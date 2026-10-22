Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Titul, gastronomie, pláže, ale i podivný odchod. Vaclík o angažmá v Olympiakosu

Miloslav Novák
  12:00

Fotogalerie25 Premium

Český brankář Tomáš Vaclík v dresu Olympiakosu, kde působil od léta 2021 do ledma 2023. | foto: Profimedia.cz

Je jediným Čechem, který v Řecku vyhrál fotbalovou ligu. A také jen on oblékl dres tamního největšího klubu. „Mám titul, potkal jsem tam zajímavé hráče, ale pak bylo zvláštní, jak jsem odcházel,“ vzpomíná gólman Tomáš Vaclík na angažmá v Olympiakosu Pireus, řeckém kolosu a čtvrtečním soupeři Sparty v Evropské lize.

Šest let byl reprezentační jedničkou. Vedle řeckého má ligové tituly i se Spartou a Basilejí. Se Sevillou vyhrál Evropskou ligu, byl ve Spojených státech, chytal v Anglii a v Portugalsku.

Boavista Porto je posledním Vaclíkovým angažmá, skončil tam po sestupu v létě 2025. Od té doby nechytal, ale kariéru ještě pořád neuzavřel.

„Upřímně, já ani vlastně nevím,“ říká sedmatřicetiletý gólman. „Rok jsem bez angažmá, věnuju se jiným věcem a vlastně netuším, jak mám odpovědět.“

Jít tři dny před zápasem na pláž se nelíbilo a dávali mi to najevo. Což vám pak vezme chuť si věci kolem užít.

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Už máte předplatné? Přihlaste se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

3. kolo

Saint-Gilloise vs. Hapoel Be'er Sheva FC //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.36
  • 5.40
  • 7.89
Dinamo Záhřeb vs. NEC Nijmegen //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.51
  • 4.74
  • 5.84
KKS Lech Poznaň vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 4.70
  • 4.01
  • 1.72
Juventus FC vs. Stade Rennes //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.46
  • 4.76
  • 6.65
OFI Kréta FC vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 11.90
  • 7.45
  • 1.21
Ferencváros vs. SCU Torreense //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.30
  • 5.69
  • 9.77
Sturm Graz vs. Olympique Marseille //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 3.98
  • 3.85
  • 1.88
Ararat-Armenia Jerevan vs. AZ Alkmaar //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 7.32
  • 5.27
  • 1.39
Lillestrom SK vs. Real Sociedad //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 6.28
  • 5.01
  • 1.45
Jagiellonia Bělostok vs. Anderlecht Brusel //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 3.07
  • 3.64
  • 2.25
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Juventus FCJuventus 2 2 0 0 7:1 6
2. LeverkusenLeverkusen 2 2 0 0 6:0 6
3. Benfica LisabonBenfica 2 2 0 0 6:1 6
4. Besiktas IstanbulBesiktas 2 2 0 0 7:3 6
5. BournemouthBournemouth 2 2 0 0 5:1 6
6. Omonia NikósieOmonia Nikósie 2 2 0 0 4:0 6
7. FerencvárosFerencváros 2 2 0 0 5:2 6
8. Olympique LyonLyon 2 2 0 0 5:3 6
9. Sunderland AFCSunderland 2 2 0 0 3:1 6
10. Olympiakos PireusPireus 2 2 0 0 3:1 6
11. AC Sparta PrahaSparta 2 1 1 0 5:2 4
12. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 2 1 1 0 4:1 4
13. Stade RennesRennes 2 1 1 0 2:1 4
14. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 2 1 1 0 1:0 4
15. Crystal PalaceCrystal Palace 2 1 0 1 6:3 3
16. AC MilánAC Milán 2 1 0 1 4:2 3
17. Jagiellonia BělostokBělostok 2 1 0 1 4:3 3
18. OFI Kréta FCOFI FC 2 1 0 1 3:2 3
19. SCU TorreenseTorreense 2 1 0 1 3:3 3
20. AZ AlkmaarAlkmaar 2 1 0 1 2:2 3
21. Red Bull SalcburkRB Salcburk 2 1 0 1 1:4 3
22. Lillestrom SKLillestrom 2 0 1 1 2:3 1
23. Real SociedadReal Sociedad 2 0 1 1 2:3 1
24. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 2 0 1 1 1:2 1
25. Levski SofiaLevski 2 0 1 1 1:2 1
26. Sturm GrazSturm Graz 2 0 1 1 0:3 1
27. NEC NijmegenNijmegen 2 0 1 1 1:6 1
28. Anderlecht BruselAnderlecht 2 0 0 2 1:3 0
29. Celta VigoCelta Vigo 2 0 0 2 1:3 0
30. HoffenheimHoffenheim 2 0 0 2 2:5 0
31. Olympique MarseilleMarseille 2 0 0 2 1:5 0
32. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 0 0 2 1:5 0
33. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 2 0 0 2 2:7 0
34. Celtic GlasgowCeltic 2 0 0 2 2:7 0
35. NK CeljeCelje 2 0 0 2 0:5 0
36. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 2 0 0 2 0:8 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých fotbalistů podle fotky?

