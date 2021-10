Čvančarovy góly výhru nepřinesly. Cítíme křivdu, říká jablonecký útočník

Severočeši remizovali s aktuálně hlavním konkurentem v boji o druhé místo ve skupině D 2:2, přičemž o výhru přišli až v poslední minutě po brance z penalty.

„Hlavně ve druhé půli jsme soupeře vůbec do ničeho nepouštěli a pak dostaneme z takové sporné penalty vyrovnávací gól. O to víc to mrzí, že jsme nezvítězili,“ litoval po remíze s dánským sokem talentovaný jednadvacetiletý útočník Jablonce Tomáš Čvančara.

Dal jste dva góly, ale tři body týmu nepřinesly, jak to vnímáte?

Ty góly pro mě mají obrovskou cenu, protože cítím, že ta cesta, na kterou jsme se dal, se vyplácí. Šel jsem přes druhou ligu, kde se mi dařilo, pak jsem měl sice takový delší útlum, kdy jsem v Opavě moc nehrál, ale teď se mi zase začalo v Jablonci dařit. Z těch dvou gólů teď v evropském poháru mám velkou radost, ale bohužel je z toho jenom bod. Cítíme trošku křivdu a já osobně jsem z toho hodně zklamaný.

V čem přesně tu křivdu cítíte?

Za mě tam určitě byly minimálně dvě sporné situace, kdy jsme penaltu asi měli nebo mohli kopat my. A když se pak proti nám odpíská taková penalta v poslední minutě, která byla podle mě docela dost přísná, tak minimálně jedna se měla pískat i pro nás. Ale nejsem rozhodčí, říkám to bezprostředně po zápase a jsem plný emocí. Prostě tu křivdu cítíme, jsme naštvaní, protože si myslíme, že ten zápas měl být vzhledem k těm situacím pro nás vítězný.

Je podle vás z tohoto pohledu chyba, že na zápasech Konferenční ligy není videorozhodčí?

Samozřejmě. Ale prý je na to nedostatek proškolených rozhodčích. To je sice možná úsměvné, pro všechny stejné, ale ono se to násobí. V Alkmaaru měla být po faulu na mě jasná penalta, teď se zase rozhodčí rozhodl takto, že nám ji nepískl a soupeři ano... Tak se nám to třeba příště zase nějak vrátí.

Pojďme k vašim gólům, ten první jste dal patičkou, proč jste si vybral takové neobvyklé řešení?

Měl jsem náběh do vápna a viděl jsem, že to Povy (Považanec) navádí zprava. Pak dal krásný balon pod sebe, ale letělo to trošku za mě, tak jsem se musel buď zastavit, nebo to zahrát patičkou. Zkusil jsem to druhé a zaplaťpánbůh to spadlo do brány.

Váš druhý gól hlavičkou po rohu musel potvrdit až zvednutým praporkem asistent rozhodčího, protože obránce zkusil míč ještě odkopnout pryč z brány. Jak jste tu situaci viděl vy?

Já jsem hned viděl, že míč je za čárou, tak jsem se začal radovat. Abych řekl pravdu, tak na rozhodčího jsem se ani nedíval, protože mě to ani nenapadlo, že by se to mohlo nějak řešit. Byl jsem si jistý, že je to gól.

Máte za sebou tři zápasy ve skupině, jak hodnotíte zisk čtyř bodů a šanci na postup?

Mrzí mě hodně, že máme jen čtyři body. S každým soupeřem jsme odehráli otevřenou partii a ani v jednom zápase jsme nebyli horší. Ukázali jsme svoji kvalitu, myslím, že jsme našimi výkony všechny překvapili a věřím, že šanci na postup máme. Alkmaar vede, takže hlavním soupeřem o druhé místo bude právě asi Randers.

Zatím máte v Evropské konferenční lize smůlu na zranění. V Alkmaaru jste nedohrál kvůli otřesu mozku a i teď proti Randersu jste už po hodině hry musel střídat...

...po tom podle mě penaltovém faulu a otřesu mozku v Alkmaaru mi bylo celý týden vážně špatně. Nic jsem nemohl dělat, jen ležet v posteli a pak jsem se do toho zpátky dostával docela špatně. Naskočit zpět do plného tréninku není vůbec lehké a pořád cítím, že to není stoprocentní a mám takové těžké nohy. Teď to naštěstí není nic vážného a už se po zápase cítím dobře, ale tahala mě třísla, tak jsem si o to střídání sám řekl a radši šel dolů, než aby mě v nich po deseti minutách píchlo a bylo to pak horší. Celkově jsem toho totiž v letošní sezoně moc nenahrál, ať už co se týká toho, že se trenér rozhodl o sestavě jinak, nebo vinou nějakých zdravotních problémů. Tak snad to už bude lepší.