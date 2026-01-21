Na mě takhle hrát nebudeš, to je výzva. Jak se slávista Vlček chystá na Barcelonu

Autor:
  7:41
Když v Edenu hrála Barcelona naposled, on byl na podzim 2019 jako starší dorostenec na hostování v druholigovém Ústí nad Labem. Ve středu večer se fotbalový gigant vrátí a slávista Tomáš Vlček už bude u toho. „Pro mě je každý zápas za Slavii ten největší. Ale takového soupeře jsem ještě nepotkal, o tom se nemusíme bavit,“ podotýká.
Slávistický obránce Tomáš Vlček na tiskové konferenci před utkáním Ligy mistrů...

Slávistický obránce Tomáš Vlček na tiskové konferenci před utkáním Ligy mistrů s Barcelonou. | foto: ČTK

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský (vpravo) a obránce Tomáš Vlček na tiskové...
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský (vpravo) a obránce Tomáš Vlček na tiskové...
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před utkáním Ligy...
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před utkáním Ligy...
5 fotografií

Loni na podzim nastoupil na Interu, na Tottenhamu, v Bergamu i doma proti Arsenalu. Přidá brzy pětadvacetiletý stoper další zářez? „Když šanci dostanu, bude to pro mě největší zápas kariéry.“

Slavia – Barcelona

středa 21.00

rozhodčí: Kavanagh - Cook, Hussin (všichni Anglie)

Předpokládaná sestava Slavie: Staněk – Holeš (Vlček), Zima, Chaloupek – Douděra, Moses, Sadílek, Bořil – Provod, Chorý, Sanyang.

Sedmý zápas v základní fázi, Slavia má tři body za remízy s Bodö/Glimt, v Bergamu a doma s Bilbaem. Prohrála s Arsenalem, na Tottenhamu a na Interu. Příští týden hraje na Kypru proti Pafosu. Pokud by obě lednová utkání základní fáze vyhrála, má naději na postup do vyřazovací fáze.

Loni v létě prodělal meningitidu, nastupovat začal až koncem září, když se rozjížděla právě Liga mistrů. Pak už v sestavě chyběl málokdy.

Barcelona má pro něj zvláštní význam.

„Odmalička jsem se na ni díval v televizi a to mi vydrželo dodnes. Rád ji sleduju, když je možnost. Barcelona je jeden z největších klubů na světě, pro mě možná i ten největší. Mají skvělé hráče, fantastický tým. Hrát s nimi je obrovský zážitek. Moc si vážím, že sem přijedou. Aspoň si vyzkoušíme, jak na tom jsme.“

Pokud Vlček nastoupí, zřejmě bude na své pravé straně nahánět brazilského útočníka Raphinhu, jednoho z nejlepších ofenzivních hráčů současnosti. Naopak trápit slávisty nebude Yamal, největší hvězda týmu, který má trest.

„Chceme se rovnat s těmi nejlepšími. To je zážitek. Když můžete bránit takové hráče, kteří si z obránců dělají legraci, tak je to výzva. Ukázat jim, že na mě takhle hrát nebudeš. A že tu není Yamal? Ostatní nejsou o moc horší. Člověk si nevybere, kdo na něj vyjde. Na místo v sestavě se tam stojí fronta,“ přemítal Vlček.

Trpišovský před Barcelonou: Nejhorší je, když hráči musíte říct, že není v sestavě

Slavia si i tak věří.

„Kvalitu mají enormní, ale pořád je to jen fotbal. Velkou výhodou je, že hrajeme doma, naši fanoušci nás ženou každý zápas. A teď po zimní přestávce jsou na fotbal natěšení jako my,“ říká slávistický odchovanec.

„Slavia i oni by si už zasloužili, abychom v Lize mistrů konečně vyhráli. Kdyby se to povedlo proti Barceloně, bylo by to o to sladší.“

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

7. kolo

FK Karabach vs. Eintracht Frankfurt //www.idnes.cz/sport
21.1. 18:45
  • 3.08
  • 3.99
  • 2.21
Galatasaray Istanbul vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
21.1. 18:45
  • 3.34
  • 3.86
  • 2.13
SK Slavia Praha vs. FC Barcelona //www.idnes.cz/sport
21.1. 21:00
  • 8.24
  • 6.07
  • 1.33
Newcastle United vs. PSV Eindhoven //www.idnes.cz/sport
21.1. 21:00
  • 1.38
  • 5.72
  • 7.30
Olympique Marseille vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
21.1. 21:00
  • 3.84
  • 3.95
  • 1.94
Juventus FC vs. Benfica Lisabon //www.idnes.cz/sport
21.1. 21:00
  • 1.76
  • 3.82
  • 5.00
Chelsea vs. Pafos FC //www.idnes.cz/sport
21.1. 21:00
  • 1.14
  • 9.71
  • 19.00
Bayern Mnichov vs. Saint-Gilloise //www.idnes.cz/sport
21.1. 21:00
  • 1.12
  • 10.50
  • 23.70
Atalanta Bergamo vs. Athletic Bilbao //www.idnes.cz/sport
21.1. 21:00
  • 1.79
  • 3.78
  • 4.82

8. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

7. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 7 7 0 0 20:2 21
2. Real MadridReal Madrid 7 5 0 2 19:8 15
3. Bayern MnichovBayern 6 5 0 1 18:7 15
4. TottenhamTottenham 7 4 2 1 15:7 14
5. Paris Saint-GermainPSG 7 4 1 2 20:10 13
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 7 4 1 2 14:9 13
7. Manchester CityManchester City 7 4 1 2 13:9 13
8. Atalanta BergamoBergamo 6 4 1 1 8:6 13
9. Inter MilánInter 7 4 0 3 13:7 12
10. Atlético MadridAtlético 6 4 0 2 15:12 12
11. LiverpoolLiverpool 6 4 0 2 11:8 12
12. Borussia DortmundDortmund 7 3 2 2 19:15 11
13. Newcastle UnitedNewcastle 6 3 1 2 13:6 10
14. ChelseaChelsea 6 3 1 2 13:8 10
15. FC BarcelonaBarcelona 6 3 1 2 14:11 10
16. Olympique MarseilleMarseille 6 3 0 3 11:8 9
17. Juventus FCJuventus 6 2 3 1 12:10 9
18. Galatasaray IstanbulGalatasaray 6 3 0 3 8:8 9
19. LeverkusenLeverkusen 7 2 3 2 10:14 9
20. AS MonacoMonaco 7 2 3 2 8:14 9
21. PSV EindhovenEindhoven 6 2 2 2 15:11 8
22. Olympiakos PireusPireus 7 2 2 3 8:13 8
23. NeapolNeapol 7 2 2 3 7:12 8
24. FC KodaňKodaň 7 2 2 3 11:17 8
25. FK KarabachKarabach 6 2 1 3 10:13 7
26. BruggyBruggy 7 2 1 4 12:17 7
27. Bodo/GlimtBodo/Glimt 7 1 3 3 12:14 6
28. Benfica LisabonBenfica 6 2 0 4 6:8 6
29. Pafos FCPafos 6 1 3 2 4:9 6
30. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 6 2 0 4 7:15 6
31. Ajax AmsterdamAjax 7 2 0 5 7:19 6
32. Athletic BilbaoBilbao 6 1 2 3 4:9 5
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 6 1 1 4 8:16 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 6 0 3 3 2:11 3
35. VillarrealVillarreal 7 0 1 6 5:15 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 7 0 1 6 5:19 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalové přestupy ONLINE: Čvančara má nakročeno do Celticu Glasgow

Sledujeme online
Český útočník Tomáš Čvančara (vlevo) na tréninku Borussie Mönchengladbach.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Jurásek a Kadeřábek nejsou sami. Kteří Češi se ze zahraničí vrátili do pražských S?

Čerstvá posila David Jurásek podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029.

V porovnání s konkurenční Spartou je na tom Slavia podobně. Dohromady se v posledních patnácti letech jen do pražských S, dvou největších tuzemských klubů, vrátilo ze zahraničí skoro padesát českých...

Šílené africké finále. Senegalci opustili hřiště kvůli sudímu, nakonec slaví titul

Senegalští fotbalisté slaví vítězství na africkém šampionátu.

Fotbalisté Senegalu vyhráli podruhé mistrovství Afriky, i když v bláznivém závěru normální hrací doby finále odešli na protest ze hřiště. Domácí Maroko nakonec porazili 1:0 po prodloužení, gól...

Horváth & syn v Mostě: Nemám maturitu z trénování vlastních dětí, ale těším se

Mostecký trenér Pavel Horváth a jeho syn Patrik.

Dycky Most? Dycky Horváth! Bývalý český fotbalový reprezentant Pavel Horváth si jako trenér přivedl ze Slavie do Baníku svého čerstvě plnoletého pokračovatele rodu Patrika. Na spojenectví otec & syn...

Na mě takhle hrát nebudeš, to je výzva. Jak se slávista Vlček chystá na Barcelonu

Slávistický obránce Tomáš Vlček na tiskové konferenci před utkáním Ligy mistrů...

Když v Edenu hrála Barcelona naposled, on byl na podzim 2019 jako starší dorostenec na hostování v druholigovém Ústí nad Labem. Ve středu večer se fotbalový gigant vrátí a slávista Tomáš Vlček už...

21. ledna 2026  7:41

Licence? Trenér musí mít hlavně energii a charakter, říká šéf fotbalové akademie

Hostem pořadu FotbalOna byl Libor Volf, zakladatel fotbalové akademie Volf...

