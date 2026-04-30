Tohle že je zjevná chyba? Arsenal se čílí kvůli odvolané penaltě na Atlétiku

  10:06
Další den, další nespokojenost s rozhodčími. Ani druhé semifinále Ligy mistrů se neobešlo bez kritiky, fotbalisté Arsenalu si stěžovali zejména na podezřelou situaci v šestnáctce, kterou sudí zvrátili v jejich neprospěch. Hlavní roli hrál slovenský stoper Dávid Hancko z Atlétika Madrid, když kopačkou škrtl o hostujícího Eberechiho Ezeho.
Sudí Danny Makkelie komunikuje s videem v utkání Ligy mistrů mezi Atlétikem Madrid a Arsenalem. | foto: Reuters

Nizozemský arbitr Danny Makkelie nejdřív ukázal na penaltový puntík, jenže ho následně kolegové u videa zavolali k obrazovce. Záběry si prohlížel dlouho a detailně, než usoudil, že na pokutový kop je to málo.

Hancko sice lehce otřel svou kopačku o bok Ezeho končetiny, jenže při dopadu na něj vůbec nedošlápl, stopu otiskl jen do trávníku.

„Je to ale zjevná chyba?“ čílil se po utkání trenér Mikel Arteta. „A taková věc poté značně ovlivní průběh zápasu, to se na takové úrovni stávat nemůže.“

To všechno se stalo poté, co už jednu penaltu proměnil Viktor Gyökeres na straně hostů za faul už jednou zmíněného Hancka a druhou penaltou zase srovnával domácí Julian Álvarez po ruce Bena Whitea.

Víc gólů ve středu večer v Madridu nepadlo. I proto, že třetí penaltu už sudí neodpískali.

„Nedostal jsem žádné vysvětlení. Možná hovoří samo za sebe, že rozhodčí musel ten záběr zkoumat snad třináctkrát za sebou. Byla to skutečně zjevná chyba? Není divu, že jsme všichni rozčílení,“ pokračoval Arteta.

Atlético - Arsenal 1:1, oba góly padly z penalt, šance domácích na výhru nestačily

A v Anglii není sám, komu se odvolání penalty nelíbí.

„S videem se řítíme do pěkné šlamastyky. Tahle byla úplně jasná,“ kroutil hlavou bývalý záložník Steve McManaman.

Experti veřejnoprávní BBC poukázali na jiný moment z předchozího zápasu Arsenalu s Leverkusenem, kdy Noniho Maduekeho lehce fauloval Malik Tillman.

„Vysoce postavený muž, který má na starost rozhodčí v Unii evropských fotbalových asociací (UEFA), nám tenkrát sdělil, že by byli radši, kdyby se na hřišti penalta nepískala. Jakmile ji totiž kontroloval VAR, letmý kontakt viděl a už ji nemohl vzít zpět,“ píše známý pravidlový expert Dale Johnson.

Podobnou situaci však tentokrát VAR otočil.

„Podle toho, jak argumentovala UEFA minule, by mělo opět zůstat rozhodnutí na trávníku,“ dodává Johnson. Že byl kontakt opravdu lehký podle něj nehraje roli ve chvíli, kdy se nejedná o zjevnou chybu, v tu chvíli nemá VAR intervenovat.

Hráči Atlétika Madrid signalizují hru rukou Arsenalu.

Bývalým anglickým fotbalistům v televizních studiích se pak nelíbila ani penalta za ruku stopera Whitea, který se pokládal do střely Marcose Llorenteho z voleje. Stejně jako v úterý, kdy se řešil pokutový kop po ruce Alphonse Daviese z Bayernu, se míč nejdřív odrazil od těla a až poté do ruky.

Jenže Whiteova končetina byla v tu chvíli daleko od přirozené polohy, navíc teč tolik nezměnila trajektorii míče.

„Sudí nejspíš viděl úterní penaltu v Paříži a musel písknout i tuhle, jinak si to neumím vysvětlit,“ nechápal někdejší záložník Steven Gerrard. „Arsenal byl jasně okraden,“ ostře kritizoval Chris Sutton, dřívější útočník.

Podle BBC je však evropský výklad pravidla o ruce přísnější než ten v anglické Premier League.

„Pokud trajektorie míče zůstává vesměs stejná i po letmé teči, rozhoduje kontakt ruky s balonem,“ vysvětluje Johnson.

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:3
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
0:0
Sporting CP Lisabon
Paris Saint-Germain
5:4
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
6. 5. 21:00
Paris Saint-Germain
Atlético Madrid
1:1
Arsenal
Arsenal
5. 5. 21:00
Atlético Madrid

Tohle že je zjevná chyba? Arsenal se čílí kvůli odvolané penaltě na Atlétiku

Sudí Danny Makkelie komunikuje s videem v utkání Ligy mistrů mezi Atlétikem Madrid a Arsenalem.

Další den, další nespokojenost s rozhodčími. Ani druhé semifinále Ligy mistrů se neobešlo bez kritiky, fotbalisté Arsenalu si stěžovali zejména na podezřelou situaci v šestnáctce, kterou sudí...

30. dubna 2026  10:06

