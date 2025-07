„Nervozitu nevnímám, pár pohárových zápasů v Evropě už za sebou mám. Samozřejmě, Liga mistrů je víc, ale tím spíš jsem natěšený. Už se nemůžu dočkat, bude to velký zápas,“ říká Ladra, posila z Mladé Boleslavi.

Čekal jste, že se tak rychle v Plzni prosadíte do základní sestavy? V Pardubicích jste k výhře 5:1 přispěl dvěma asistencemi, i když hrajete na trochu jiné pozici než v bývalém klubu.

Tam, kam mě trenér postaví, budu hrát a snažit se odvádět co nejlepší výkony. Moc si vážím toho, že jsem byl hned v prvním kole v základu. Byl to jen jeden zápas, jedeme dál.

Rozehráváte i většinu standardních situací, vyhovuje vám tato role?

Tím, že jsem standardky zahrával skoro celou kariéru, není to pro mě nic nového. Jen si řekneme, kam je chceme kopat. A když to půjde dál jako v Pardubicích, jen dobře.

Jak se vám hraje s Pavlem Šulcem, s nímž zatím nastupujete vedle sebe?

Jsme dost podobní hráči, oba chceme útočit, ale musíme najít správnou variabilitu. Když půjde nahoru on, já musím zůstat a naopak. Na tomhle postu musím více bránit, ale myslím, že jsme se s tím zatím poprali dobře.

Je to v Plzni vyšší úroveň než v Mladé Boleslavi?

Určitě, je tady hodně vyrovnaný kádr. Od prvního tréninku jsem se do toho snažil dávat maximum a v tom chci pokračovat.

Jak se s větším tlakem vyrovnáváte?

Snažím se na to moc nemyslet. Tlak je samozřejmě veliký, zvlášť teď před poháry. Chceme to proti Servette zvládnout, víme, že když se nám to podaří, máme jistotu minimálně Evropské ligy.

Co od soupeře čekáte?

Je to kvalitní evropský tým, vicemistr švýcarské ligy. Nečeká nás nic jednoduchého, mají v týmu hodně individualit. Musíme si dát bacha, ale věřím, že to zvládneme. Určitě chceme doma udělat dobrý výsledek pro odvetu. Jakékoliv vítězství bude dobré.

Sledoval jste i pondělní los třetího předkola? Pokud půjdete dál, narazíte na lepšího z dvojice Glasgow Rangers - Panathinaikos Atény.

Myslím, že oba soupeři jsou hratelní. Ale teď to v hlavě vůbec nemám. Soustředím se jen na úterní zápas, který chceme zvládnout.