Wiesner po ostudě: Bojovat, bojovat, bojovat. Jinak se z toho nedostaneme

Smát se, nebo brečet? Po takové ostudě to vyjde nastejno.

„Potkali jsme světový tým, takže si z toho taky můžeme i něco vzít a poučit se. Výsledek samozřejmě dobrý není,“ řekl.

Co si lze z takové nálože vzít?

Jejich mentalitu, techniku, rychlost, strategii, sílu, protiútoky. V nich jsou fakt dobří. Celkově hráli velmi dobře. Já vím, ten výsledek, no.

Je šílený, jak jste se na hřišti cítil? Zmar, naštvaní, rezignace?

Když budu slušný, tak hodně naštvaně. Co má člověk dělat, bohužel. Padalo jim to tam, jejich kvalita je velká a oni ji těmi góly podtrhli.

I když proti vám hráli mistři světa a další špičkoví fotbalisté, ke gólům jste jim pomohli obrovskými chybami. To nelze odehrát zápas bez nich?

Těch chyb děláme moc a Atlético je hodně dobré při protiútocích. Všechny ty naše chyby pramení z toho, že to člověk chce zvrátit, nějak je přelstít.

V krizi jste už dva měsíce, plácáte se v tom, jste psychicky dole. Jak z toho ven?

Těžká otázka. Celkově je na nás ve Spartě velký tlak, což je normální, když jste v největším klubu v Česku. Jak se z toho dostat? Bojovat. Držet se plánu, který trenéři nastaví. Věřit tomu a jít za tím. A hlavně bojovat.

Pravý obránce Sparty Tomáš Wiesner (28) zakládá akci v utkání proti Atlétiku.

Než jste dostali první gól, nebylo to z vaší strany špatné. Co se pak změnilo?

Drželi jsme se plánu, bohužel nás potrestali po naší první chybě. Proti takovému týmu je pak složité se z toho dostat. Když je to o jeden o dva góly, ještě se s tím něco dělat dá. Ale oni si to pak pohlídali.

Bylo to několikátý nepovedený zápas za sebou, ale fanoušci za vámi pořád stojí. I po zápase skandovali, ale když jste od tribuny odešli, začali pískat. Co se stalo?

Nikdo není nadšený, jak to dopadlo. Podle mě to bylo spíš v emocích. Stojí při nás opravdu dlouho, to máte pravdu. Není to pro ně jednoduché období, ale já pevně věřím, že už o víkendu se to konečně otočí. Budeme dělat všechno, aby se to změnilo a udělali jsme jim radost.