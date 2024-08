Zažil obdiv i nadávky, z cesty neuhnul. Rosický uzdravil Spartu a je za krále

Nejvíc se mluví o trenéru Friisovi, brýlatém Dánovi, který v létě naskočil místo krajana Priskeho a nečekaně dokázal to, o co se neúspěšně pokoušelo patnáct jeho předchůdců.

Pak třeba o šikulovi Haraslínovi, který v úterý při vítězství 2:0 nad Malmö ustál nervy při penaltě a pak ještě mazaně ukličkoval obránce před druhým gólem.

Sparťanští fotbalisté oslavují společně s fanoušky postup do Ligy mistrů.

Také o gólmanu Vindahlovi a chycené penaltě za bezgólového stavu v prvním poločase, což sparťany zklidnilo a navedlo k postupu.

Ale nemělo by se zapomínat, kdo celou tuhle sparťanskou show vlastně řídí.

Ani čím si musel projít, než se mu povedlo leklý klub restartovat.

Rezignuj!

Vzpomenete si, jak před dvěma lety Sparta ztratila finále poháru se Slováckem? Část fanoušků na Rosického pořvávala, aby rezignoval.

A když mise kouče Priskeho začala vyřazením z kvalifikace Evropské ligy s norským Stavangerem, na internetu se objevila petice s výmluvným názvem: Rosický ven!

I sparťanští srdcaři začali ztrácet trpělivost. Bývalému reprezentačnímu kapitánovi nadšeně tleskali, když coby náctileté tintítko udivoval kouzelnými akcemi a přihrávkami šajtlí. Pak znovu, když se v pětatřiceti vrátil a přes nekonečné martyrium s podkolenní šlachou se snažil dostat zpátky na trávník.

Ale jakmile zjistili, že ani Rosický nedokáže skomírající Spartu šmahem uzdravit, hezké vzpomínky vyzmizíkovali. Po třech letech bez výraznějšího posunu získali dojem, že fotbalová persona bez zkušeností s ředitelskou rolí nemá šanci klub vytáhnout z bahna a určit správný směr.

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický se na novinářské lávce, odkud tradičně sleduje zápasy na Letné, raduje z gólu proti Malmö.

Je fakt, že tehdy to tak skutečně vypadalo. Reálně hrozilo, že dlouhatánská sparťanská krize Rosického smete. Sám tehdy nabídl majiteli Křetínskému a jeho pravé ruce Čuprovi, že odejde, ale jako odpověď slyšel: „Najdi si nového trenéra a pokračuj. Věříme ti.“

V Křetínského éře, která trvá už dvacet let, byste asi těžko hledali zásadnější rozhodnutí. V ten moment se Sparta zachránila, protože majiteli došlo, že k úspěchům ho dovede jedině trpělivost. Klapky na očích, neposlouchat našeptávače z okolí, nenechat se semlít emocemi, vytrvat, věřit Rosickému.

V úterý si Křetínský mohl v lóži s přáteli připít šampaňským, zatímco Rosického plácal po zádech v televizním studiu Jan Koller, dávný parťák z reprezentace a Dortmundu: „Gratuluju, Tome. Supr!“

Přitom byste se nedopočítali lidí, kteří geniálního záložníka od funkcionařiny dřív zrazovali.

Nedělej to, jen si zbytečně pokazíš image. Nemáš dost ostré lokty. Jsi moc velký citlivka.

Sám Rosický váhal, jestli do toho jít. Dal si půl roku na rozkoukání a učil se za pochodu. A nakonec – navzdory tomu, že názor nejbližšího okolí se pranic nezměnil – se v prosinci 2018 převlékl do saka a zabydlel se v kanceláři na Letné.

Chyby mě formovaly

V něčem se od hráčských časů nezměnil. V obličeji mu zůstal klukovský kukuč, vlasy nešediví, i postavu si udržel. Ale jako osobnost se potřeboval posunout.

Tak jako se kdysi musel na hřišti naučit ustát ostré souboje, aby ho osvalení soupeři nepřepůlili, musel i coby boss najít cestu, jak se vymotat z problémů. Nedařilo se to vždy – a rozhodně ne hned.

Dlouho trvalo, než Rosický objevil trenéra, který dokáže Spartu zgruntu pročistit a proměnit. Už se zdálo, že kopíruje chyby, které Sparta dělala před jeho příchodem: skákala od jednoho nápadu k druhému, úplně odlišnému, a divila se, že nemá výsledky.

Kontinuita? Koncepce? Dlouhodobá vize? Tak se na Letné jen mluvilo, nikdo tyhle pojmy nedokázal zhmotnit. Nejdřív ani Rosický: postupně prostřídal trenéry Jílka, Kotala a Vrbu, ale tým pořád stagnoval a neodbourával nedostatky.

„Samozřejmě jsem na začátku dělal chyby. Ale formovalo mě to. Bylo důležité, že jsem si tady zažil i neúspěchy, protože mi to hodně dalo,“ vysvětloval před kamerami. „Zásadní bylo, že jsme pak dali dohromady jasný plán, co se má stát. Šli jsme zahraniční cestou a začali pracovat, tak jak jsem to poznal venku. Přestali jsme dělat kompromisy, míchat zahraniční a české přístupy.“

Když objevil v Dánsku kouče Priskeho, dal si záležet, aby se povedlo doladit sebemenší detaily. Věděl, že se nesmí opakovat divočina z léta 2016, kdy přišel Ital Stramaccioni: žádné překotné nákupy, nesourodý mišmaš v kabině nebo šílené platové rozdíly, které nedělaly dobrotu. Všechno muselo být v rovnováze: na trávníku, v šatně, v kancelářích.

Sparta se naučila plánovat a koukat za roh, takže ani Priskeho odchod pro ni v létě neznamenal katastrofu. Rosický tušil, že když vsadí na podobně progresivního asistenta Friise, neudělá chybu. Ačkoli: „Bylo těžké se rozhodnout, jestli tady Briana chceme držet na sílu, když tady nechce být. Nebo jestli se vydat cestou vášně.“

Sportovní ředitel Tomáš Rosický a hlavní kouč sparťanských fotbalistů Lars Friis po podpisu smlouvy.

Varianta B se zatím bohatě vyplácí. Sparta zdaleka není dokonalá a nesmí se přestat vyvíjet a zdokonalovat, aby v Evropě zvládla důstojně konkurovat gigantům. Ale je zdravá, mentálně silná a charakterní, což léta neplatilo. Dvakrát v řadě oslavila titul. V minulé sezoně přidala i domácí pohár. Teď Ligu mistrů. Hráči ve Spartě už nezakrňují, ale posouvají se a můžou se prodat za stovky milionů. I akademie funguje.

A v Rosickém má navíc Sparta záruku, že z cesty nesejde.