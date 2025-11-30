Slavia, naše hrdost. Oblékat i český nároďák? Lákadlo, říká šéf firmy Castore

Premium

Fotogalerie 24

Tom Beahon spolu se svým bratrem Philem založili firmu Castore, značku dresů, v roce 2019. | foto: Tomáš Kalous

Lucie Macháčová
Každý den vstává v pět hodin ráno a před šestou už je v kanceláři. S cílem být o jedno procento lepší než předchozí den. A plán mu vcelku vychází. Tom Beahon je spolumajitelem firmy Castore, jejíž dresy nosí fotbalisté pražské Slavie. A také hráči Evertonu, Burnley či Feyenoordu, ragbisté Anglie, formulový tým McLaren či tenista Andy Murray.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

První náčrty si kreslil s bráchou Philem před deseti lety u kuchyňského stolu rodičů v Liverpoolu, dnes tenhle pětatřicátník sleduje, jak se jeho značka blyští v Lize mistrů.

Co spojuje Slavii a jejího posledního soupeře v této soutěži Athletic Bilbao? Značka Castore. „Obrovská čest, hrdost a radost vidět, jak dva „vaše“ kluby hrají proti sobě v Champions League,“ vypráví Beahon nadšeně v exkluzivním rozhovoru pro iDNES Premium.

Jsme v jednom ze skyboxů na stadionu v Edenu. Nejen tam, ale i v Praze je Beahon poprvé v životě. A prý rozhodně ne naposledy. „Vaše město je opravdu cool, oblíbil jsem si ho. Teď jsem právě byl v novém slávistickém fanshopu. A taky jsem se naučil své první české slovo – ahoj.“

Nike, Adidas či Puma jsou skvělé značky, ale jako podnikatel mám pocit, že se soustředí hlavně na Real Madrid, Barcelonu, PSG a další velkokluby.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Lecce vs. TurínFotbal - 13. kolo - 30. 11. 2025:Lecce vs. Turín //www.idnes.cz/sport
30. 11. 12:30
  • 3.08
  • 2.90
  • 2.66
Bohemians vs. TepliceFotbal - 17. kolo - 30. 11. 2025:Bohemians vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
30. 11. 13:00
  • 1.85
  • 3.60
  • 4.47
Crystal Palace vs. Manchester Utd.Fotbal - 13. kolo - 30. 11. 2025:Crystal Palace vs. Manchester Utd. //www.idnes.cz/sport
30. 11. 13:00
  • 2.29
  • 3.66
  • 3.14
Real Sociedad vs. VillarrealFotbal - 14. kolo - 30. 11. 2025:Real Sociedad vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
30. 11. 14:00
  • 2.85
  • 3.47
  • 2.57
Štrasburk vs. BrestFotbal - 14. kolo - 30. 11. 2025:Štrasburk vs. Brest //www.idnes.cz/sport
30. 11. 15:00
  • 1.80
  • 3.98
  • 4.48
Pisa vs. InterFotbal - 13. kolo - 30. 11. 2025:Pisa vs. Inter //www.idnes.cz/sport
30. 11. 15:00
  • 9.05
  • 5.32
  • 1.34
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Legia - Sparta 0:1, podržel Vindahl, rozhodl Preciado. Hosté mají nakročeno do play off

Angelo Preciado (druhý zleva mezi sparťany) oslavuje gól se spoluhráči.

Od našeho zpravodaje v Polsku Sparťanští fotbalisté se přiblížili k postupu do vyřazovací fáze Konferenční ligy. V souboji nejúspěšnějších polských a českých klubů historie zvítězili na Legii Varšava 1:0. V závěru poločasu...

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

Slavia, naše hrdost. Oblékat i český nároďák? Lákadlo, říká šéf firmy Castore

Premium
Tom Beahon spolu se svým bratrem Philem založili firmu Castore, značku dresů, v...

Každý den vstává v pět hodin ráno a před šestou už je v kanceláři. S cílem být o jedno procento lepší než předchozí den. A plán mu vcelku vychází. Tom Beahon je spolumajitelem firmy Castore, jejíž...

30. listopadu 2025

Fulham nástupem šokoval Tottenham, City ustálo drama. Sunderland i Newcastle slaví

Kenny Tete z Fulhamu (vlevo) slaví úvodní gól spolu s Harrym Wilsonem a Ryanem...

Pět zápasů 13. kola nabídnul sobotní program anglické fotbalové ligy. Manchester City zvládl drama s Leeds United. Ačkoliv na domácí půdě vedl 2:0, rozhodují branku na 3:2 zařídil Foden až v...

29. listopadu 2025  15:50,  aktualizováno  22:59

Jen pusa na líco! Žádný extrém. Majitel děkoval koučovi a Baník konečně slavil

Trenér Baníku Tomáš Galásek objímá střelce Michala Kohúta.

