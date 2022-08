Podzim bez pohárů nechceme, burcuje slávista Holeš. Bral by nulu vzadu

Jen složitě si lze představit, že by Slavia ve čtvrtek večer vyběhla na městském stadionu v Čenstochové bez Holeše.

R. Čenstochová - Slavia ve čtvrtek od 18:00 ONLINE

Je jen otázkou, jestli bude na svém místě v záloze, nebo uprostřed defenzivy, kde kvůli zdravotnímu stavu není jistý start Kačaraby (střídal během duelu v Jablonci) a Ousoua. Jediným dalším stoperem na evropské soupisce, na níž Slavia překvapivě zařadila například Plavšiče, je Santos.

Proti Čenstochové chtějí červenobílí udělat poslední dva kroky do podzimu s mezinárodními zápasy. „Nechceme být bez pohárů,“ přitakal Holeš před play off Konferenční ligy.

Jaký protivník vás čeká?

Z toho, co jsme mohli vidět a co jsem si zjišťoval od bývalých spoluhráčů, co tu působili, či působí, nás čeká velmi silný soupeř. Hrají na pět obránců, dobře brání, budeme se do nich obtížně dostávat. Mají výborně kondičně připravené běhavé halfbeky, působí hodně týmově. Největší individualita je Ivi López, tvoří jejich útočnou hru, na něj si musíme dát pozor. Stejně jako na útočné standardky.

Slavia na O2 TV Úvodní utkání play off o postup do Konferenční ligy mezi Rakówem Čenstochová a Slavií odvysílají stanice O 2 TV Sport a O 2 TV Fotbal. Studio startuje ve čtvrtek od 17:30, moderátora Davida Sobiška doplní experti Jakub Podaný a Petr Mikolanda. Aktuální informace přímo ze hřiště přinese reportérka Denisa Doležalová.

Trenér domácích označil Slavii za favorita. Cítíte se tak?

Nevím. Raków za sebou má úspěchy v polské lize, začíná se dostávat do Evropy. Nějaké šance v procentech opravdu neumím říct. Musíme být kvalitní na míči, abychom soupeře utahali a otevírali okénka v jeho defenzivě. A taky musíme dobře hrát dozadu. Začít venku je pro nás lepší, nechceme dostat gól. Ideální by bylo odehrát to tady na nulu vzadu a dát jeden, dva góly.

Zjišťoval jste si informace o Rakówu od Tomáše Petráška, místního kapitána a spoluhráče z reprezentace?

My se známe už z Hradce Králové, hráli jsme spolu v dorostu a získali titul. Psali jsme si, ale spíš jen obecně. Bude pro nás výhoda, že nenastoupí, ostatně je to kapitán, řídí defenzivu, je nebezpečný při standardkách. Zároveň mě mrzí, že kvůli zranění nebude hrát. Rád bych proti němu nastoupil.

Domácí také zmiňovali, že pro ně jde o historický zápas. Vnímáte to? Bude domácím hrát elán do karet, nebo zvítězí vaše zkušenosti?

Jak jste řekl, jedná se o historickou událost, elán a všechno okolo hraje pro ně. Požene je plný stadion, atmosféra bude určitě výborná. My ale nechceme hrát podzim bez pohárů, to se mi ještě ve Slavii nestalo a nechceme to dopustit. Náš elán proto musí být stejný, musíme se jim vyrovnat chtíčem, bojovností.