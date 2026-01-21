Na mě takhle hrát nebudeš, to je výzva. Jak se slávista Vlček chystá na Barcelonu

Loni na podzim nastoupil na Interu, na Tottenhamu, v Bergamu i doma proti Arsenalu. Přidá brzy pětadvacetiletý stoper další zářez? „Když šanci dostanu, bude to pro mě největší zápas kariéry.“
Slavia – Barcelona
středa 21.00
rozhodčí: Kavanagh - Cook, Hussin (všichni Anglie)
Předpokládaná sestava Slavie: Staněk – Holeš (Vlček), Zima, Chaloupek – Douděra, Moses, Sadílek, Bořil – Provod, Chorý, Sanyang.
Sedmý zápas v základní fázi, Slavia má tři body za remízy s Bodö/Glimt, v Bergamu a doma s Bilbaem. Prohrála s Arsenalem, na Tottenhamu a na Interu. Příští týden hraje na Kypru proti Pafosu. Pokud by obě lednová utkání základní fáze vyhrála, má naději na postup do vyřazovací fáze.
Loni v létě prodělal meningitidu, nastupovat začal až koncem září, když se rozjížděla právě Liga mistrů. Pak už v sestavě chyběl málokdy.
Barcelona má pro něj zvláštní význam.
„Odmalička jsem se na ni díval v televizi a to mi vydrželo dodnes. Rád ji sleduju, když je možnost. Barcelona je jeden z největších klubů na světě, pro mě možná i ten největší. Mají skvělé hráče, fantastický tým. Hrát s nimi je obrovský zážitek. Moc si vážím, že sem přijedou. Aspoň si vyzkoušíme, jak na tom jsme.“
Pokud Vlček nastoupí, zřejmě bude na své pravé straně nahánět brazilského útočníka Raphinhu, jednoho z nejlepších ofenzivních hráčů současnosti. Naopak trápit slávisty nebude Yamal, největší hvězda týmu, který má trest.
„Chceme se rovnat s těmi nejlepšími. To je zážitek. Když můžete bránit takové hráče, kteří si z obránců dělají legraci, tak je to výzva. Ukázat jim, že na mě takhle hrát nebudeš. A že tu není Yamal? Ostatní nejsou o moc horší. Člověk si nevybere, kdo na něj vyjde. Na místo v sestavě se tam stojí fronta,“ přemítal Vlček.
Slavia si i tak věří.
„Kvalitu mají enormní, ale pořád je to jen fotbal. Velkou výhodou je, že hrajeme doma, naši fanoušci nás ženou každý zápas. A teď po zimní přestávce jsou na fotbal natěšení jako my,“ říká slávistický odchovanec.
„Slavia i oni by si už zasloužili, abychom v Lize mistrů konečně vyhráli. Kdyby se to povedlo proti Barceloně, bylo by to o to sladší.“