Odjíždíme se vztyčenou hlavou, říká obránce Vlček. Chválil fanoušky Slavie

Od naší zpravodajky v Itálii - S těžkýma nohama opouštěl slávistický obránce Tomáš Vlček v úterý před půlnocí stadion San Siro. Měl toho až až. „Valil se na nás jeden útok za druhým. Pořád a pořád,“ kroutil hlavou po prohře 0:3 s Interem Milán ve fotbalové Lize mistrů. „Výsledek je hořký, ale teď už musíme myslet jen na nedělní derby na Letné.“
Slávistický obránce Tomáš Vlček odkopává míč v utkání s Interem.

Slávistický obránce Tomáš Vlček odkopává míč v utkání s Interem.

Slávistický stoper Štěpán Chaloupek (vpravo) v souboji o míč s Marcusem...
Momentka z utkání Ligy mistrů mezi Interem a Slavií. S balonem slávista...
Dvougólový střelec Lautaro Martínez z Interu střídá, vedle něj Daiki Hašioka ze...
Cristian Chivu, kouč fotbalistů Interu, v utkání proti Slavii.
Ten kluk má v kariéře docela pech. Loni v létě si těžce zranil koleno a čekala ho dlouhá pauza. Letos v létě zas dostal po kousnutí od klíštěte zánět mozkových blan. Jak prozradil trenér Jindřich Trpišovský, ještě před měsícem nemohl přeběhnout hřiště.

„Měl jsem těžší období, ale teď už jsem fit,“ oddychne si 24letý Vlček. „Když dostanu důvěru, jsem vždy připraven klukům pomoct. Jedno jestli v Brozanech, nebo teď na San Siru proti Interu Milán.“

Nebyl to občas kolotoč?
Jo, extrémně těžký zápas. Inter řešil situace v takové rychlosti, že nedokážete zareagovat. Pak vystřídají dva útočníky a na hřiště přijde stejná kvalita. Ale jsem na náš tým hrdý. Spousta z nás nemohla vyčerpáním ani odejít ze hřiště, nechali jsme tam všechno. Nezalezli jsme na vápno a jen nebránili. Můžeme odejít se vztyčenou hlavou.

Největší zápas mého života. Ale vyždímal nás, říká Chaloupek. Na San Siru zažil lekci

Ale v útoku jste prakticky neudrželi balon.
Stopeři Interu to dělali našim útočníkům těžké, nedařilo se nám zůstat na míči déle, valil se na nás jeden útok za druhým, bránili jsme s vypětím všech sil.

Loni proti AC Milán vás tu u jednoho gólu vykoupal Rafael Leao, teď u druhé trefy Interu Marcus Thuram.
Udělali to skvěle a v extrémní rychlosti. Šel jsem do skluzu, chtěl jsem ho vytlačit do strany, ale on poslal míč do vápna, kde ho Dumfries jen doklepl za Jindrova záda.

Co jste vlastně říkali brankáři Staňkovi po jeho minele?
Že se nic neděje, že za něj zamakáme. Šlo na něj snad padesát míčů a jednou udělal chybu, stane se. Snažili jsme se ho podpořit, je to fantastický gólman. A má silnou hlavu, poradí si sám, nic to s ním neudělá.

Největší zápas mého života. Ale vyždímal nás, říká Chaloupek. Na San Siru zažil lekci

V hledišti jste ale vyhráli, slávističtí fanoušci byli i díky bojkotu tribuny Curva Nord hodně slyšet.
Je úžasné, že přijedou v takovém počtu, přes čtyři tisíce lidí. Přitom někteří jdou další den do práce. Jsme rádi, že se o ně můžeme opřít.

