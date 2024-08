Kapitán Holeš: Měli jsme toho plné brejle. Lille? Chtěl jsem spíš Mourinha

„Věděl jsem, že jsme silní a zvládneme to.“ říkal muž s bílým přelivem na hlavě. Prohraná sázka s šéfem Jaroslavem Tvrdíkem, že slávisté získají titul.

Základní skupina Ligy mistrů by však byla parádní náplast.

Tomáši, jaký zápas to byl?

Vydřený, hlavně o soubojích. Hájili jsme náskok. Myslím, že jsme podali soustředěný výkon do defenzivy, takový vyspělý. Představovali jsme si, že budeme aktivnější, ale soupeř byl kvalitní. Jsem rád, že jsme jim dozadu nic nedovolili a nakonec vstřelili gól.

Opět Václav Jurečka.

Venca to má v sobě. Střelec, který má skvělý výběr místa. Gól je pro něj odměna, jak presoval a počkal si na šanci. Druhý zápas, druhý gól, což svědčí o jeho kvalitách.

A Chorý? Jak si na něj zvykáte?

V celém dvojzápase hrál skvěle, dal dva góly, odvedl spoustu práce. Jsem rád, že ho tu máme. Pomáhá nám, je nepříjemný pro soupeře, váže na sebe hráče. Jen se musíme ještě víc naučit ho využívat.

Co bylo vlastně v tomto dvojzápase klíčové?

Určitě domácí zápas, kdy jsme šli do komfortního vedení 2:0. Hájit dvoubrankový náskok je super, můžete trochu zalézt, hrát na brejky, všechno nám šlo do karet a my to zvládli.

Tomáš Holeš na předsezonní tiskové konferenci fotbalové Slavie.

Opět s nulou vzadu, popáté ze šesti soutěžních zápasů.

Je to o celém týmu. Všichni bráníme skvěle, jsme rádi, že nám to funguje. Doma jsme dali tři góly, nyní to bylo víc o taktice. Kluci vepředu toho mají taky plné brejle, oběhali to, uhlídali jejich klíčové hráče. Předvedli jsme prostě to, co jsme chtěli.

Od prvních minut se hrálo podle vašich not, že?

Začali sme dobře, drželi balon, měli standardky, což byl plán. Jen vepředu se nám nedařilo tolik držet balon, ale cítil jsem, že bráníme skvěle. Takže i když nás soupeř ve druhé půlce trochu zatlačil, cítil jsem, že zůstaneme pevný. Nebál jsem se.

Mimochodem, co jste říkal na Christose Zafeirise, který měl „osobku“ na Puertase...

Zvládl to. Když se do něčeho zakousne, těžko se soupeř dostává ven. Puertas měl skvělé věci, jejich klíčový hráč, bez něj jsou poloviční. Pak místo Zafiho přišel Prebslík a v dobré práci pokračoval.

Teď vás čeká poslední krok do Ligy mistrů. Přál jste si Lille?

Spíš Fenerbahce, známe je a chtěl jsem se znovu utkat s Mourinhem. Zápas s Lille bude náročný, mají nepříjemné hráče, Ale nejprve se musíme připravit na Teplice, až pak začít myslet na Lille.