Olomoucká pohádka končí. Tohle si koupit nejde, musíte to odmakat, cítí Janotka

Václav Havlíček
  22:12
Od našeho zpravodaje v Německu - Trenér Tomáš Janotka to před utkáním řekl docela přesně: „Udržet dvakrát po sobě čisté konto proti bundesligovému týmu bude složité, cesta vede přes aktivitu vepředu.“ A slova kouče fotbalové Sigmy se vyplnila. Hanáci ve výborné kulise Mewa Areny v Mohuči branku nedali a pohádková jízda v Evropě pro ně skončila. Mohuč – Olomouc 2:0. „Domácí vyhráli zaslouženě, byli lepším týmem, musíme jim pogratulovat,“ uznal po zápase Janotka.
Tomáš Janotka sleduje své svěřence v odvetném zápase osmifinále Konferenční...

Tomáš Janotka sleduje své svěřence v odvetném zápase osmifinále Konferenční ligy proti Mohuči. | foto: Reuters

Olomoucký záložník Péter Baráth je v utkání s Mohučí vyloučen po druhé žluté...
Fotbalisté Mohuče slaví druhý gól proti Olomouci.
Obránce Mohuče Stefan Posch slaví se spoluhráči gól do sítě Olomouce.
Momentka z osmifinále Konferenční ligy mezi Mohučí a Olomoucí.
10 fotografií

Sigma bojovala, snažila se. Vpřed ji hnalo více než tisíc jejích fanoušků, kteří sice proti třiceti tisícům domácích měli těžkou úlohu, ale vytvořili nový rekord v evropském výjezdu – osmisetčlenná výprava z Hamburku v roce 1991 už je stříbrná.

Jenže když Olomoučané po inkasovaném gólu převzali iniciativu, jejich naděje utnul středopolař Baráth, který při standardní situaci domácích nepochopitelně vytasil nohu proti běžícímu soupeři. Jasná druhá žlutá karta, Sigma šla do deseti. A to ještě byla ráda, že domácí nekopali penaltu. „Situaci jsem neviděl,“ krčil rameny Janotka.

„Uff, je to rozhodnutí rozhodčího. Beru druhou žlutou kartu, ale tu první... S ní nesouhlasím,“ prohlásil Baráth.

Olomoucký záložník Péter Baráth je v utkání s Mohučí vyloučen po druhé žluté kartě.

A když v 82. přidal druhý gól domácí Sieb, mohučská aréna šla do varu. Když se rozezpíval celý stadion, museli jste mít pocit, že ohluchnete. Kouč Janotka marně hulákal u lavičky. Mohl zpucovat či instruovat maximálně křídelníky.

Ráz zápasu určila už první půle, ve které Sigma přežila několik velkých šancí soupeře. Jenže okamžitě po návratu z kabiny si nepohlídala obránce Poscha, který hlavou překonal Koutného.

Není moc horších věcí, které se vám ve fotbale mohou stát.

Hru pak oživil střídající Jáchym Šíp, který sice dokázal vykouzlit nadějné pozice, ale že by Sigma měla jasnou šanci? To určitě ne, vždyť první střelu na bránu zaznamenala až krátce před koncem už za rozhodnutého stavu.

Mohuč - Olomouc 2:0, nevýrazný výkon a konec v Evropě. Hosté dohrávali v deseti

Statistici v metrice xG, která určuje předpokládaný počet vstřelených gólů, Sigmě naměřili hodnotu 0,47. S tímhle jednoduše přes dobře organizovanou Mohuč postoupit nešlo.

„Nic jsme soupeři nedovolili,“ vycítil domácí trenér Urs Fischer. „Fotbal je divoký. Dosáhli jsme největšího úspěchu v historii klubu a v neděli budeme hrát o přežití v lize,“ dodal s výhledem na derby s Frankfurtem.

„V první půli nám chyběla větší náběhovost. Snažili jsme se o kombinaci, ale vždy jsme narazili. Gól na 0:2 a červená karta nám vzaly naději na to, abychom mohli naši evropskou pohádku žít dal,“ posteskl si Janotka.

Kdo by čekal, že potáhneme prapor?

I tak musí olomoučtí hráči cítit hrdost.

Skupinovou fázi evropských pohárů hráli poprvé v historii. Za posledních dvacet let neprošli přes předkola a v minulém století se hrálo systémem okamžitého play off.

A další milník – Olomouc postoupila do osmifinále evropského poháru po 34 letech!

To vše jsou úspěchy, které Sigmě nikdo neodpáře.

A po utkání to náležitě ocenili také hostující fanoušci, kteří týmu dlouho děkovali.

Zákulisí výjezdu Sigmy: Třítýdenní práce, dohady s Němci i sanitka, líčí organizátor

„Musíme si z toho vzít to pozitivní. Jsem v klubu od deseti let, snil jsem, že budu takové zápasy hrát,“ poznamenal obránce Jiří Sláma.

„Hodnotím to maximálně pozitivně. Kdo by to čekal, že Sigma Olomouc bude hájit prapor českého koeficientu. Po dlouhé době jsme se zase ukázali v Evropě a budeme mít na co vzpomínat. Když se dostanete mezi posledních šestnáct vyvolených, je to obrovský úspěch. Všichni můžeme být právem hrdí, kam až jsme došli,“ ocenil Janotka evropskou jízdu Olomouce.

„To nejde koupit. Musíte si to vydřít a odmakat,“ má jasno olomoucký trenér.

Teď musí Sigma makat, aby mohla pohárové zápasy zažívat znovu. Cesta vede přes ligu, Olomouc potřebuje nejhůř páté místo, ideálně však musí vyhlížet umístění v top čtyřce Chance Ligy.

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Kuopion Palloseura
0:2
KKS Lech Poznaň
KKS Lech Poznaň
1:0
Kuopion Palloseura
Noah Armavir
1:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
4:0
Noah Armavir
HŠK Zrinjski Mostar
1:1
Crystal Palace
Crystal Palace
2:0
HŠK Zrinjski Mostar
Jagiellonia Bělostok
0:3
Fiorentina
Fiorentina
2:4P
Jagiellonia Bělostok
Škendija Tetovo
0:1
Samsunspor
Samsunspor
4:0
Škendija Tetovo
KF Drita
2:3
NK Celje
NK Celje
3:2
KF Drita
SK Sigma Olomouc
1:1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1:2
SK Sigma Olomouc
Omonia Nikósie
0:1
HNK Rijeka
HNK Rijeka
3:1
Omonia Nikósie
KKS Lech Poznaň
1:3
Šachtar Doněck
Šachtar Doněck
19. 3. 21:00
KKS Lech Poznaň
AZ Alkmaar
2:1
AC Sparta Praha
AC Sparta Praha
19. 3. 21:00
AZ Alkmaar
Crystal Palace
0:0
AEK Larnaka
AEK Larnaka
19. 3. 18:45
Crystal Palace
Fiorentina
2:1
Raków Čenstochová
Raków Čenstochová
19. 3. 18:45
Fiorentina
Samsunspor
1:3
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
19. 3. 21:00
Samsunspor
NK Celje
0:4
AEK Atény
AEK Atény
19. 3. 18:45
NK Celje
SK Sigma Olomouc
0:0
Mohuč
Mohuč
19. 3. 18:45
SK Sigma Olomouc
HNK Rijeka
1:2
RC Štrasburk
RC Štrasburk
19. 3. 21:00
HNK Rijeka

