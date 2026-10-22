Šest let byl reprezentační jedničkou. Vedle řeckého má ligové tituly i se Spartou a Basilejí. Se Sevillou vyhrál Evropskou ligu, byl ve Spojených státech, chytal v Anglii a v Portugalsku.
Boavista Porto je posledním Vaclíkovým angažmá, skončil tam po sestupu v létě 2025. Od té doby nechytal, ale kariéru ještě pořád neuzavřel.
„Upřímně, já ani vlastně nevím,“ říká sedmatřicetiletý gólman. „Rok jsem bez angažmá, věnuju se jiným věcem a vlastně netuším, jak mám odpovědět.“
Jít tři dny před zápasem na pláž se nelíbilo a dávali mi to najevo. Což vám pak vezme chuť si věci kolem užít.