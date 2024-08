V takových zápase se vyžívám. Chorý o prvních gólech za Slavii i tlaku fanoušků

Prožil povedený večer. Poprvé v Edenu v základní sestavě. Po osmnácti minutách první gól za Slavii. Do poločasu druhý.

Jestli Slavia příští týden v Bruselu odvetu nepokazí, už teď se nákladný přestup Chorého z Plzně zaplatil. Pokud by pak neuspěla v následném play off, jako bolestné by dostala 107 milionů korun. Přibližně tolik Chorý stál.

Proti belgickému vicemistrovi se trefil pokaždé hlavou. Nejdřív po centru Provoda a pak Zafeirise z rohu. „Soustředil jsem se na to, abych to dobře trefil a skončilo to v síti,“ líčil.

I když skóroval, někteří fanoušci za bránou se neradovali. To jsou ti, kteří s jeho příchodem do Slavie nesouhlasí..

Parádním představením si na svou stranu může postupně získat i je.

Trenér Trpišovský o Chorém „Byl dominantní v přechodové fázi. Uhrál neskutečně hodně míčů. A taky předvedl skvělý běžecký výkon, který korunoval góly. Hodně nám pomohl i ve fázi bez míče.“

Cítíte to tak?

Cítím se dobře. Sice je na mě vyvíjen určitý tlak, ale kde by nebyl, že jo? Takový je prostě fotbal. Já jsem se s tím nějak smířil a věřím, že týmu budu pomáhat dál.

Dva góly v boji o Ligu mistrů, navíc v Edenu. Co víc jste si mohl přát?

Už dřív jsem říkal, že tyhle velké zápasy mám rád, vyžívám se v nich. A tohle byl jeden z nich. Byl jsem ve správnou chvíli na správném místě. V týdnu jsme tyhle situace nacvičovali, bylo to cílené. Mohlo tam létat ještě víc centrů, to mě trochu mrzí. Ale taky chci říct, že to jen není moje zásluha, i když dneska tu slávu seberu já.

A takřka celý stadion skandoval Tomáš Chorý. Jak se vám to poslouchalo?

Asi to nebyl celý Eden, ale jsem hodně rád, že mě lidi podporují, mávají na mě. Je to příjemné. Je to pro mě povzbuzení do další práce. A moje odpověď je na hřišti. A nejde jen o góly, ale i to, že se pro tým rozdám. Co se děje kolem mě, to neovlivním. Soustředím se na svou práci a na kluky, kterým můžu pomoct. To je pro mě nejdůležitější.

Je osobně pro vás důležité, že jste v novém dresu skóroval už ve svém čtvrtém utkání?

Pro útočníka je důležité, aby měl góly, asistence. Byl to teprve druhý zápas od začátku. V Liberci to byl spíš boj, který jsme zvládli a díky tomu byli v pohodě na pohár. Výhra nás povzbudila a to se teď proti Belgičanům ukázalo. Byli jsme silní, vzadu až na jednu situaci jsme všechno zvládali. Vypadalo to fakt parádně. Jo, góly přišly ve správnou chvíli a pomůžou mi do další práce.

Váš přestup byl pro fanoušky hodně třaskavý. Ale jak vás vzali noví spoluhráči?

Kluci mě vzali skvěle. V kabině asi nebyl frajer, který by mě tady nechtěl.

Zlepšuje se i souhra? Už si na váš styl noví parťáci zvykli?

Je zapotřebí, aby si kluci zvykli na to, že tady mají někoho, o koho se můžou opřít a že mě můžou využít. Myslím si, že těch balonů do vápna mohlo létat víc. Někdy jsme to zbytečně obehrávali, přehrávali, jindy to zasekli a chtěli hrát středem. Ale taky rozumím tomu, že všechno nejde kopat jen na mě do vápna.