Tomáš Rosický jde do souboje s Reném Bolfem.

Někteří zářili v národním týmu, na některé v zahraničí stále vzpomínají. Poznáte výběr padesáti známých českých fotbalistů pouze na základě fotografie? Otestujte své znalosti!

Neomluvitelné. Slávisté pro Chorého nemají pochopení, na Ligu mistrů neletí

Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...

Přitiskl si ruku na obličej, z něhož koukalo nevhodné gesto. Za nenápadný prostředníček, který směřoval k sudímu Janu Všetečkovi, dostal slávistický fotbalista Tomáš Chorý červenou kartu. Čtvrtou za...

Fenerbahce - Slavia 2:2, divoký úvod, pak vzepětí v závěru. Hosté slaví první bod

Slávisté slaví gól Pavla Kačora do sítě Fenerbahce.

Od našeho zpravodaje v Turecku Vzhledem k průběhu zápasu je to zlatý bod. Slávističtí fotbalisté sice prodloužili sérii bez vítězství v Lize mistrů na dvaadvacet zápasů, slaví však první zisk v této sezoně. V úterý večer v...

Bohemians dostali povolení na jižní tribunu Ďolíčku, stavba začne už ve středu

Vizualizace nového Ďolíčku.

Bohemians Praha 1905 dostal stavební povolení na vybudování jižní tribuny fotbalového stadionu Ďolíček. Rozhodnutí obdržel od stavebního odboru Úřadu městské části Praha 10. Práce na základových...

Slavia - Hradec 0:0, málo šancí i střel, pak domácí potopil Chorý, jenž byl vyloučen

Sestřih zápasu
Tomáš Chorý ze Slavie se diví v zápase s Hradcem Králové.

Zase ten Hradec. Slávističtí fotbalisté neoblíbeného protivníka neporazili počtvrté za sebou. V 11. kole Chance Ligy doma jen remizovali 0:0, což jejich suverénní postavení v čele tabulky neohrožuje....

Titul, gastronomie, pláže, ale i podivný odchod. Vaclík o angažmá v Olympiakosu

Premium
Český brankář Tomáš Vaclík v dresu Olympiakosu, kde působil od léta 2021 do...

Je jediným Čechem, který v Řecku vyhrál fotbalovou ligu. A také jen on oblékl dres tamního největšího klubu. „Mám titul, potkal jsem tam zajímavé hráče, ale pak bylo zvláštní, jak jsem odcházel,“...

22. října 2026

Carrick se po fiasku omlouval, pak odrážel kritiku kapitána: Kdo neběhá, nevyhraje

Michael Carrick, trenér Manchesteru United, se po porážce s Comem omlouvá...

Nemusíte být experty na nonverbální komunikaci, abyste porozuměli jeho řeči těla. Z energického chlapíka, který do zvadlého týmu Manchesteru United na jaře konečně napumpoval trochu energie i...

22. října 2026  11:55

Hrozba insolvence nad Dynamem: soud stopnul řízení, jenže se hlásí nový věřitel

Areál fotbalového stadionu SK Dynamo České Budějovice.

Jedna dobrá a jedna horší zpráva pro fotbalové Dynamo České Budějovice. Krajský soud zastavil insolvenční řízení s klubem. Věřiteli, který návrh na insolvenci podal, totiž byla dlužná částka 241 000...

