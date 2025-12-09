ONLINE: Tottenham - Slavia, hrají Sanyang či Chytil, v základu čtyři stopeři

Slavia z předchozích pěti zápasů třikrát remizovala (Bodö/Glimt, Atalanta a Athletic Bilbao) a dvakrát prohrála – na Interu Milán a doma s Arsenalem.
Čeká ji třetí venkovní zápas a pokud chce pomýšlet na postup mezi nejlepších čtyřiadvacet klubů soutěže, potřebuje vyhrát. Další remíza může být málo, když ji v lednu čeká doma Barcelona a na závěr na Kypru tamní Pafos.
Trenér Trpišovský zvolil následující sestavu: Staněk – Holeš, Chaloupek, Ogbu, Zima – Douděra, Moses, Provod, Sadílek, Sanyang – Chytil.
Tottenham, který naposled v Paříži dostal pět branek od obhájce trofeje, se s osmi body drží na šestnácté příčce společné tabulky, Slavia je dvaatřicátá z šestatřiceti.
Půjde už o páté vzájemné utkání mezi oběma týmy, ty předchozí se však odehrály ještě v Poháru UEFA před takřka 20 lety. Tottenham vyhrál třikrát a jednou zápas skončil remízou.
Před výkopem se s domácími fanoušky přijde rozloučit křídelník Son Hung-min, jenž se na stadion Tottenhamu vrací poprvé od svého letního odchodu do zámořské MLS.
Vicario – Porro, C. Romero (C), van de Ven, Spence – Palhinha, Gray – Kudus, Simons, Odobert – Richarlison.
Staněk – Holeš (C), Chaloupek, Ogbu, Zima – Douděra, Moses, Provod, Sadílek, Sanyang – Chytil.
Kinský, Gunter – Danso, Tel, Bergvall, Sarr, Bentancur, B. Davies, Kolo Muani, Scarlett, Olusesi, Williams-Barnett.
Markovič – Cham, Hašioka, Kušej, Zafeiris, Mbodji, Bořil, Oscar, Chorý, Schranz, Vlček, Prekop.
Rozhodčí: Bastien – Berthomieu, Zakrani (vš. FRA)