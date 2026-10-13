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Formule, judo a teď Liga mistrů. Slávista Vlček z Baku: O čekání na výhru nemluvíme

Jiří Čihák
  7:35
Tomáš Vlček a trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před utkáním...

Tomáš Vlček a trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před utkáním Ligy mistrů v Baku. | foto: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Tomáš Vlček hovoří s novináři na tiskové konferenci před utkáním Ligy mistrů v...
Jindřich Trpišovský hovoří s novináři na tiskové konferenci před utkáním Ligy...
Trénink fotbalistů Slavie na Olympijském stadionu v Baku před zápasem proti...
Olympijský stadion v Baku den před zápasem Slavie proti Sabahu.
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Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu - Koncem září duněly v ulicích Baku monoposty F1 a ještě v pondělí v poledne dělníci v centru města, přímo pod hradbami historické čtvrti, rozebírali poslední montované tribuny, které tady kvůli Velké ceně stály. Taky judisté se v pulzující metropoli na dohled ropných plošin v posledních dnech ohřáli kvůli šampionátu, z kterého si bronzový Lukáš Krpálek odvezl už šestou světovou medaili v kariéře. Bude silný vítr od Kaspického moře večer foukat i pro fotbalovou Slavii?

Poprvé a patrně i naposledy jde v aktuálním ročníku do zápasu Ligy mistrů coby favorit.

Bookmakeři červenobílým věří, nicméně Tomáš Vlček, slávistický stoper, varuje: „Uvědomujeme si, že Sabah je ze všech týmů, na které narazíme, papírově nejslabší. Ale do soutěže, jako je tahle, se opravdu nedostane jen tak někdo.“

Slavia favoritem? Snad to potvrdíme, věří Trpišovský. Sabah přirovnal k Barceloně

Sabah, klub z nedaleké osady Masazir, vznikl teprve před devíti lety a na evropské scéně je totálním nováčkem. V předchozích třech letech se přes pohárové kvalifikace snažil projít marně. Na jaře ale poprvé v krátké historii ovládl domácí soutěž a proklouzl přímo do Champions League.

V mistrovské větvi kvalifikace postupně vyřadil velšský The New Saints, finský KuPS, dánský Aarhus a izraelskou Beer Ševu, což byla nečekaná sláva.

Při velké premiéře prohrál 0:4 na Old Trafford s Manchesterem United. V úterý večer bude hrát základní fázi Ligy mistrů poprvé v Baku na Olympijském stadionu, kam by podle místních mohlo dorazit na 40 tisíc diváků.

Olympijský stadion v Baku den před zápasem Slavie proti Sabahu.

„Já mám podobné příběhy rád a už se těším na zápas,“ líčil přímo z Ázebájdžánu obránce Vlček.

Při absenci zraněného Chaloupka by neměl chybět v základní sestavě. On, kterému bylo šest let, když Slavia v nejslavnější soutěži vyhrála v roce 2007 poprvé. A dosud i naposledy.

Série trvá už dvacet zápasů.

„Nepamatuju si, co jsem dělal tehdy,“ rozesmál se. „A ani se o tom čekání s klukama v kabině příliš nebavíme, abychom se zbytečně nedostávali pod tlak.“

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V prvním kole Slavia ještě na začátku nastaveného času a v deseti vedla nad francouzským Lens 2:1, ale po kolapsu v závěru prohrála 2:3.

„Bylo to blízko. A na to, co se v tom zápase všechno stalo, byl výkon výborný. I proto nezbývá, než si z toho vzít to pozitivní a v Baku tři body konečně urvat,“ burcoval Vlček na tiskové konferenci, než vyrazil do půvabně nasvícené arény na předzápasový trénink.

Stadion, který zvenku bliká do tmy jako obrovitý pohyblivý billboard, českému fotbalu nikdy moc nepřál, což Slavia potřebuje zlomit.

Petr Čech z Arsenalu nezastavil střelu Pedra Rodrigueze z Chelsea.
Alex Král utěšuje Tomáše Kalase (na zemi).

Legendární Petr Čech, tehdy chytající za Arsenal, zde na závěr fenomenální kariéry schytal ve finále Evropské ligy čtyřgólový výprask od Chelsea.

Pro národní tým tady zase dva roky nato skončila ve čtvrtfinále s Dánskem jinak úspěšná pouť covidovým Eurem.

