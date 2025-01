Chorý: Posekaly nás individuální chyby, na téhle úrovni si je nemůžeme dovolit

Zatímco předchozí slávistické nezdary v pohárech často hodnotil v emocích, po domácí remíze s Malmö (2:2) už hovořil spíš klidně.

Šanci na postup červenobílí ztratili už před týdnem.

„Ale jaro jsme doma toužili odšpuntovat tříbodovým zápasem,“ zdůraznil Chorý. „I kvůli fanouškům, kterým jsme chtěli dát ten správný impulz.“

Místo toho se i v posledním pohárovém zápase ozvaly známé bolesti: nedostatečná produktivita a chyby v defenzivě.

Tak dali jsme dva góly, ale dvě individuální chyby jsou na evropské scéně strašně moc. Týmy jsou kvalitní, potrestají vás. Souhlasím, že tohle utkání jen podtrhlo naše celkové vystoupení v pohárech.

V dlouhé tabulce Evropské ligy vám patří až třicátá příčka, máte jen pět bodů.

Když zapátrám v paměti, tak hlavně domácí zápasy byly dost podobné. Proti Anderlechtu i Fenerbahce jsme si gól dali de facto sami, to samé předtím s Ajaxem, kterému jsme darovali penaltu. Jsou to situace, na které se chystáte, víte o nich a pak vás to zlomí.

Můžete si ze zápasu s Malmö vzít něco pozitivního do startu ligy, i když nastoupila dost kombinovaná sestava?

Sestava kombinovaná byla, ale šance jsme si vytvořili i tak. Občas chybělo štěstí, pár centimetrů, bylo tam několik ofsajdů. Zase jsme mohli dát tři nebo čtyři branky, což se nám opakuje.

Když jste se po příchodu na hřiště trefil vy, zdálo se, že Slavia hru kontroluje.

Taky jsme ji kontrolovali. Jedna chyba se přihodit může, Ivan Schranz prostě blbě rozehrál. Ale nemůže se nám potom stát to, že třicet vteřin po rozehrání balonu inkasujeme znovu. Místo toho, abychom to kopli nahoru a poprali se o to, dáváme si vzadu jednu přihrávku, druhou přihrávku a pak ztratíme. Musíme si to vyříkat.

A poučit se?

Rozhodně. V lize takové věci dělat nemůžeme. Něco jiného je, že si dovolíte na tréninku, kde vám něco vyjde, protože se do toho třeba nešlape úplně na sto procent. Ale když si pak v evropském zápase předkopnete míč metr a půl od nohy, soupeři toho využijí. Malmö nás potrestalo ze všeho, co jsme jim darovali.

Ještě měli penaltu, kterou v prvním poločase útočník Botheim neproměnil. Aleš Mandous ji chytil.

Pravda, hodně nás podržel. Na lávce jsme si všichni stoupli a věřili, že to Mandy chytí. Myslím, že nám v tu chvíli dost pomohlo i to, že soupeř kopal proti Tribuně sever. Bůh ví, jak by se zápas vyvíjel, kdyby padl gól. Ale Mandy si poradil fakt náramně, rovnou míč chytil, ani ho nemusel vyrážet.

Mimochodem, i vás na soustředění ve Španělsku zasáhla viróza, v Soluni jste nehrál vůbec, proti Malmö druhý poločas. Už jste fit?

Vlastně jsem se cítil dobře už na konci kempu ve Španělsku. Normálně jsem se připojil k týmu, ale když jsme se pak přesunuli do Soluně, zase to na mě na předzápasovém tréninku dolehlo.

Trenér říkal, že jste prý sotva stál na nohou.

Byl jsem úplně nepoužitelný a bylo by kontraproduktivní, kdybych nastoupil. Spíš bych týmu škodil, než pomohl. Chtěl jsem se doléčit, abych byl připravený na Malmö. Taková byla domluva. Chtěli jsme zvítězit, ale nepovedlo se. Teď už s tím nic neuděláme a musíme se soustředit na neděli a zápas s Mladou Boleslaví. Liga je teď pro nás všechno.