Radostným polibkem majitel klubu Václav Brabec odměnil trenéra fotbalistů ostravského Baníku Tomáše Galáska za výhru nad Duklou Praha 3:1. Dodržel tak svá slova, která řekl kouči v týdnu před zápasem...

29. listopadu 2025  22:29

Slavia - Slovácko 3:0, výhru řídil dvěma góly Chytil. Další dvě branky neplatily

Souboj slávisty Chytila s brankářem Slovácka Hečou.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. V 17. kole si doma poradili se Slováckem 3:0 a minimálně do neděle zvýšili svůj náskok na čele před Spartou na pět bodů. Dvakrát se trefil...

29. listopadu 2025  17:07,  aktualizováno  21:42

Alégué obvinil fanoušky Hradce z rasismu. Nic se nezměnilo, liga musí něco dělat, říká

Královéhradecký Elbel (vpravo) se snaží zastavit jabloneckého Alegueho.

Jablonecký fotbalista Alexis Alégué po sobotním utkání 17. kola první ligy v Hradci Králové obvinil domácí fanoušky z rasismu. Podle něj vydávali opičí zvuky. Osmadvacetiletý kamerunský křídelník to...

29. listopadu 2025  21:01

Experti se divili penaltě na slávistu Chorého, sudí viděl podražení

Mojmír Chytil oslavuje gól s Tomášem Chorým.

Kouč hostujících fotbalistů Roman Skuhravý, který v dlouhé černé bundě a svítivě žlutých teniskách u lajny žil se svým týmem, se okamžitě chytil za hlavu. Domácí útočník Tomáš Chorý naopak rychle...

29. listopadu 2025

Hradec - Jablonec 2:0. Oba góly dal Slončík, dvakrát potrestal chyby hostů

Tom Slončík z Hradce Králové slaví svůj druhý gól v zápase s Jabloncem.

Dvě hrubky v defenzivě stály fotbalisty Jablonce lepší výsledek na půdě Hradce Králové. Domácí v sedmnáctém kole Chance Ligy v sobotu triumfovali 2:0, oba zásahy obstaral po změně stran Tom Slončík....

29. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  17:57

Ostrava - Dukla 3:1. Baník zlomil prokletí, po pěti porážkách v lize zvítězil

Trenér Baníku Tomáš Galásek objímá střelce Michala Kohúta.

Pět ligových zápasů čekali fotbalisté Baníku Ostrava nejen na bod, ale také na vstřelený gól. V sobotu mizérii prolomili, na domácím hřišti porazili Duklu Praha jasně 3:1, postupně se trefili...

29. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  17:49

Zlín - Karviná 1:3. Hosté vyhráli počtvrté z posledních pěti zápasů a jsou teď čtvrtí

Sebastian Boháč z Karviné (vlevo) a Lukáš Bartošák ze Zlína svádí vzdušný...

Kromě výbuchu s Libercem zažívají karvinští fotbalisté po trenérské výměně tuze povedené týdny. V sobotu svoji formu demonstrovali i na půdě Zlína, kde po gólech Krčíka, Samka a Boháče zvítězili 3:1....

29. listopadu 2025  14:51,  aktualizováno  17:25

Kliment změnil agenta a zůstává v Sigmě. Olomouc si také pojistila trio odchovanců

Jan Kliment z Olomouce s medailí z poháru.

Před pár týdny si našel nového agenta a dnes už má v kapse novou smlouvu. Nejlepší střelec uplynulého ročníku fotbalové Chance Ligy Jan Kliment prodloužil kontrakt v Olomouci, na Andrově stadionu se...

29. listopadu 2025  11:35

Státní léčebné lázně Janské Lázně
Nutriční terapeut/ka

Státní léčebné lázně Janské Lázně
Královéhradecký kraj
nabízený plat: 39 219 - 42 785 Kč

Dalších 31 543 volných pozic

Kdo za něj dá peníze? Sigma. A sázka na Ghaliho se začíná vyplácet

Ahmad Ghali z Olomouce, autor dvou gólů.

Když v létě posílil fotbalovou Sigmu z Liberce, mnozí si klepali na čelo. Ne snad, že by nigerijský křídelník Ahmad Ghali neměl kvalitu. Ale opravdu má cenovku takřka padesát milionů korun?

29. listopadu 2025  9:59

Kubáň: Ústí už má výrazně vyšší cenu. Kluby začínají být nedostatkové zboží

Ústí nad Labem, 27. 11. 2024, FK Viagem Ústí nad Labem - Sokol Brozany, třetí...

Přes bujná poprsí moderátorek to možná není vidět, ale ústecký fotbal dál sílí. Zevnitř. Staví skautingové oddělení, chystá postupný facelift kádru, řeší mládež i Městský stadion, aby vyhovoval...

29. listopadu 2025  9:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.