22. října 2026  11:41

Zvykl si, že jsou hráči starší než on. Mladý kouč Brightonu: Model i prodejce umění

Trenér fotbalového Brightonu Fabian Hürzeler.

Učil se na piano, rytmus piloval při hře na bicí a v šestnácti nafotil knížku, s níž chtěl v Německu prorazit jako model. Taky v akademii Bayernu snil o velké kariéře, v mládežnických reprezentacích...

22. října 2026  11:11

OBRAZEM: Známí fotbaloví potížisté. Česko má Chorého či Řepku, co ostatní země?

Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví gól z pokutového kopu.

Pokud opravdu Tomáš Chorý odejde do zahraničí, česká liga přijde o jednoho z nejproblémovějších hráčů minimálně v rámci své moderní historie. A kdo řádil jinde? Podívejte se na výběr těch...

22. října 2026  9:20

Plzeň - Levski Sofia v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě, kurzy

Plzeňský obránce Denis Vavro marně stíhá v 17. minutě osamoceného Relebohilea...

Fotbalisté Plzně přivítají ve čtvrtek 22. října od 21:00 ve třetím kole Evropské ligy bulharský Levski Sofia. Viktoria zatím v soutěži prohrála oba zápasy, hosté získali jeden bod. Kde utkání...

22. října 2026  8:27

Olympiakos – Sparta v TV: Kde sledovat Evropskou ligu, kurzy

Fotbalisté Sparty před utkáním druhého kola Evropské ligy.

Fotbalisté Sparty se ve třetím kole ligové fáze Evropské ligy představí na hřišti řeckého Olympiakosu Pireus. Pražany čeká náročný souboj s favorizovaným soupeřem, který se může opřít o výbornou...

22. října 2026  8:26

Zklamalo mě, jak jsme odehráli závěr, vrací se Guddal k Lilleströmu. Co Olympiakos?

Tobias Guddal ze Sparty po zápase Evropské ligy s Lilleströmem.

Od našeho zpravodaje v Řecku Když v září v Jerevanu (4:1) dvěma góly zásadně pomohl k vítězství, přehnaně to neprožíval. Stejně tak sparťanského fotbalistu Tobiase Guddala nesložilo, když se minulý týden proti Lilleströmu (1:1)...

22. října 2026  7:07

Volal jsem do Chelsea, jak na to, žertoval Kozel. Zápas s Brightonem má za svátek

Trenér Jablonce Luboš Kozel byl před zápasem s Brightonem v dobré náladě.

Z těch statistik jde respekt: výhry v posledních šesti soutěžních zápasech, aktuálně nejlepší útok a společně s Arsenalem také nejpevnější obrana v anglické Premier League. I proto trenér...

22. října 2026  6:16

Daněk se poprvé trefil v LM. Como zničilo United, Arsenal remizoval s Bayernem

Kryštof Daněk z LASK Linec (vpravo) během zápasu Ligy mistrů se Sportingem...

Na tuhle noc jen tak nezapomene. Český záložník Kryštof Daněk z LASK Linec vstřelil svůj první gól v Lize mistrů a rozhodl o výhře 3:2 nad Sportingem Lisabon. Šlágr třetího kola mezi Bayernem a...

21. října 2026  18:35,  aktualizováno  23:45

Priske: Trénovat taktiku na soupeřově stadionu nejde. Změny určitě budou

Brian Priske, trenér Sparty

Od našeho zpravodaje v Řecku Když autobus brzdil u stadionu, musel si i on všimnout vánoční výzdoby. Na konci října! Zářící hvězdy, světýlka, dokonce i betlém přímo u vjezdu do garáže. Ale žádné dárečky se tu rozdávat nebudou:...

21. října 2026  20:35

Karvinská spolupráce před gólem Slavie? Ayaosi s Kačorem si spolu libovali už dřív

Slávistický záložník Pavel Kačor slaví gól do sítě Fenerbahce.

Devadesátá minuta na Fenerbahce po křídle peláší Emmanuel Ayaosi, do vápna posílá střílený centr, na jehož konci nastavuje akrobatickým způsobem kopačku Pavel Kačor a trefuje se tak prudce, že ani...

21. října 2026  20:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.