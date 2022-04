Schůdnější než Arsenal? Kdepak! Nejnáročnější soupeř, tvrdí Holeš o Feyenoordu

Kouč soupeře viděl Slavii i v Plzni. Atmosféra? Bude kouzelná! Po sobotní ligové výhře nad Tilburgem cestoval do Plzně, aby na vlastní oči zhlédl viděl ligový šlágr ve Štruncových sadech. Arne Slot, kouč Feyenoordu, na české týmy umí: předloni s Alkmaarem v předkole Champions League vyřadil právě Viktorii a na podzim ve dvou zápasech neprohrál se Slavií. Co teď? „Slavii není radno podceňovat,“ tvrdí útočník Cyriel Dessers, který v duelu v Praze vstřelil oba góly svého týmu. „Lidé si možná pomyslí, že když jsme vyhráli v září, tak zvítězíme znovu. Ale není to tak jednoduché. Slavia je silný tým, před pár lety to ukázala v Lize mistrů.“ Feyenoord je ve čtvrtfinále evropského poháru po dvaceti letech. „Speciální událost. Pro mě, pro hráče i pro fanoušky,“ těší se trenér Slot a varuje: „Všichni jsme čekali hodně dlouho, takže je jasné, že při utkání znovu bude kouzelná atmosféra.“