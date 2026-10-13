Formule, judo a teď Liga mistrů. Slávista Vlček z Baku: O čekání na výhru nemluvíme

Poprvé a patrně i naposledy jde v aktuálním ročníku do zápasu Ligy mistrů coby favorit.
Bookmakeři červenobílým věří, nicméně Tomáš Vlček, slávistický stoper, varuje: „Uvědomujeme si, že Sabah je ze všech týmů, na které narazíme, papírově nejslabší. Ale do soutěže, jako je tahle, se opravdu nedostane jen tak někdo.“
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Sabah, klub z nedaleké osady Masazir, vznikl teprve před devíti lety a na evropské scéně je totálním nováčkem. V předchozích třech letech se přes pohárové kvalifikace snažil projít marně. Na jaře ale poprvé v krátké historii ovládl domácí soutěž a proklouzl přímo do Champions League.
V mistrovské větvi kvalifikace postupně vyřadil velšský The New Saints, finský KuPS, dánský Aarhus a izraelskou Beer Ševu, což byla nečekaná sláva.
Při velké premiéře prohrál 0:4 na Old Trafford s Manchesterem United. V úterý večer bude hrát základní fázi Ligy mistrů poprvé v Baku na Olympijském stadionu, kam by podle místních mohlo dorazit na 40 tisíc diváků.
„Já mám podobné příběhy rád a už se těším na zápas,“ líčil přímo z Ázebájdžánu obránce Vlček.
Při absenci zraněného Chaloupka by neměl chybět v základní sestavě. On, kterému bylo šest let, když Slavia v nejslavnější soutěži vyhrála v roce 2007 poprvé. A dosud i naposledy.
Série trvá už dvacet zápasů.
„Nepamatuju si, co jsem dělal tehdy,“ rozesmál se. „A ani se o tom čekání s klukama v kabině příliš nebavíme, abychom se zbytečně nedostávali pod tlak.“
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V prvním kole Slavia ještě na začátku nastaveného času a v deseti vedla nad francouzským Lens 2:1, ale po kolapsu v závěru prohrála 2:3.
„Bylo to blízko. A na to, co se v tom zápase všechno stalo, byl výkon výborný. I proto nezbývá, než si z toho vzít to pozitivní a v Baku tři body konečně urvat,“ burcoval Vlček na tiskové konferenci, než vyrazil do půvabně nasvícené arény na předzápasový trénink.
Stadion, který zvenku bliká do tmy jako obrovitý pohyblivý billboard, českému fotbalu nikdy moc nepřál, což Slavia potřebuje zlomit.
Legendární Petr Čech, tehdy chytající za Arsenal, zde na závěr fenomenální kariéry schytal ve finále Evropské ligy čtyřgólový výprask od Chelsea.
Pro národní tým tady zase dva roky nato skončila ve čtvrtfinále s Dánskem jinak úspěšná pouť covidovým Eurem.
Mimochodem, ani Sabah tu není vyloženě doma, ligové zápasy hraje na menším stadionu v Masaziru a národní arénu si podobně jako další ázerbájdžánské kluby půjčuje pouze na zápasy v evropských pohárech. V Lize mistrů sem vedle Slavie zavítá ještě Dortmund, Barcelona a Neapol.
„Soupeř nás má nastudované, viděli výsledky a určitě dobře ví, že jsme v Lize mistrů dlouho nevyhráli, možná budou motivovanější,“ řekl Vlček. „Nemyslím si ale, že by nějak změnili hru a zkoušeli něco jiného, než jsme u nich viděli v předkolech. Musíme se připravit, předvést dobrý výkon.“
A pak? Slavia věří, že z Baku přiveze vítězství.