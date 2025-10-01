Právě 47letý bývalý obránce, v současnosti hráčský agent, se ve středu ráno se Sigmou vydal do italské Florencie, kde Hanáci ve čtvrtek od 21 hodin sehrají první zápas nové sezony Konferenční ligy. Olomouc proti tamní Fiorentině zahájí historicky první účast v základní skupině evropských pohárů.
Ujfaluši ale prý neletí zkoumat novou pracovní pozici. „Letím jako fanoušek. Jsem rád, že mám čas i možnost podívat se, jak se Sigma, klub kde jsem vyrůstal, poměří s mým exmančaftem Fiorentinou,“ vykládal na brněnském letišti se speciální zápasovou šálou na krku.
Za toskánský celek během kariéry válel. V klubu strávil čtyři sezony, rychle se vypracoval do pozice kapitána, načež přestoupil do Atlétika Madrid.
Slýcháváte ve Florencii často vaši italskou přezdívku Grande Ufo?
Tím, že jsem trošku změnil image, už mě lidé nepoznávají jako dřív, ale pořád se to děje.
|
Minář končí v Sigmě. Vaz mu zlomila ostuda v poháru, odešel na přání donátora
Jaký protivník Sigmu ve čtvrtek čeká?
Soupeř, který momentálně není v dobré formě. Na druhou stranu ani loni v lize nezačali dobře, ale daří se jim už dva roky po sobě proplouvat poháry. Určitě se budou chtít odvděčit fanouškům. Sigmu tedy čeká těžký soupeř, zkušený, ale jak říkám, trochu z formy, čehož by se dalo využít.
Co byste poradil trenérskému štábu?
Trenéři se na to určitě připravili. Viděli spoustu zápasů a znají jejich aktuální formu. Takže já bych jen radil: Hlavně ubraňte standardky! A myslím, že by mohl padnout i nějaký gól ze strany Sigmy.
Jak tipujete výsledek čtvrtečního zápasu?
Viděl bych to na krásnou remízku 1:1.
Budete na stadionu prožívat nostalgii?
Spíš ne. Jezdím tam standardně už mnoho let, každý rok se snažím alespoň jeden až dva zápasy navštívit. Otázka je, co budu prožívat, když to bude Sigma proti Fiorentině. To ale zjistím až na stadionu.
Znáte vůbec ještě někoho z klubu?
Ano, pořád v klubu pracuje hromada lidí, kteří tam dělali už za mého působení. Třeba kustodi. Když mám možnost jet na zápas, vždy se s nimi rád potkám.
Takže vzpomínky na Fiorentinu máte, hádám, příjemné.
Jen ty nejlepší. Je to jedna z mých nejoblíbenějších štací, co jsem v kariéře zažil. Když jsem začal hrát profesionální fotbal, chtěl jsem hrát italskou ligu. Takže to byl sen, který jsem si splnil.
A co atmosféra ve Florencii?
Spravuje se fanouškovská tribuna, na které má Fiorentina kotel. A přiznám se, že jsem na Fiorentině nebyl, co probíhá rekonstrukce. Sám jsem zvědavý. Ale je obrovská škoda, že proslulá Curva Fiesole bude zavřená.
Jaký dojem z kulisy jste získal za svého působení?
Hrálo se tam skvěle. Lidé na nás chodili ve velkém počtu, my zase, troufnu si říct, hráli dobrý fotbal. Fanoušci na nás reagovali pozitivně. Ale vždy platilo, že jsou nároční, takže já jsem sám zvědavý, jak budou fandit teď, když se týmu v lize tolik nedaří. Ale jak jsem řekl, hráči se budou jistě chtít předvést. Čekám, že fanoušci budou pozitivní, přeci jenom jsou to pořád evropské poháry, ale začátek sezony pro ně je mrzutý.
Značí rekonstrukce stadionu ekonomický vzestup Fiorentiny?
Jo. Mají suprové tréninkové centrum, jedno z nejmodernějších v Evropě. Nový prezident klubu se snaží do klubu hodně investovat, kupuje hráče, rekonstruuje, staví… Když jsem byl v klubu já, tehdejší vedení příliš velké nákupy nedělalo. Teď má klub lepší cestu.
Co by měli olomoučtí fanoušci ve Florencii navštívit?
Mám město prochozené nazpaměť, sám asi zajdu pozdravit nějaké přátele, ale ve Florencii lidé neprohloupí nikde. V jakékoliv restauraci dostanou dobré jídlo, něco k zakousnutí a fantastické víno. Takže doporučuji všechny restaurace, bary i trattorie.
Co vůbec vy a Sigma? Po konci Ladislava Mináře na pozici sportovního manažera by se nabízel váš návrat do klubu, ne?
(usměje se). Já jsem spokojený s prací, kterou teď vykonávám. Tohle mě neláká.
A co říkáte na olomouckou transformaci? Noví majitelé, obrovské nákupy a investice…
Myslím, že by se to mělo hodnotit až po sezoně. Klub se změnil, jinak hospodaří, mají jiné ambice. Noví majitelé chtějí klub zase stabilně dostávat na pohárové příčky, což je pro fanoušky určitě pozitivní.
|
Rozhazuje Olomouc s rozmyslem? Neudělali jsme harakiri, dušuje se Janotka
Nejen Sigma se nyní podílí na tom, že kluby pumpují do hráčů stále více peněz. Mění to nějak i vaši práci hráčského agenta?
Nemůžu říct, že by to bylo nějak složitější, ale samozřejmě je v tom víc peněz. Vidíme, že do ligy vstupuje stále více bohatých vlastníků. Doufám, že to bude mít pozitivní vliv na celou naši ligu, že se kluby stabilizují a začneme být konkurenceschopní také v Evropě, a že se budeme standardně dostávat do skupinových fází pohárů. Je pravda, že za nás byly peníze nastavené jinak. My jsme hrávali ligu už od osmnácti, ale je potřeba si uvědomit, že za nás nebyli v lize skoro žádní cizinci. To dnes neexistuje. Ale pořád máme v Česku spoustu talentů i Sigma má kvalitní odchovance. Nicméně budou to mít těžké, ale uvidíme, kteří dostanou šanci.
Jak Sigmu posune účast ve skupinové fázi evropského poháru?
Posune ji v tom, že bude hrát víc zápasu. Pro hráče to bude něco nového. Když se zeptáte ve Spartě, Slavii nebo Plzni, dozvíte se, že skoro nemáte prostor na trénink. Střídáte jeden zápas za druhým, což je náročné zejména pro týmy, které to ještě na vlastní kůži nezažily. Uvidíme, jak se s tím Sigma vyrovná. Důležité bude, aby byli připraveni doopravdy všichni hráči, protože kvůli náročnému programu dostane šanci většina kádru. Zároveň věřím, že to Sigmu posune divácky, že lidé přijdou na poháry, a že někteří ji podpoří také venku.
|
Z VOLEJE: Zasloužil bych si Fotbalistu roku, mrzí unikátního kapitána Ujfalušiho
Troufnete si tipnout, jak Sigma ve skupině dopadne?
To je těžké, hrozně těžké říct. Jak jsem řekl, celý tým se s tím musí sžít. Zápasy budou mít větší tempo, bude to náročnější. Hodně napoví už první mač.
Může být pro hráče problém po poháru přepnout zpátky na ligu?
Myslím, že je to blbost. Hráči musí využít všechny zápasy. Nevěřím, že přijedou a něco vypustí. Naopak věřím, že si budou vážit i zápasů v lize.