Nejhorší finále a zároveň záchranný kruh. Věříte spíš United, nebo Tottenhamu?

Finále Evropské ligy bude letos ryze anglické, což tady už v minulosti bylo. Ještě nikdy na sebe ale v zápase o pohárovou trofej nenarazily týmy, které by byly v domácích soutěžích takhle nízko.

Tottenham – Manchester United ve středu od 21:00 ONLINE

Šestnáctý Manchester United ze sedmatřiceti ligových duelů osmnáct prohrál, má výrazně negativní skóre a na vítězství v Premier League čeká od 16. března.

Sedmnáctý Tottenham posbíral dokonce jedenadvacet porážek, což je negativní klubový rekord. Skóre má sice mírně pozitivní, přesto ho straší 61 inkasovaných branek, nejvíc po trojici sestupujících. Ligové vítězství zapsal naposledy 6. dubna a od té doby už se soustředí výhradně na pohárovou soutěž.

Nedivte se.

Ve hře je nejen trofej, ale i Liga mistrů, kterou má vítěz druhé nejprestižnější evropské soutěže v příští sezoně zajištěnou. S ní jsou spojené tučné finanční prémie, bonusy i lákadlo pro posily.

„Zejména pro Manchester United, který řeší výrazné ekonomické problémy, je to po finanční stránce nejdůležitější zápas v klubové historii,“ myslí si Kieran Maguire, ekonom a fotbalový expert.

„Nejde jen o peníze, které obdržíte od UEFA, ale také příjmy ze vstupenek, vysílacích práv a od sponzorů,“ pokračuje Maguire v rozhovoru pro BBC. „I když tomu současné postavení neodpovídá, United mají stále jeden z nejdražších kádrů v celé Anglii a taky spoustu dluhů, které je potřeba uhradit.“

I Tottenhamu by finanční injekce z Evropy pochopitelně pomohla, byť pro klub s kohoutem ve znaku by měl zisk trofeje spíš symbolickou hodnotu. Na vítězství v jedné z top soutěží čeká dlouhých sedmnáct let.

Kdo vyhraje finále Evropské ligy? Tottenham 28 %(5 hlasů) Manchester United 72 %(13 hlasů)

„Pro lidi, kteří jsou s klubem spojení, je to zcela zásadní,“ tuší trenér Ange Postecoglou, který je už dobrý půl rok na odstřel a na lavičce ho nejspíš nespasí, ani když zvítězí. „Ve finále je úplně jedno, co bylo a nebylo. Předchozí forma i vzájemná utkání jsou naprosto nepodstatné. Všichni dobře vědí, co je v sázce,“ podotýká Postecoglou.

Tottenham, na jehož evropské soupisce schází český brankář Antonín Kinský, potřebuje porazit Manchester United počtvrté v sezoně. Zvládl to dvakrát v lize (3:0 venku a 1:0 doma) i ve čtvrtfinále domácího Ligového poháru (4:3 doma).

„Naše i jejich sezona jsou si dost podobné. Trpěli jsme, měli jsme spoustu zraněných a nebyli jsme schopní najít ten správný rytmus,“ pokrčil rameny Harry Maguire, stoper United, který se během jarní jízdy Evropou několikrát objevil i jako záskok na hrotu.

Přesnou hlavičkou na konci prodloužení třeba rozhodl o senzačním obratu ve čtvrtfinále s Lyonem. Výhra 5:4 na Old Trafford byla pro trápícího se giganta momentem sezony.

Nyní potřebují další.

„Věříme, že máme dostatek kvality i schopností, abychom utkání zvládli. Jsme připravení vymáčknout se na maximum,“ slibuje Maguire.

„Finále můžete buď vyhrát, nebo nic,“ navázal na něj trenér Rúben Amorim. „Nikdo si nepamatuju žádného finalistu. Kdybychom to nezvládli, byla by to pro nás všechny ztráta času,“ tvrdí otevřeně.

Bude to pošesté, co se v jedné z evropských soutěžích odehraje ryze anglické finále. Tottenham v roce 1972 ve finále Poháru UEFA předčil Wolverhampton, ale před šesti lety v Lize mistrů nestačil na Liverpool.

Manchester United v květnu 2008 zdolal v Champions League na penalty Chelsea. Ta zase porazila v roce 2019 ve finále Evropské ligy Arsenal a o dva roky později skolila v rozhodujícím utkání Ligy mistrů také Manchester City.

Jaký výsledek se zrodí večer v Bilbau?

Není náhoda, že finále nejhůř postavených týmů v ligových soutěžích se hraje zrovna v sezoně, kdy po velké pohárové rekonstrukci nově nepropadaly do vyřazovací fáze kluby z Ligy mistrů.

Záchranný kruh je volný. Kdo k němu doplave první?