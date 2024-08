Andělé, pomůžete nám? Slávistický kapitán Holeš o Lille, Ronaldovi i víře

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Schválně: zkuste říct z voleje, kolik zápasů v Lize mistrů asi tak odehrál slávistický kápo Tomáš Holeš. Možná neuvěříte, ale gladiátor s ostrými rysy a skromnou povahou zůstává na nule. „Moc rád bych to změnil a splnil si svůj dětský sen, ale snadný úkol nemáme,“ poví před středeční odvetou s Lille. Slavia potřebuje v Edenu vygumovat ztrátu dvou gólů. Nemožné to není, ale: „Musíme se vydat ze všeho, co v nás je. A snad nám andělé pomůžou.“