Zmínil Priskeho, vychválil Friise. Rosický o Spartě v Lize mistrů i dalších plánech

Po vítězné odvetě se švédským Malmö i on zdravil z trávníku nadšené fanoušky na tribunách. Když se stadion vylidnil, ve studiu televize Nova Sport přímo u hrací plochy se mezi bývalými reprezentačními parťáky Janem Kollerem, Michalem Kadlecem a Romanem Bednářem uvolnil a částečně otevřel.

„Strašně těžko se popisuje, co teď prožívám. Na hřišti máte šance věci ovlivnit, ale jako sportovní ředitel už během zápasu nezmůžete nic. Jen trpíte,“ ulevil si.

Právě Rosický nasměroval Spartu zpátky na vrchol.

„Ale nejdřív jsem udělal spoustu chyb, my všichni jsme chybovali. Formovalo mě to. A bylo důležité, že jsem si tady zažil i neúspěchy, protože mi to hodně dalo,“ přiznal.

Byly časy, kdy Rosického, nezpochybnitelnou klubovou legendu, vyháněli vlastní fanoušci. Měli dost přehmatů a omylů, které vedení klubu dělalo lhostejno, jestli v něm sedí bývalý reprezentant nebo manažer bez přímé fotbalové zkušenosti.

Sám Rosický dokonce v létě 2022 nabídl rezignaci, kterou majitel Daniel Křetínský odmítl.

„Měli jsme jasný plán, co se má stát. Šli jsme zahraniční cestou a začali pracovat tak, jak jsem to poznal venku. Přestali jsme dělat kompromisy, míchat zahraniční a české přístupy. Jsem moc pyšný na celý klub, na hráče i realizační tým v čele s Larsem Friisem. Obzvlášť pro něj jde o velkou satisfakci.“

Podsaditý chlapík v kulatých brýlích je hlavním trenérem teprve pár týdnů.

Dánský trenér fotbalové Sparty Lars Friis před odvetou závěrečného play off Ligy mistrů proti Malmö.

„Vůbec nebylo snadné, když jsme letos hned druhý den po titulu řešili zájem z Feyenoordu o Briana Priskeho. Nevěděli jsme, jestli Briana, který už tady možná nechce být, držet v uvozovkách na sílu, nebo vykročit jinam. A Lars teď ukazuje, že je dobrej trenér a zvládá to výborně.“

Sparta do Ligy mistrů, což byl hlavní cíl léta, postoupila přes tři předkola. Před Malmö vyřadila ještě rumunský FCSB a irský Shamrock Rovers.

„Přiznávám, že nejhůř mi bylo po domácí remíze 1:1 s FCSB. Ten zápas se nám nepovedl,“ viděl Rosický. „Vůbec to pro nás od začátku sezony bylo hodně složité. Kluci se vraceli z Eura a Copa América a my jim museli zátěž dávkovat postupně a jednotlivě. I když jsme posilovali, chtěli jsme, aby co nejvíc hráli kluci, kteří tady byli v minulé sezoně, zažili si těžké zápasy, mají zkušenosti a jsou ostřílení. Kontinuita pro nás byla zásadní.“

Co bude dál?

„Dlouhodobě říkám, že Champions League měla být po dvou titulech pro Spartu ultimátním cílem. Zároveň se ale vždycky snažím přemýšlet dopředu, takže už teď mám v hlavně to, abychom byli v Lize mistrů konkurenceschopní. Přesvědčili jsme se v minulé sezoně, že s určitými týmy dokážeme sehrát důstojnou roli. Ale taky dobře víme, co se stalo na Liverpoolu,“ připomněl jarní osmifinále Evropské ligy.

Sparta, povzbuzena podzimními výsledky i přesvědčivým skalpem Galatasaraye, byla před dvojzápasem s anglickým gigantem sebevědomá. Nehorázné debakly 1:5 a 1:6 ji v mžiku zase uzemnily.

Podzim mezi evropskou špičkou nyní ukáže, jak se poučila.

A už příští dny ukážou, v jakém složení vůbec do velkých pohárových bitev půjde. Že udržela kádr navzdory zájmu u některé hráče pohromadě během předkol neznamená, že to tak zůstane i nadále.

Stoper Martin Vitík, kterého lákají německé a italské kluby, už naznačil: „Odmalička jsem snil o tom, že bych jednou chtěl hrát v nejlepších ligách na světě. Vedení a všichni lidi kolem mě můj názor znají.“

Spekuluje se také o možných odchodech Jana Kuchty či Ángela Preciada.

„Když je o někoho zájem, kluci to v hlavách samozřejmě mají,“ podotkl Rosický. „Někoho to ovlivní víc, jiného míň. Ale je pravda, že nás to během předkol částečně nabourávalo, ale my jsme se upnuli k jedinému cíli, kterým byla Liga mistrů. Povedlo se nám to a já jsem teď opravdu moc šťastnej.“

Ovšem práce nekončí.