Jako kdybych chytal. Největší úspěch kariéry, řekl Vaclík po triumfu

Vaclík je v Seville jedničkou, ale v Evropě sázel trenér Lopetegui na jeho náhradníka Bona. Český gólman v poháru nastoupil jen v úvodním duelu na hřišti ázerbájdžánského Karabachu loni na podzim a pak v prvním utkání vyřazovací části v Kluži.

V srpnovém zkráceném play off od osmifinále byl v bráně jeho marocký konkurent.

„Cením si toho úplně stejně, jako kdybych chytal. Jsem součástí týmu, který vyhrál Evropskou ligu. Ty pocity by možná byly na hřišti trochu intenzivnější, ale i na tribuně jsem to prožíval hodně. Hrozně moc si vážím toho, že můžu být součástí tohohle mančaftu, který to dokázal,“ radoval se.



Evropskou ligu či jejího předchůdce Pohár UEFA vyhrál jako devátý Čech v historii.

Ve finále na neutrálním stadionu v Kolíně nad Rýnem španělský klub porazil Inter Milán 3:2.

„Na klubové úrovni je to stoprocentně můj největší úspěch kariéry, protože vyhrát jednu z těch top dvou evropských soutěží je něco, co se nepovede každému,“ řekl Vaclík v rozhovoru pro ČTK.

Vůbec nečekal, že ve finále padne tolik branek. „Překvapilo mě to hodně. Shodou okolností jsem před zápasem mluvil se známým a říkal jsem mu, že si nemyslím, že to skončí 3:2. A ono to nakonec 3:2 skončilo. Myslel jsem si, že to skončí 1:0 nebo 1:1, bude prodloužení a někdo vyhraje, protože oba dva týmy celý rok nedostávaly moc branek. No a nakonec to bylo za 36 minut 2:2,“ poznamenala brankářská jednička české reprezentace.

Kvůli koronavirové krizi se Evropská liga dohrávala turnajovým způsobem v Německu na jeden zápas a bez diváků, španělský tým si ale bezprostřední oslavy po velkém triumfu i tak užil.

„Oslavy byly super už na hřišti, už to bylo něco nezapomenutelného. Jen je obrovská škoda, že u toho nemohli být fanoušci. Tím by se to zase posunulo na vyšší level. Ale užili jsme si to všichni moc. Na stadionu jsme byli hrozně dlouho, na hotelu jsme pak taky s klukama slavili. Je pravda, že jsme toho nikdo moc nenaspal,“ řekl s úsměvem Vaclík.

Sevilla se po koronavirové přestávce vrátila ve velké formě. V Evropské lize vyhrála všechny čtyři zápasy a neprohrála ani v 11 duelech španělské ligy.

„Po té pauze jsme pětkrát remizovali a jinak všechno vyhráli, povedlo se nám to dohrát super. Jen to ukázalo, že tenhle tým, který máme, je výborný v tom, že má ambice, je hladový. Ta práce, kterou jsme všichni během pauzy udělali, se nám po ní zúročila,“ uvedl Vaclík.

Po konci prodloužené sezony ho čeká pár dní volna a na začátku září už s reprezentací úvodní dva zápasy Ligy národů.

„Teď ještě chvilku budeme s rodinu ve Španělsku, potřebujeme ještě zařídit pár věcí ohledně cestování. Ještě tu pár dní zůstaneme, 27. srpna poletíme do Česka a budeme pár dní v Praze. Tam už pak začnu trénovat, abych byl připravený na repre sraz, který bude 31. srpna. Začíná nová sezona, která bude zase dlouhá.“