ze zločinů nacistického Německa,“ vrací se sport.fakt.pl k zápasu Maccabi Haifa – Čenstochová.
Dění na tribunách zcela zastínilo i výsledek. Polský tým po domácí porážce 0:1 zvítězil v odvetě 2:0 a zajistil si postup do závěrečného předkola.
Nápis, s nímž přišla část izraelského publika, odkazoval na holokaust v době druhé světové války, během níž nacisté vyvraždili okolo šesti milionů Židů, z nichž zhruba polovina pocházela z Polska.
Historické spory ohledně holokaustu v minulosti už několikrát způsobily napjaté vztahy mezi oběma zeměmi. Některé studie prokázaly spoluúčast polských obyvatel na vraždění Židů, Poláci ale taková obvinění odmítají s tím, že se jedná o pokus o zneuctění země, která během války nesmírně trpěla.