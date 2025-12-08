Kde sledovat zápas Tottenham – Slavia živě?
Zápas 6. kola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3 a platforma Oneplay. Duel začíná v úterý 9. prosince 2025 od 21:00.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas Tottenham – Slavia můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.
Jak se soupeřům daří v Lize mistrů?
- Slavia v 1. kole remizovala s Bodö/Glimt 2:2. Zápas měla skvěle rozehraný, jenže ztratila dvoubrankové vedení. Za stavu 2:1 pak místo taktického zvolnění nadšeně útočila a byla potrestána.
- Ve 2. kole slávisté na San Siru po bojácném výkonu podlehli Interu Milán 0:3. V utkání vystřelili celkem třikrát, na branku jen jednou.
- Ve 3. kole Slavia zavítala na hřiště Atalanty Bergamo a odvezla si remízu 0:0. Předvedla se o hodně lépe než v Miláně. Podržel ji brankář Markovič, ale herně byla odvážnější a hrozila i směrem dopředu.
- Ve 4. utkání Slavia po slušném výkonu podlehla doma Arsenalu 0:3. Slávisté se snažili hrát v tempu, slušně napadali, ale zkušený soupeř je nepouštěl do šancí a potrestal chyby.
- V 5. kole Slavia remizovala v Edenu s Bilbaem 0:0. Za bod byla ráda, protože ji několikrát podržel brankář Staněk.
- Tottenham v 1. kole doma porazil 1:0 Villarreal, potom si připsal dvě bezbrankové remízy na hřišti Bodö/Glimt a v Monaku. Ve čtvrtém kole jasně přehrál Kodaň 4:0 a minule v gólově bohatém a divácky vděčném duelu podlehl ve Francii domácímu PSG 3:5.
Jak si vedly oba týmy v posledním utkání
- Slavia v sobotním ligovém utkání zvítězila na hřišti Teplic 2:1.
- Tottenham v sobotním duelu Premier League zdolal Brentford 2:0.
Tottenham – Slavia:
Výkop: úterý 9. prosince, 21:00.
Předpokládané sestavy:
Vizitka soupeře:
Tottenham Hotspur
Zajímavosti před zápasem Tottenham – Slavia:
- Slavia a Tottenham se spolu střetly dvakrát v tehdejším Poháru UEFA. V roce 2006 anglický klub zvítězil 1:0 doma i venku, v roce 2008 slávisté doma prohráli 1:2 a v Londýně remizovali 1:1.
Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat
- Slavia vyhrála jen 2 z 16 zápasů s anglickými soupeři v soutěžích UEFA
- Slavia prohrála jediný z posledních 12 soutěžních zápasů
- Slavia v hlavní fázi Ligy mistrů od dosud jediného vítězství v roce 2007 už 16x po sobě nevyhrála a v posledních 4 zápasech neskórovala
- Slavia v pohárech v posledních 12 zápasech nezvítězila
- Slavia prohrála 4 z posledních 5 venkovních pohárových utkání, v nichž ani jednou neskórovala
- Tottenham prohrál jen úvodní z 8 zápasů s českými týmy v pohárech (v roce 1962 ve čtvrtfinále PMEZ 0:1 na Dukle)
- Tottenham vyhrál jen minulý z posledních 6 soutěžních duelů
- Tottenham doma v pohárech 22 utkání po sobě neprohrál, naposledy nestačil v únoru 2020 v osmifinále Ligy mistrů 0:1 na Lipsko
- brankář Tottenhamu Antonín Kinský přestoupil na začátku roku do londýnského klubu ze Slavie
- trenér brankářů Slavie Radek Černý působil v Tottenhamu během hráčské kariéry
Jak to vidí bookmakeři?
Podle sázkové kanceláře Tipsport je domácí Tottenham velkým favoriitem s kurzem okolo 1,45.
|Tottenham – Slavia
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|1,46
|4,72
|6,73