Mimochodem, ani Sabah tu není vyloženě doma, ligové zápasy hraje na menším stadionu v Masaziru a národní arénu si podobně jako další ázerbájdžánské kluby půjčuje pouze na zápasy v evropských pohárech. V Lize mistrů sem vedle Slavie zavítá ještě Dortmund, Barcelona a Neapol.

„Soupeř nás má nastudované, viděli výsledky a určitě dobře ví, že jsme v Lize mistrů dlouho nevyhráli, možná budou motivovanější,“ řekl Vlček. „Nemyslím si ale, že by nějak změnili hru a zkoušeli něco jiného, než jsme u nich viděli v předkolech. Musíme se připravit, předvést dobrý výkon.“

A pak? Slavia věří, že z Baku přiveze vítězství.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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2. kolo

Sabah Baku vs. SK Slavia Praha //www.idnes.cz/sport
13.10. 18:45
  • 3.57
  • 3.80
  • 2.06
Racing Lens vs. Sporting CP Lisabon //www.idnes.cz/sport
13.10. 18:45
  • 2.62
  • 3.80
  • 2.62
Villarreal vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 2.13
  • 3.89
  • 3.31
Viking FK Stavanger vs. Bayern Mnichov //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 21.70
  • 12.30
  • 1.11
RB Lipsko vs. PSV Eindhoven //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 1.63
  • 4.93
  • 4.68
Inter Milán vs. Bruggy //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 1.25
  • 6.73
  • 11.70
Galatasaray Istanbul vs. FC Barcelona //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 8.93
  • 6.96
  • 1.28
Atlético Madrid vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 1.98
  • 3.92
  • 3.72
Arsenal vs. Lille //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 1.21
  • 6.95
  • 15.40
Feyenoord Rotterdam vs. Como //www.idnes.cz/sport
14.10. 18:45
  • 3.47
  • 4.22
  • 1.93
Kompletní los
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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 1 1 0 0 6:1 3
2. Bayern MnichovBayern 1 1 0 0 5:0 3
3. FC BarcelonaBarcelona 1 1 0 0 5:1 3
4. Manchester UnitedManchester Utd. 1 1 0 0 4:0 3
5. ComoComo 1 1 0 0 4:1 3
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 1 1 0 0 3:1 3
7. StuttgartStuttgart 1 1 0 0 3:1 3
8. Manchester CityManchester City 1 1 0 0 2:0 3
9. Aston VillaAston Villa 1 1 0 0 3:2 3
10. Real BetisBetis 1 1 0 0 3:2 3
11. Racing LensLens 1 1 0 0 3:2 3
12. Borussia DortmundDortmund 1 1 0 0 3:2 3
13. LiverpoolLiverpool 1 1 0 0 2:1 3
14. Real MadridReal Madrid 1 1 0 0 2:1 3
15. ArsenalArsenal 1 1 0 0 1:0 3
16. AEK AtényAEK Atény 1 1 0 0 1:0 3
17. AS ŘímAS Řím 1 0 1 0 1:1 1
18. Šachtar DoněckŠachtar 1 0 1 0 1:1 1
19. PSV EindhovenEindhoven 1 0 1 0 1:1 1
20. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 1 0 1 0 1:1 1
21. VillarrealVillarreal 1 0 0 1 2:3 0
22. BruggyBruggy 1 0 0 1 2:3 0
23. LilleLille 1 0 0 1 2:3 0
24. SK Slavia PrahaSlavia 1 0 0 1 2:3 0
25. Atlético MadridAtlético 1 0 0 1 1:2 0
26. Inter MilánInter 1 0 0 1 1:2 0
27. LASK LinzLinz 1 0 0 1 0:1 0
28. NeapolNeapol 1 0 0 1 0:1 0
29. Galatasaray IstanbulGalatasaray 1 0 0 1 1:3 0
30. Viking FK StavangerViking 1 0 0 1 1:3 0
31. FC PortoPorto 1 0 0 1 0:2 0
32. RB LipskoRB Lipsko 1 0 0 1 1:4 0
33. Feyenoord RotterdamFeyenoord 1 0 0 1 1:5 0
34. Sabah BakuSabah 1 0 0 1 0:4 0
35. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 1 0 0 1 1:6 0
36. Bodo/GlimtBodo/Glimt 1 0 0 1 0:5 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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