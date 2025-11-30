První náčrty si kreslil s bráchou Philem před deseti lety u kuchyňského stolu rodičů v Liverpoolu, dnes tenhle pětatřicátník sleduje, jak se jeho značka blyští v Lize mistrů.
Co spojuje Slavii a jejího posledního soupeře v této soutěži Athletic Bilbao? Značka Castore. „Obrovská čest, hrdost a radost vidět, jak dva „vaše“ kluby hrají proti sobě v Champions League,“ vypráví Beahon nadšeně v exkluzivním rozhovoru pro iDNES Premium.
Jsme v jednom ze skyboxů na stadionu v Edenu. Nejen tam, ale i v Praze je Beahon poprvé v životě. A prý rozhodně ne naposledy. „Vaše město je opravdu cool, oblíbil jsem si ho. Teď jsem právě byl v novém slávistickém fanshopu. A taky jsem se naučil své první české slovo – ahoj.“
Nike, Adidas či Puma jsou skvělé značky, ale jako podnikatel mám pocit, že se soustředí hlavně na Real Madrid, Barcelonu, PSG a další velkokluby.