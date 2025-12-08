Tottenham - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Autor:
  13:53
Fotbalisty Slavie čeká šesté vystoupení v letošní Lize mistrů. Při střetech s atraktivními protivníky zatím nasbírali tři body za tři remízy, dvakrát jasně prohráli. Další pokus o premiérové vítězství podnikne český mistr na hřišti Tottenhamu. Kde můžete zápas nejprestižnější fotbalové pohárové soutěže sledovat živě i další zajímavé informace najdete v našem textu.

Teplice, 5.12. 2025, FK Teplice - Slavia Praha, utkání 18. kola Chance ligy. Slavia slaví gól, druhý zleva Mojmír Chytil. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Kde sledovat zápas Tottenham – Slavia živě?

Zápas 6. kola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3 a platforma Oneplay. Duel začíná v úterý 9. prosince 2025 od 21:00.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Tottenham – Slavia můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak se soupeřům daří v Lize mistrů?

  • Slavia v 1. kole remizovala s Bodö/Glimt 2:2. Zápas měla skvěle rozehraný, jenže ztratila dvoubrankové vedení. Za stavu 2:1 pak místo taktického zvolnění nadšeně útočila a byla potrestána.
  • Ve 2. kole slávisté na San Siru po bojácném výkonu podlehli Interu Milán 0:3. V utkání vystřelili celkem třikrát, na branku jen jednou.
  • Ve 3. kole Slavia zavítala na hřiště Atalanty Bergamo a odvezla si remízu 0:0. Předvedla se o hodně lépe než v Miláně. Podržel ji brankář Markovič, ale herně byla odvážnější a hrozila i směrem dopředu.
  • Ve 4. utkání Slavia po slušném výkonu podlehla doma Arsenalu 0:3. Slávisté se snažili hrát v tempu, slušně napadali, ale zkušený soupeř je nepouštěl do šancí a potrestal chyby.
  • V 5. kole Slavia remizovala v Edenu s Bilbaem 0:0. Za bod byla ráda, protože ji několikrát podržel brankář Staněk.
První tutovka Bilbaa. Brankář Staněk se chystá vyrazit střelu Sanceta zblízka.
David Douděra překonává defenzivu Bilbaa.
  • Tottenham v 1. kole doma porazil 1:0 Villarreal, potom si připsal dvě bezbrankové remízy na hřišti Bodö/Glimt a v Monaku. Ve čtvrtém kole jasně přehrál Kodaň 4:0 a minule v gólově bohatém a divácky vděčném duelu podlehl ve Francii domácímu PSG 3:5.

Jak si vedly oba týmy v posledním utkání

Tottenham – Slavia:

Výkop: úterý 9. prosince, 21:00.
Rozhodčí: Bastien - Zakrani, Berthomieu (všichni Fr.) - Bebek (video, Chor

Předpokládané sestavy:
Tottenham: Vicario - Porro, Van de Ven, Romero, Spence - Gray, Bentancur - Kudus, Simons, Richarlison - Kolo Muani.
Slavia: Staněk - Holeš, Zima, Chaloupek - Douděra, Zafeiris, Sadílek, Mbodji - Provod, Sanyang - Chytil.
Absence: Solanke (zranění), Bissouma, Dragusin, Kulusevski, Maddison, Takai (všichni zranění + nejsou na soupisce), Tel (není na soupisce) - Javorček, Vorlický (oba zranění + nejsou na soupisce), Fully, Kolář, Zmrzlý (všichni nejsou na soupisce), Chorý, Oscar (oba nejistý start).
Disciplinární ohrožení: Kolo Muani, Richarlison, Van de Ven - Mbodji (všichni 2 ŽK).

Vizitka soupeře:

Tottenham Hotspur

    • Rok založení: 1882
    • Klubové barvy: bílé dresy, tmavě modré (navy) doplňky
    • Web: tottenhamhotspur.com
    • Stadion: Tottenham Hotspur Stadium, kapacita cca 62 850 diváků
    • Trenér: Thomas Frank (od léta 2025)

Hráči Tottenhamu se radují z gólu do sítě Kodaně.