Jeho fotbalová škola Volf Soccer Academy má pobočky v Kanadě, USA, Egyptě, Ugandě i v Česku. A věnuje se nejen nadějným hráčům, ale i hráčkám. „V Americe chce být skoro každá malá holka...

21. ledna 2026  6:17

Bodö/Glimt senzačně porazilo City. Arsenal stále stoprocentní, PSG nečekaně prohrálo

Gianluigi Donnarumma smutní po inkasované brance na hřišti Bodö/Glimt.

Fotbalisté Bodö/Glimt porazili Manchester City 3:1. Hosté dohrávali bez vyloučeného majitele Zlatého míče Rodriho. Arsenal v Lize mistrů vyhrál i sedmý zápas. Na vítězství 3:1 na hřišti Interu Milán...

20. ledna 2026  18:30,  aktualizováno  23:46

Fotbalové přestupy ONLINE: Čvančara má nakročeno do Celticu Glasgow

Sledujeme online
Český útočník Tomáš Čvančara (vlevo) na tréninku Borussie Mönchengladbach.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

20. ledna 2026  20:53

Chválil Slavii, v Praze chtěl trénink kvůli zimě. Aspoň všichni budou běhat, řekl Flick

Trenér Barcelony Hans Flick na tiskové konferenci před utkáním se Slavií.

Brazilský útočník Raphinha měl obličej zahalený do nákrčníku a na hlavě čepici, že mu byly vidět jen oči. I většinu jeho spoluhráčů byste na hřišti těžko rozeznávali. Když kouč Hansi Flick před...

20. ledna 2026  19:30

Trpišovský před Barcelonou: Nejhorší je, když hráči musíte říct, že není v sestavě

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před utkáním Ligy...

Před zápasem proti Barceloně trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský zavzpomínal na dávné časy. „Když mi bylo osmnáct, pětadvacet, třicet, nenapadlo by mě, že bych někdy hrál proti...

20. ledna 2026  16:32

Přijeli pro podpis až z Německa, ale měli smůlu. Jaký byl přílet Barcelony do Prahy?

Ihned po příletu do Prahy zamířili barcelonští fotbalisté do přistavených...

Nejdřív vyrazilo jen pár zkušených nadšenců, záhy se ale k venkovnímu plotu s výhledem na dráhu vrhl celý dav. „Už přistáli,“ ozývalo se postupně podle toho, kdo zrovna kontroloval aplikaci na...

20. ledna 2026  13:46,  aktualizováno  14:29

Slavia - Barcelona v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Slávističtí fotbalisté před utkáním Ligy mistrů proti Bilbau.

Do Vršovic míří jeden z nejslavnějších klubů fotbalové historie. Slavia v 7. kole Ligy mistrů přivítá Barcelonu. Kde sledovat atraktivní duel živě a jaké další zajímavosti zápas provázejí? Vše...

20. ledna 2026  14:18

V italské lize je nejtěžší vítězit, má jasno Fábregas. Jak se mu daří mise v Comu?

Kouč Coma Cesc Fábregas během utkání s Laziem.

Ještě neuplynuly ani dva roky od chvíle, kdy slavili postup do první italské ligy. Tím ale vzestup fotbalového Coma neskončil. Spíš naopak. Klub z oblasti Lombardie se mezi elitou neztratil, aktuálně...

20. ledna 2026  13:16

Bořilův poslední půlrok? Do armády už se nechystá a slýchá: Můžeš být dobrý trenér

Premium
Slávistický kapitán Jan Bořil si zpracovává míč v utkání proti Atalantě.

Zkraje roku slavil hned dva významné milníky. Deset let ve Slavii. Pětatřicet let na světě. „Letí to jako prase,“ oklepe se Jan Bořil, lídr a kapitán fotbalových mistrů z Edenu. Už vyhlíží středeční...

20. ledna 2026

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu nejlepší...

Táborský manažer Táborský: Můj odchod v Budějovicích chápali, válčit s nimi nechci

Ivo Táborský

Platil za jednu z českých tváří nové éry českobudějovického Dynama, když druholigový klub koupila nigerijská podnikatelka Nneka Ede. Pro řadu fanoušků byl odkazem dřívějších let i jistotou a...

20. ledna 2026  11:57

Novinka na českém fotbalovém stadionu. Slavia nabídne na WC menstruační potřeby

Na stadionech Slavie v Edenu a Horních Měcholupech, kde hrají fotbalistky,...

Fotbalová Slavia nabídne od jarní části sezony na dámských záchodech menstruační hygienické potřeby. A to jak na stadionu v pražském Edenu, tak v Horních Měcholupech, kde hrají a trénují fotbalistky.

20. ledna 2026  9:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.