Rosický o podzimu: Vindahl nás měl držet víc. Některým hráčům chybí motivace

Je zpátky v plném pracovním nasazení. „Dobře víte, že zvolnit v mojí pozici není jednoduché, ale cítím se mnohem lépe,“ řekl Tomáš Rosický, sportovní ředitel fotbalové Sparty, před posledním soutěžním zápasem kalendářního roku 2025. Právě letos na jaře ho zastihly vážné zdravotní potíže, kvůli problémům se srdcem byl dokonce na jednotce intenzivní péče. „Ale teď se všechno vrací do starých kolejí,“ prohlásil.
Znovu má na starosti výběr hráčů.

Znovu je hlavou všech sportovních rozhodnutí Sparty.

„Jasně, že pořád musím být hlídaný a starat se o sebe, ale konečně můžu pomalu začít i lehce sportovat,“ usmál se ve studiu televize Nova Sport těsně před výkopem čtvrtečního duelu se skotským Aberdeenem.

Pro Spartu jde o třiatřicátý zápas nabitého podzimu, během kterého pod staronovým koučem Brianem Priskem postupně zvadla. Výsledkem je sedmibodová ligová ztráta na vedoucí Slavii. A nyní také starosti se složením kádru pro druhou část sezony, která odstartuje na přelomu ledna a února.

ONLINE: Sparta - Aberdeen 3:0 domácí pokračují i po pauze, trefuje se Kuol

„S trenérem se neustále bavíme a určitě budeme koukat na všechny možnosti, jak tým posílit. Nemyslím si, že by nám chyběla kvalita, protože jsme během podzimu zvládli i těžké série zápasů: zaslouženě jsme porazili Plzeň, vyhráli v Ostravě, doma jsme měli porazit Slavii,“ ohlížel se Rosický. „Ale co se stalo v dalších týdnech, z mého pohledu svědčí o tom, že některým hráčům chybí motivace, aby byli dlouhodobě úspěšní a opakovali dobré výkony.“

„Máme obrovské výkyvy, což nás momentálně dělí od Slavie, která je konstantnější,“ zdůraznil. „Není to jen o fotbalové stránce, ale hodně o té mentální. Podívejte se na nejlepší týmy v Anglii a jinde v Evropě: touha a chuť být nejlepší je obrovská, nám však tyhle věci schází.“

Co s tím?

„Dlouhodobá strategie a přivádění hráčů je znovu moje a trenérova zodpovědnost. Jsme připravení na všechny varianty, pozice i typologie. Víme, co chceme prioritně řešit, a uvidíme, co se nám podaří,“ zmínil Rosický nejdřív nekonkrétně.

Dál byl ale mnohem sdílnější.

Jak vidí brankářskou otázku, která se na Letnou v posledních týdnech tak často vrací?

„Myslím, že je logická,“ souhlasil. „Podle mě je Peter Vindahl dobrý brankář, Spartě vyhrál titul, dostal ji do Ligy mistrů, ale to je minulost. Když se podíváme na současný stav a góly, které dostáváme, tak by nás měl na můj vkus podržet víc.“

Sparťanský brankář Peter Vindahl sbírá míč v utkání proti Olomouci.

Je na odchodu středopolař Lukáš Sadílek?

„Jsem moc rád, že ve Spartě byl a je, odvedl velmi dobré služby v letech, kdy jsme vítězili, ale momentálně je to jeden z hráčů, který nás opustit může, byť zatím nic není domluvené.“

A co Adam Karabec, vrátí se z hostování ve Francii?

„Tady je situace plně v rukou Lyonu, protože na Karu má opci, kterou na konci sezony může využít, nebo ne.“

Pro Spartu je důležité, aby se po zimní přestávce především stabilizovala. Chápete, že ještě začátkem listopadu vedla ligu o tři body, jenže v posledních šesti zápasech jich přidala jen osm, tedy o deset méně než Slavia?

Třeba se na Letné na jaře zaměří spíš na úspěch v Konferenční lize, což je evropská soutěž číslo tři.

„Jako Sparta bychom měli soupeře, které jsme v aktuální sezoně v Evropě potkali, porážet. Se vším respektem k nim. Rozhodně se chceme dostat rovnou do osmifinále, aby nám odpadl jeden dvojzápas v únoru,“ připomněl Rosický.

A dál?

„Naším cílem bude vždycky Liga mistrů, potažmo Evropská liga, ale za současné konstelace se před námi otevírá obrovská příležitost,“ naznačil sportovní ředitel Sparty. „Když budeme hrát osmifinále, stačí porazit tři týmy a najednou jste ve finále. Do hráčů chceme dostat, že tohle je jedinečná šance, která se už nemusí opakovat.“

Mimochodem, kdyby to někoho zajímalo, tak finále Konferenční ligy se hraje 27. května 2026 v Lipsku čili za humny.