    • Současné opory:
      • Cristian Romero (stoper, kapitán)
      • Richarlison (útočník)
      • Xavi Simons (křídelník / ofenzivní záložník)
    • Úspěchy:
      • Anglická liga (First Division): 2× vítěz
      • FA Cup: 8× vítěz
      • Football League Cup: 4× vítěz
      • Pohár UEFA / Evropská liga: 3× vítěz (1972, 1984, 2025)
      • Pohár vítězů pohárů (Cup Winners’ Cup): 1× vítěz

Zajímavosti před zápasem Tottenham – Slavia:

  • Slavia a Tottenham se spolu střetly dvakrát v tehdejším Poháru UEFA. V roce 2006 anglický klub zvítězil 1:0 doma i venku, v roce 2008 slávisté doma prohráli 1:2 a v Londýně remizovali 1:1.

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

  • Slavia vyhrála jen 2 z 16 zápasů s anglickými soupeři v soutěžích UEFA
  • Slavia prohrála jediný z posledních 12 soutěžních zápasů
  • Slavia v hlavní fázi Ligy mistrů od dosud jediného vítězství v roce 2007 už 16x po sobě nevyhrála a v posledních 4 zápasech neskórovala
  • Slavia v pohárech v posledních 12 zápasech nezvítězila
  • Slavia prohrála 4 z posledních 5 venkovních pohárových utkání, v nichž ani jednou neskórovala
  • Tottenham prohrál jen úvodní z 8 zápasů s českými týmy v pohárech (v roce 1962 ve čtvrtfinále PMEZ 0:1 na Dukle)
  • Tottenham vyhrál jen minulý z posledních 6 soutěžních duelů
  • Tottenham doma v pohárech 22 utkání po sobě neprohrál, naposledy nestačil v únoru 2020 v osmifinále Ligy mistrů 0:1 na Lipsko
  • brankář Tottenhamu Antonín Kinský přestoupil na začátku roku do londýnského klubu ze Slavie
  • trenér brankářů Slavie Radek Černý působil v Tottenhamu během hráčské kariéry

Jak to vidí bookmakeři?

Podle sázkové kanceláře Tipsport je domácí Tottenham velkým favoriitem s kurzem okolo 1,45.

Tottenham – SlaviaVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy1,464,726,73
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu

