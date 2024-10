Chorý: Vřelo to ve mně. Nejradši bych vzal čtyři borce na záda a vynesl je ven

Když o několik desítek minut později dorazil mezi píšící novináře, dopředu hlásil: „Už jsem se trochu uklidnil.“

To ale neznamená, že by si do fotbalistů Ajaxu, kteří ho po červené kartě v závěru nejvíc deptali zdržováním a poleháváním, nerýpl. „Fakt to ve mně chvílemi hrozně vřelo,“ opakoval. „Kdyby to šlo, vezmu čtyři borce na zády a ze hřiště je vynesu sám.“

Bod je málo?

Možná ho časem doceníme. Přece jen: Ajax je velkoklub a první poločas byl v jeho režii. My nebyli tak důslední v napadání, vyjížděli nám z toho. Ve hře chybělo, co nás obvykle zdobí. I proto jsme si o přestávce museli něco říct. Do druhé půle už nastoupila úplně jiná Slavia.

Nejvíc se změnila po hromadném střídání v 61. minutě. Přišel jste vy, Provod, Diouf a Jurásek.

Už v poločase nás trenér upozorňoval, že to tak pravděpodobně udělá. Bylo nutné na hřiště dostat větší emoce, které nám scházely.Třeba do někoho trochu nalítnout, probudit lidi rychlým autem nebo rohem. Po pár minutách, co jsme tam vlezli, se podařilo vyrovnat na jedna jedna a já do poslední chvíle věřil, že vyhrajeme.

Co chybělo?

Možná lepší finální řešení, mohli jsme posílat i víc centrů do vápna. Jednou mě to našlo, párkrát jsem to přeběhl, což je škoda. A mrzí mě jiná situace, kdy jsem si naopak cuknul na penaltu a čekal na přihrávku pod sebe. Přitom kdybych běžel dál, zakončuju do prázdné.

Užil jste si aspoň ovace po vstřeleném gólu? A myslíte, že už vaše jméno křičela celá Tribuna sever?

Už se mě na to ptali přímo na ploše, kde jsem byl trochu rozohněný. Asi se budu muset panu reportérovi z televize ještě omluvit. Ale vážně: já tohle nevnímám, snažím se klukům pomoct na hřišti, udělat něco se zápasem, což se povedlo a já jsem za to šťastný. Dělám maximum, abych si diváky získal. Věřím, že kdo fotbalu rozumí a kouká na něj, uzná to. A jestli křičeli moje jméno? Nevím. Byl jsem v rauši, rychle jsem běžel zpátky na půlku a chtěl, ať přidáme další góly a dostaneme je do totální smrti. Uf. Po tomhle zápasu půjdu spát nejdřív ve tři ráno...

Co jste říkal na metr lotyšského sudího Treimanise, který odpískal takřka čtyřicet faulů?

Některé verdikty mě zarazily. Nastavil zajímavý metr, někdy pískl hloupost, jindy to nechal plout a pár faulů podle mě otočil. Těžko říct. Nerad hodnotím rozhodčího, to ať si oni zhodnotí sami.

Tak aspoň povězte, co jste říkal hráčům soupeře ve vypjatém závěru. V komunikaci jste byl dost aktivní.

Tak jasně. Těm, co leželi, jsem říkal, ať vstávají. Nelíbilo se mi to. Nejradši bych je vzal a zvednul sám, ale nechtěl jsem kartu.

Co čekáte od nedělního derby, které pro vás osobně bude první?

Nejsem ten typ, který by měl přehnaná očekávání. Na každý zápas se snažím koncentrovat stejně, ať je to liga, nebo Evropa.

Ale derby je derby.

A já určitě nechci říct, že to bude obyčejný zápas. Větší v lize není, to si uvědomuju, ale potřebuju se chystat pořád stejně. Pak jsem schopný podat ten nejlepší výkon.

Překvapilo vás, kolik změn trenéři v sestavě udělali?

Nepřekvapilo a není ani na mně, abych tohle hodnotil. Tady ve Slavii je spoustu kvalitních hráčů a určitě si nemyslím, že bychom postavili nějakou slabou sestavu. Možná jsme jen na začátku byli ustrašení, zaskočení z toho, že hrajeme s Ajaxem.

Zbytečně?

Jednoznačně. Tady v Edenu se nemusíme bát žádného soupeře. Víme, že jsme silní a že když do výkonu přidáme emoce, lidi nám ještě pomůžou. Fanoušci jsou náš dvanáctý hráč. Pokud do každého zápasu půjdeme jako do druhého poločasu s Ajaxem, nemám o nás strach.

V Evropské lize máte po dvou zápasech čtyři body. Jste spokojení?

Vzhledem k programu, který jsme měli, určitě nemůžeme být naštvaní. Teď v neděli nás ale čeká poslední zápas náročného období před reprezentační přestávkou a já nevidím jiné východisko než získat tři body.