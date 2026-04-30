Tohle že je zjevná chyba? Arsenal se čílí kvůli odvolané penaltě na Atlétiku

Nizozemský arbitr Danny Makkelie nejdřív ukázal na penaltový puntík, jenže ho následně kolegové u videa zavolali k obrazovce. Záběry si prohlížel dlouho a detailně, než usoudil, že na pokutový kop je to málo.
Hancko sice lehce otřel svou kopačku o bok Ezeho končetiny, jenže při dopadu na něj vůbec nedošlápl, stopu otiskl jen do trávníku.
„Je to ale zjevná chyba?“ čílil se po utkání trenér Mikel Arteta. „A taková věc poté značně ovlivní průběh zápasu, to se na takové úrovni stávat nemůže.“
Nechybělo moc a Dávid Hancko měl na svědomí další penaltu v dnešním zápase.
To všechno se stalo poté, co už jednu penaltu proměnil Viktor Gyökeres na straně hostů za faul už jednou zmíněného Hancka a druhou penaltou zase srovnával domácí Julian Álvarez po ruce Bena Whitea.
Víc gólů ve středu večer v Madridu nepadlo. I proto, že třetí penaltu už sudí neodpískali.
„Nedostal jsem žádné vysvětlení. Možná hovoří samo za sebe, že rozhodčí musel ten záběr zkoumat snad třináctkrát za sebou. Byla to skutečně zjevná chyba? Není divu, že jsme všichni rozčílení,“ pokračoval Arteta.
Atlético - Arsenal 1:1, oba góly padly z penalt, šance domácích na výhru nestačily
A v Anglii není sám, komu se odvolání penalty nelíbí.
„S videem se řítíme do pěkné šlamastyky. Tahle byla úplně jasná,“ kroutil hlavou bývalý záložník Steve McManaman.
Experti veřejnoprávní BBC poukázali na jiný moment z předchozího zápasu Arsenalu s Leverkusenem, kdy Noniho Maduekeho lehce fauloval Malik Tillman.
Faul Dávida Hancka, po kterém následoval pokutový kop Arsenalu.
„Vysoce postavený muž, který má na starost rozhodčí v Unii evropských fotbalových asociací (UEFA), nám tenkrát sdělil, že by byli radši, kdyby se na hřišti penalta nepískala. Jakmile ji totiž kontroloval VAR, letmý kontakt viděl a už ji nemohl vzít zpět,“ píše známý pravidlový expert Dale Johnson.
Podobnou situaci však tentokrát VAR otočil.
„Podle toho, jak argumentovala UEFA minule, by mělo opět zůstat rozhodnutí na trávníku,“ dodává Johnson. Že byl kontakt opravdu lehký podle něj nehraje roli ve chvíli, kdy se nejedná o zjevnou chybu, v tu chvíli nemá VAR intervenovat.
Bývalým anglickým fotbalistům v televizních studiích se pak nelíbila ani penalta za ruku stopera Whitea, který se pokládal do střely Marcose Llorenteho z voleje. Stejně jako v úterý, kdy se řešil pokutový kop po ruce Alphonse Daviese z Bayernu, se míč nejdřív odrazil od těla a až poté do ruky.
Jenže Whiteova končetina byla v tu chvíli daleko od přirozené polohy, navíc teč tolik nezměnila trajektorii míče.
A Match of Two Penalties… Gyökeres' First Half Penalty is Cancelled Out by Alvarez' Penalty After Ben White Commits This Handball…
„Sudí nejspíš viděl úterní penaltu v Paříži a musel písknout i tuhle, jinak si to neumím vysvětlit,“ nechápal někdejší záložník Steven Gerrard. „Arsenal byl jasně okraden,“ ostře kritizoval Chris Sutton, dřívější útočník.
Podle BBC je však evropský výklad pravidla o ruce přísnější než ten v anglické Premier League.
„Pokud trajektorie míče zůstává vesměs stejná i po letmé teči, rozhoduje kontakt ruky s balonem,“ vysvětluje Johnson.