6. kolo

FC Kajrat Almaty vs. Olympiakos Pireus //www.idnes.cz/sport
9.12. 16:30
  • 6.28
  • 4.57
  • 1.50
Bayern Mnichov vs. Sporting CP Lisabon //www.idnes.cz/sport
9.12. 18:45
  • 1.25
  • 6.65
  • 10.30
Tottenham vs. SK Slavia Praha //www.idnes.cz/sport
9.12. 21:00
  • 1.45
  • 4.76
  • 6.88
Saint-Gilloise vs. Olympique Marseille //www.idnes.cz/sport
9.12. 21:00
  • 2.96
  • 3.60
  • 2.33
PSV Eindhoven vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
9.12. 21:00
  • 3.07
  • 3.93
  • 2.15
AS Monaco vs. Galatasaray Istanbul //www.idnes.cz/sport
9.12. 21:00
  • 2.22
  • 3.93
  • 2.95
Inter Milán vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
9.12. 21:00
  • 2.11
  • 3.75
  • 3.29
FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt //www.idnes.cz/sport
9.12. 21:00
  • 1.17
  • 8.39
  • 14.00
Atalanta Bergamo vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
9.12. 21:00
  • 3.20
  • 3.75
  • 2.15
Villarreal vs. FC Kodaň //www.idnes.cz/sport
10.12. 18:45
  • 1.45
  • 4.81
  • 6.79
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 5 5 0 0 14:1 15
2. Paris Saint-GermainPSG 5 4 0 1 19:8 12
3. Bayern MnichovBayern 5 4 0 1 15:6 12
4. Inter MilánInter 5 4 0 1 12:3 12
5. Real MadridReal Madrid 5 4 0 1 12:5 12
6. Borussia DortmundDortmund 5 3 1 1 17:11 10
7. ChelseaChelsea 5 3 1 1 12:6 10
8. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 5 3 1 1 11:5 10
9. Manchester CityManchester City 5 3 1 1 10:5 10
10. Atalanta BergamoBergamo 5 3 1 1 6:5 10
11. Newcastle UnitedNewcastle 5 3 0 2 11:4 9
12. Atlético MadridAtlético 5 3 0 2 12:10 9
13. LiverpoolLiverpool 5 3 0 2 10:8 9
14. Galatasaray IstanbulGalatasaray 5 3 0 2 8:7 9
15. PSV EindhovenEindhoven 5 2 2 1 13:8 8
16. TottenhamTottenham 5 2 2 1 10:7 8
17. LeverkusenLeverkusen 5 2 2 1 8:10 8
18. FC BarcelonaBarcelona 5 2 1 2 12:10 7
19. FK KarabachKarabach 5 2 1 2 8:9 7
20. NeapolNeapol 5 2 1 2 6:9 7
21. Olympique MarseilleMarseille 5 2 0 3 8:6 6
22. Juventus FCJuventus 5 1 3 1 10:10 6
23. AS MonacoMonaco 5 1 3 1 6:8 6
24. Pafos FCPafos 5 1 3 1 4:7 6
25. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 5 2 0 3 5:12 6
26. BruggyBruggy 5 1 1 3 8:13 4
27. Athletic BilbaoBilbao 5 1 1 3 4:9 4
28. Eintracht FrankfurtFrankfurt 5 1 1 3 7:14 4
29. FC KodaňKodaň 5 1 1 3 7:14 4
30. Benfica LisabonBenfica 5 1 0 4 4:8 3
31. SK Slavia PrahaSlavia 5 0 3 2 2:8 3
32. Bodo/GlimtBodo/Glimt 5 0 2 3 7:11 2
33. Olympiakos PireusPireus 5 0 2 3 5:13 2
34. VillarrealVillarreal 5 0 1 4 2:10 1
35. FC Kajrat AlmatyKajrat 5 0 1 4 4:14 1
36. Ajax AmsterdamAjax 5 0 0 5 1:16 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...

Kámo, Slavia je rodina! Belaid o Jarolímovi i jediné výhře v Lize mistrů. Jak žije dnes?

Premium
Tijani Belaid v dresu pražské Slavie v roce 2009.

V životě jsme se nepotkali, ale oslovení kámo od něj slyším hned v první větě. Když zjistí, že tenhle rozhovor má být hlavně o Slavii, do telefonu úplně zjihne: „Best moments, my friend! This is my...

8. prosince 2025

A najednou to jde! Kouč Skuhravý nakopl leklé Slovácko. Bude ze záblesku něco víc?

Roman Skuhravý, trenér Slovácka, sleduje počínání svěřenců v zápase s Viktorií...

Na úsměvy ho moc neužije, takže ani po senzačním výplachu ambiciózní Plzně z jeho tváře nezmizel přísný výraz. Roman Skuhravý, stále ještě nový trenér Slovácka, byl vždycky svůj. Nikdy si moc nelámal...

8. prosince 2025  10:36

Neymar zachránil Santos a jde na operaci kolene. Mám za sebou těžké týdny, říká

Útočník Santosu Neymar se drží za hlavu v utkání s Botafogo.

Nejdražší fotbalista historie Neymar musí na další operaci s levým kolenem. Třiatřicetiletý útočník to oznámil poté, co pomohl Santosu k udržení v brazilské lize. Podrobnosti k operaci neuvedl.

8. prosince 2025  10:11

Olomoucký obránce Malý v těžkém testu obstál: Ukázal jsem, že jsem tady

Sparťanští obránci Jakub Martinec a Asger Sörensen se snaží ubránit standardku...

Nelehkou misi zvládl obstojně. V době personální nouze nastoupil fotbalový obránce Matúš Malý vůbec poprvé do základní ligové sestavy olomoucké Sigmy. Rovnou proti pražské Spartě. Hanáci nakonec...

8. prosince 2025  10:07

NEJ Z LIGY: Krušné centimetry pro Sigmu, Prekop jako Chorý i červenající se Hradec

Sparťanští fanoušci během utkání v Olomouci.

Po předposledním podzimním dějství fotbalové ligy na čele tabulky všechno při starém, Slavia vede o pět bodů před Spartou. Osmnácté kolo patřilo týmům z dolní poloviny tabulky. Poslední Slovácko...

8. prosince 2025  9:49

Fejkový hrot Daníček: Gól plus asistence. Co tady děláš? nechápal Petržela

Vlastimil Daníček se raduje z gólu, kterým pečetil výhru Slovácka nad Plzní v...

Bizarní. Šokující. Šílený. Hlavně ale překvapivě efektivní tah Vlastimilem Daníčkem na hrot přinesl fotbalistům Slovácka nebývalé gólově žně. Defenzivní specialista, který v 34 letech poprvé v životě...

8. prosince 2025

Real dohrával v devíti, Celta si z Madridu odváží dvougólové vítězství

Vinicius Junior z Realu Madrid je nespokojený.

Fotbalisté Celty Vigo šokovali Real Madrid, na jehož stadionu v 15. kole španělské ligy zvítězili 2:0. Katem královského klubu, který dohrával po vyloučení obránců Frana Garcíi a Álvara Carrerase v...

7. prosince 2025  23:34

Brighton ztratil s West Hamem, Souček hrál krátce. Guéhi vystřelil výhru Palace

Záložník Tomáš Souček z West Hamu (druhý zleva) sleduje v utkání proti...

Fotbalový reprezentant Tomáš Souček nastoupil do zápasu 15. kola anglické Premier League jen na závěrečnou pasáž. Jeho West Ham v tu chvíli vedl v Brightonu 1:0, domácí nakonec vyrovnali na konečných...

7. prosince 2025  14:55,  aktualizováno  21:05

Dávali jsme góly z ničeho, ale proti Baníku nic, mrzelo karvinského Samka

Karvinský Denny Samko v šanci před brankářem Dominikem Holcem z Baníku

Z fotbalového derby dvou klubů ze sousedních měst ve Slezsku uteklo jen deset minut, když karvinský Denny Samko běžel sám na bránu. Jenže ostravského brankáře Dominika Holce nepřekonal. A podobně to...

7. prosince 2025  20:47

Pardubice - Hradec 1:0, domácí v derby využili Čechovo vyloučení, rozhodl Lurvink

Pardubický obránce Louis Lurvink (vlevo) se společně s Abdullahim Tankem raduje...

Pardubičtí fotbalisté před týdnem obrali Spartu na jejím stadionu na Letné, teď v Chance Lize zaznamenali další velké vítězství. V neděli totiž ve východočeském derby zdolali Hradec Králové 1:0, k...

7. prosince 2025  18:04,  aktualizováno  20:40

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Adept pro fotbalovou reprezentaci: vedle Trpišovského je jím chorvatský kouč Bilič

Kouč West Hamu Slaven Bilič sleduje hrubě nepovedený zápas proti Manchesteru...

Je tu další kandidát na trenéra fotbalové reprezentace. Po Jürgenu Klinsmannovi a Fatihu Terimovi se objevuje jméno Slavena Biliče. Někdejšího chorvatského stopera, který vedl reprezentaci své země,...

7. prosince 2025  20:10

Karviná - Ostrava 0:0, Baník přežil velké šance domácích a už není poslední

Karvinský Denny Samko v šanci před brankářem Dominikem Holcem z Baníku

Několik nadějných pozic zůstalo nevyužito, a tak slezské derby vítěze nenašlo. Baník, jenž minulý víkend po sérii pěti porážek porazil Duklu, nakonec za bod ze hřiště Karviné musí být rád. Brankáři...

7. prosince 2025  15:05,  aktualizováno  18:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.